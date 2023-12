Después de las críticas de Grabois reapareció Máximo Kirchner, con críticas al DNU y la ley ómnibus

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Máximo Kirchner apareció hoy en una entrevista en Radio Con Vos luego de que el dirigente del frente Patria Grande y excandidato presidencial, Juan Grabois, haya reclamado ayer a la dirigencia de Unión por la Patria (UxP) que “ponga el cuerpo junto al pueblo trabajador” para “defender la democracia”, al participar de la marcha a Tribunales convocada por la CGT y otras organizaciones en la ciudad de Buenos Aires contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Javier Milei.

Kirchner no fue consultado sobre ese episodio, pero opinó sobre la “ley ómnibus” de Javier Milei. Consideró que el Gobierno nacional busca “atorar la discusión” en el Congreso nacional con el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el envío del proyecto de Ley ómnibus para que “terminen pasando muchas de las cosas” que figuran en esas iniciativas.

“El Presidente (Javier Milei) utiliza una herramienta que tiene a su disposición como es la firma de un DNU. Acá el problema es como se utiliza esa facultad. Creo que con esa norma y el envío al Congreso de la ley ómnibus, se está buscando atorar una discusión en el Congreso para que muchas cosas terminen por pasar”, señaló Máximo Kirchner en declaraciones a Radio Con Vos.

Para el titular del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, el contenido de esas dos iniciativas “es agresivo para con la gente y lo mismo ocurre” con el protocolo de orden público dispuesto por el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich.

“Creo que el instrumento del DNU es algo tienen todos los presidentes y ha sido pesimamente utilizado. Vos imagínate que estamos hablando de 8 artículos, 34 leyes, 5 decretos, 38 normas, se derogan 34 leyes, o sea, es tal la magnitud y es tan poco el tiempo, que realmente no se entiende parte por qué no se convoca por lo menos a alguno de los sectores que tiene una representación clara en la vida de los argentinos y las argentinas. Pero para cualquier persona que haya estado atentado a la política argentina y a la forma de manejarse no resulta extraño”, consideró.

Sobre el paro anunciado por la CGT, dijo: “Me parece que la discusión en la que está atravesando el movimiento obrero interno es lógica. La reacción de trabajadores y trabajadoras a través de quienes los representan ante el claro avasallamiento a través de un DNU de muchos de sus derechos. Así que lo más lógico y esperable creo que era que actuara de esa manera la Confederación General del Trabajo.”

