Natalia de la Sota: "No necesitamos estar de acuerdo en todo, pero debemos tener una buena relación con el gobierno nacional"

Hija del fallecido exgobernador José Manuel de la Sota, Natalia de la Sota encabeza la lista de candidatos a diputados nacionales por el frente Hacemos por Córdoba, que lidera el gobernador Juan Schiaretti. Es la oferta peronista local para Diputados, enfrentada a la del Frente de Todos, que encabeza Martín Gill, secretario de Obras Públicas de la Nación. Hacemos por Córdoba postula además para el Senado de la Nación a Alejandra Vigo, quien competirá con Carlos Caserio para el Senado. "De la Sota y Schiaretti han logrado ser mucho más que el peronismo en Córdoba", dice Natalia de la Sota a manera de explicación.

Sobre la difícil relación con el kirchnerismo, reconoce: "Pasamos situaciones difíciles y eso quedó en los corazones de Córdoba". Sin embargo parece querer dejar ese pasado atrás: "No necesitamos estar de acuerdo en todo pero debemos tener una buena relación con el gobierno nacional". elDiarioAr la entrevistó en el arranque de la campaña electoral.

-¿Cómo fue el proceso, y quienes intervinieron, para que se convierta en candidata a diputada nacional?

-Son decisiones que se toman en el marco de la fuerza política, de los partidos y de los dirigentes. Hoy, en Hacemos por Córdoba, somos 19 fuerzas, sumamos alguna porque en 2019 éramos 15. Es importante que se haya ampliado. La decisión se tomó en marco de la dirigencia de esta fuerza. Estamos muy contentas, tanto yo, como los candidatos de toda la provincia, como Alejandra Vigo que encabeza la lista de senadores.

-En 2019, sectores y dirigentes del PJ, entre los que estabas vos, apostaron a la unidad y empujaron la candidatura de Alberto Fernández. ¿Qué esta vez vayan en listas distintas, unas en el FdT y otras en HxC, significa que algo se rompió?

-Es una situación natural. Es una elección intermedia para elegir representantes de Córdoba en el Congreso Nacional. No se está eligiendo presidente ni presidenta, no se está discutiendo un modelo de país, sino representantes. Y Hacemos por Córdoba tiene una identidad propia, que mantuvo a lo largo de estos años, antes con José Manuel de la Sota y ahora con Juan Schiaretti, que es muy propia, muy nuestra. Lo más natural es que se proponga, después de todo ese trayecto, a nuestros propios representantes. Y nuestro trabajo será defender y cuidar los recursos de Córdoba, defender lo que se ha logrado a través de los años. Y es importante porque esa discusión se da, justamente, en el Congreso Nacional.

-En 2019 vos tomabas la bandera de su padre de tender puentes, del acercamiento entre los sectores...

-Sigo diciendo lo mismo. Y desde mi identificación política que es Hacemos por Córdoba. El diálogo es fundamental, siempre me vas a encontrar hablando de eso. Lo importante es poder tener una buena relación y apoyar las iniciativas en el Congreso que son buenas para Córdoba. Decir que sí a las buenas ideas y decir que no cuando a Córdoba no le sirva. Pero siempre en el marco del respeto, de poder hablar con todos los dirigentes y todas las fuerzas. Porque es la única manera que entiendo se puede construir algo distinto a las propuestas que hemos tenido hasta hoy y que no nos han permitido superar las dificultades.

-¿Cómo se explica, hacia afuera, el cordobesismo? Desde afuera parece casi un desprendimiento del país...

-Es la identidad. Se construyó a través de estos años y si vienen a Córdoba lo van a entender. Se trabajó mucho con los distintos sectores, a través de los dos grandes gobernadores, De la Sota y Schiaretti, quienes tuvieron y tienen una premisa que decía mi padre y dice el gobernador: en Córdoba, se quiere apoyar a los que le va bien para que les vaya cada vez mejor. Por eso, el apoyo a los sectores productivos, industriales, a las universidades. Pero también estar muy presentes en aquellos sectores más vulnerables y dándole la mano el Estado donde tiene que estar. Como este gran programa Primer Paso, junto a las empresas y el Estado. O el Boleto Educativo que fue un gran programa para el transporte gratuito.

