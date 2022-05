Con críticas a la oposición, Alberto Fernández insistió en la suba de retenciones

Después de la polémica y entredichos que se generó el pasado viernes, el presidente Alberto Fernández volvió a asegurar que las retenciones son el mecanismo “idóneo” para desacoplar precios y frenar la suba de los alimentos.

“Yo creo que tenemos desacoplar los precios internos de los externos y para eso las retenciones son un instrumento idóneo. Y para eso necesito una ley, pero tengo una oposición que dice que no quiere que se toque ese tema”, aseguró el Presidente en diálogo con la radio 990.

El Presidente se manifestó en contraposición a lo que dijeron, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que habían aseguraron que el Gobierno no tiene entre sus planes aumentar los derechos de exportación.

Fernández negó diferencias de criterio en su Gobierno. Según explicó, todos los funcionarios coinciden en no enviar un proyecto de ley al Congreso porque el oficialismo no tiene los votos necesarios para sancionar una suba de retenciones. “Julián Domínguez dice que no vamos a mandar ninguna ley y claro; ¿para qué la voy a mandar si no va a salir?”, señaló Fernández.

“Yo no creo en las derrotas épicas; las derrotas épicas son derrotas”, justificó el Presidente.

Precio de los alimentos

A su vez, Fernández sostuvo que Argentina tiene “una cantidad importante de puntos de inflación importada” a causa de la demanda de alimentos que genera la guerra entre Rusia y Ucrania y dijo que, además “hay un problema de solidaridad por parte de muchos sectores poderosos” de Argentina.

“Tenemos una cantidad importante de puntos de inflación importada. Hace ocho años no se exportaba carne a China, hoy no para de demandarte carne vacuna. Los exportadores quieren cobrarnos el kilo de carne igual que al precio de exportación. Hay un problema de solidaridad por parte de muchos sectores poderosos de la Argentina”, comentó el Jefe de Estado.

Fernández dijo que no le desea a nadie “gobernar un país en pandemia después de (Mauricio) Macri dejó un país endeudado y en medio de una guerra” y afirmó que está decidido a que “el salario le gane a la inflación”.

“Por eso hemos abierto las paritarias. Pero es un trabajo arduo en las condiciones de incertidumbre actuales”, comentó.

LG.