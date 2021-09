En un audio filtrado, la diputada del FDT Fernanda Vallejos trató al Presidente de "hipócrita", "mequetrefe", "enfermo" y "ocupa"

La diputada del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, cercana a Cristina Kirchner, se disculpó en Twitter tras la filtración de un audio privado en el que trataba al presidente Alberto Fernández de “ocupa”, “mequetrefe que no sirve para nada”, “hipócrita” y “atrincherado”; a Santiago Cafiero le decía “payaso”; y expresaba que Martín Guzmán “salió de un frasco de yanquilandia”.

Al conocerse sus dichos, que según la legisladora bonaerense fueron hechos en el ámbito privado, utilizó su cuenta de la red social Twitter para intentar una disculpa en la que admitió haber tenido “expresiones realmente impropias” y se justificó: “Todos hemos tenido exabruptos en nuestras vidas, propios del fragor del momento, de los que hemos tenido que arrepentirnos”.

En el audio que se filtró a medios de comunicación, Vallejos arrancó con los tapones de punta contra el Presidente: “Todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio, con todas las renuncias sobre la mesa. Diciéndole a la Argentina no que había escuchado el mensaje de las urnas, como dijo hipócritamente el domingo, porque se ve que además de ciego es sordo, porque jamás ha escuchado nada. No lo hizo y no lo quiere hacer, quiere conservar a su núcleo de inútiles, que están ahí de prestado ocupando las oficinas de la Casa Rosada y no han hecho nada. No hay conducción política porque el jefe de Gabinete es un payaso”, disparó.

Asimismo, consideró que Fernández “está atrincherado, como Redrado en el Banco Central, así, atrincherado en la Casa Rosada. Y él es un ocupa porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie. A la derecha le sobran opciones. Mirá si van a votar a este mequetrefe que no sirve para nada. Y nuestra gente no lo quiere, no lo quiere porque justamente no se subordinó a la política para la cual fue elegido”.

En cuanto al ministro de Economía, Martín Guzmán, la diputada cuyo mandato finaliza el próximo 9 de diciembre, aseguró que “hizo un presupuesto donde se partía de la premisa de que en marzo se terminaba la pandemia. Todos sabíamos que era una mentira, pero no sólo eso: cuando ocurrió lo obvio y hubo que endurecer las medidas de cuidado... no hubo medidas económicas que acompañen. Y tenemos prácticamente equilibrio fiscal. ¡Equilibrio fiscal con 50% de pobreza y en medio de una pandemia! Era obvio que la gente no iba a venir aplaudiendo”.

Para Vallejos, “no se asistió a la gente como se la debió haber asistido. Tuvimos que abrir antes de tiempo y mal porque justamente la gente se estaba cagando de hambre, se siguió cagando de hambre. Martín Guzmán hizo un presupuesto donde se partía de la premisa de que en marzo terminaba la pandemia. Esto todos los sabemos bien, una mentira. Después, cuando ocurrió lo obvio, y hubo que endurecer las medidas de cuidado, no hubo políticas económicas que acompañen”.

Con respecto al resultado de las PASO, la legisladora sostuvo que era “obvio que no iban a venir a aplaudirnos, algunos lo venimos diciendo hace tiempo” Y agregó, a modo de análisis con su interlocutor, al que llamó Pedro en un momento:” ¿Hay un problema de poder? Puede ser, pero fundamentalmente hay un problema político. El pueblo nos está marcando un camino y hay un tipo atrincherado en la Casa Rosada que dice ‘me cago en el camino que el pueblo nos marcó el domingo y lo mantengo, al tipo éste (Guzmán), que salió del frasco de la UNLP (Universidad Nacional de La Plata), fue al frasco de ‘yanquilandia’, lo trajeron y lo sentaron ahí en el Ministerio de Economía”, concluyó.

El audio

Este jueves, Vallejos se expresó en Twitter sobre el audio en cuestión: “Me entero que se filtró una conversación privada donde, en el marco de la angustia que a muchos y muchas nos generó el resultado del domingo que dio cuenta del sufrimiento de nuestro pueblo y de que no pudimos satisfacer sus aspiraciones, tuve expresiones realmente impropias”.

Además, lamentó “haber agraviado a compañeros con mis palabras y hago públicas las disculpas del caso. Estoy segura que, en ámbitos PRIVADOS, como humanos que somos, todos hemos tenido exabruptos en nuestras vidas, propios del fragor del momento, de los que hemos tenido que arrepentirnos”.

Al final de su hilo de Twitter, sostuvo que no había “mucho más para decir, más que lamentar también, la utilización de conversaciones del ámbito de lo estrictamente privado, dadas en un momento muy particular”.

Me entero que se filtró una conversación privada donde, en el marco de la angustia que a muchos y muchas nos generó el resultado del domingo que dio cuenta del sufrimiento de nuestro pueblo y de que no pudimos satisfacer sus aspiraciones, tuve expresiones realmente impropias. — Fernanda Vallejos (@fvallejoss) 16 de septiembre de 2021

