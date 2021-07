Rossi y su salida del Ministerio de Defensa: "Me enteré por televisión"

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, ratificó este jueves que se presentará como precandidato a senador del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe en las PASO del 12 de septiembre y que se alejará de la cartera nacional que actualmente conduce. Además, mostró su malestar por la forma en que se enteró que debía dejar el cargo: "No me habían dicho que si era candidato tenía que renunciar. Me enteré por la televisión, igual que todos”, aseguró, en referencia a las declaraciones de este miércoles, desde Perú, del presidente Alberto Fernández, que había dicho: "Todos los que son candidatos, deben dejar sus cargos".

El mandatario confirmó desde Lima, al canal C5N, que sus funcionarios deben renunciar para sumarse a la campaña política electoral. "Vamos a esperar a mi regreso y vamos a poner todo eso en orden. Todos los que son candidatos, deben dejar sus cargos. Es una regla que yo puse. Es una regla ética que quiero preservar y la verdad es que la pérdida de Daniel Arroyo es muy grande, también la de Agustín (Rossi) es muy grande para mí. La pérdida de Vicky Tolosa Paz es muy grande pero es la regla que me impuse", explicó Fernández.

La decisión del mandatario pareció tomar por sorpresa a Rossi: "Era una posibilidad, pero me enteré como se enteraron ustedes, por la tele, cuando el Presidente lo dijo", dijo en declaraciones a Radio El Destape, al tiempo que aseguró que su renuncia "está a disposición" y que Fernández "decidirá cuándo lo tengo que hacer". Asimismo, el precandidato santafesino trató de bajarle el tono a la polémica: "No me sorprendió lo que dijo (Fernández), me parece justo y ético. Ahora tendré absoluta libertad para dar el debate político que necesita Santa Fe", resaltó, antes de arremeter contra su adversario provincial: "Me gustaría que el gobernador Perotti pida licencia. Si no, sería una estafa", reclamó.

En declaraciones a TN, Rossi agregó: "Desbaraté un plan, el plan de Perotti era convertir al peronismo en Santa Fe en un símil del peronismo cordobés. Perotti quería domesticar al peronismo, hegemonizar al peronismo poniendo a dirigentes de su confianza, él ponerse de suplente, transitar la campaña provincializando el debate y escondiendo al Presidente y la Vicepresidenta, y a fin de año, sacar al peronismo santafesino del Frente de Todos", advirtió.

"Claramente no lo comparto", dijo el titular de la cartera de Defensa, y explicó que al conformar "una lista junto a Alejandra Rodenas, terminó abortando ese plan y lo obligó a cambiar". Además, aseguró sobre Perotti: "Lo suyo es falta de ética. Está pensando en su conchabo para 2023. Por eso se pone como senador suplente", añadió.

Por otra parte, consultado sobre si el armado del Gobernador tuvo el consentimiento de Cristina Fernández de Kirchner, respondió: "No me consta el acuerdo de la Vicepresidenta con el Gobernador y, si fuese así, significará tener una diferencia en un aspecto menor de la política, que es el armado de las listas".

"A mí no me enamoraron los armados de lista de Néstor y de Cristina, sino los valores, los sueños, la utopía y lo disruptivo que fue el kirchnerismo en la vida política argentina y, desde ese punto de vista, voy a estar en el mismo lugar", dijo.

Y sumó: "Ya va a venir el momento en que haya que defender con énfasis a Cristina y en la provincia de Santa Fe yo voy a estar en ese lugar, o ¿usted cree que la va a defender Perotti?", remarcó.

Con la confirmación de su postulación, Rossi enfrentará en las PASO al gobernador Perotti, quien se inscribió como precandidato a senador suplente en la lista del Frente de Todos (FdT) que encabeza Marcelo Lewandowski (actual senador provincial).