-En Córdoba hay un sector muy arraigado de antikirchnerismo y sigue siendo fuerte la figura de Mauricio Macri, quizá más que en ninguna otra provincia. ¿Por qué ocurre eso?

-Hemos tenido dificultades con los gobiernos anteriores, hemos pasado situaciones difíciles, de muchos desacuerdos cuando gobernaba mi padre y durante la gestión de Schiaretti y eso quedó en los corazones de Córdoba. Por eso hay que insistir en tener la mejor relación posible con el gobierno actual como hay que tener la mejor relación, siempre, con los gobiernos nacionales. No necesitamos estar de acuerdo en todo pero debemos tener una buena relación y no podemos transformar en hechos extraordinarios lo que debe ser corriente. Es decir: tener una buena relación.

-¿Y Macri?

-Es una provincia muy especial: a la hora de votar presidente vota de un modo, para gobernador de otro, y lo mismo pasa con los municipios que tienen distintos colores políticos. Cuando uno mira el interior debe mirarlo desde el interior y sucede, a veces, que los gobiernos centrales lo miran solo desde Buenos Aires y ese es un tema a discutir, a futuro.

-En un diario cordobés se publicó, hace unas semanas, un dato inusual: que en la provincia había más vacunas que gente para vacunarse. Y de ahí se instaló muy fuerte la idea de que hay muchos cordobeses anti vacunas.

-No lo tengo como un dato cierto. En todo el mundo, lo sabemos, hay un porcentaje de gente anti vacunas. Y creo que hay que reconocer que se hizo mucho ruido porque la política metió la cola en la vacunación, algo que no tendría que haber pasado. Podemos pelear y discutir por otra cosa, pero no en un tema vinculado a la salud. Pero en Córdoba se está vacunando, los cordobeses se están vacunando, y lo importante es que se comenzó con un sistema digital y luego se sumó con un esquema casa por casa, para vacunar a los que no pudieron acceder. La vacunación acá va muy bien y lo dicen los cordobeses.

-Va a ser un tema de campaña. Dos de los candidatos en Córdoba, Mario Negri y Luis Juez, tuvieron posiciones muy críticas sobre el tema vacunas. ¿Es un error de la oposición?

-Soy muy contundente: desde ambos lados de la grieta, que nos ha agobiado mucho, nos hace mal y nos hace daño, se metió la cola. Hay dirigentes respetuosos, que entienden que no hay que hablar de más pero hay muchos que sí lo hacen. Hay comentarios que no hay que hacer y cosas que no se pueden decir, y le hacen mal a la sociedad que bastante mal la está pasando, no solo por la pandemia sino por lo que la pandemia trajo. Hay que ser cuidadoso y respetuoso. Poner el sentido común al frente y entender que con algunos temas no se puede hacer política.

-Fueron meses duros, de mucho cruce. ¿Es posible una campaña con fair play?

-Lo veo difícil, pero es nuestro objetivo. Nosotros vamos a hacer una campaña muy clara, qué queremos para Córdoba, para qué queremos estar en el Congreso. Sin agobiar ni enardecer a la gente. La gente tiene una situación difícil por delante. Ya estuvimos muy asustados y muy tristes, todos perdimos a alguien por la pandemia. Así que no nos van a escuchar maltratar al adversario ni hacer declaraciones violentas.

-En Córdoba hay dos listas del peronismo, una del FdT y otra de Hacemos por Córdoba. ¿Por qué acompañar a ustedes y no a la otra oferta peronista?

-Porque somos Córdoba, porque hemos construido esa identidad durante tanto tiempo. Nadie puede negar que De la Sota y Schiaretti han logrado sumar al peronismo y ser mucho más que el peronismo en Córdoba. Tenemos el orgullo de muchos sectores independientes. Y somos muy respetuosos de los que eligen estar en otro lugar. Nuestra línea es sumar.

-En 2023, Schiaretti termina su mandato y no tiene posibilidad de reelegir ¿Lo ves como una figura con una candidatura presidencial?

-Juan Schiaretti es un gobernador de tres gestiones, sumamente capaz, es un gran administrador y ha demostrado con creces su capacidad. Creo que es una referencia importante a nivel nacional.

-¿Y lo ves o te gustaría verlo en una PASO del peronismo para una presidencial?

-Eso no lo sé. Eso se lo deberíamos preguntar a él. Pero ahora estamos con esta elección, no nos adelantemos tanto.

