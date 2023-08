Alberto Fernández, entre la devaluación, el dólar, el FMI, los BRICS y una advertencia: “Macri es Milei y Milei es Macri”

Tras largos días de llevar adelante su agenda sin declaraciones altisonantes sobre los resultados de las PASO, en las que el oficialismo obtuvo resultados debajo de los esperados y Javier Milei se llevó la mayor cantidad de votos, a horas del anuncio del ingreso de la Argentina los BRICS, el presidente Alberto Fernández habló de todos los temas candentes del país y, al tiempo que admitió que “mucha gente no ha logrado en estos cuatro años, por múltiples motivos, encontrar satisfechas las necesidades que tenían”, advirtió de cara a las elecciones generales del 22 de octubre que el candidato de La Libertad Avanza es “el mayor defensor de la casta” y que “hoy en día, Macri es Milei y Milei es Macri”.

Alberto Fernández celebró el ingreso de la Argentina a los BRICS: "Se abre un nuevo escenario para el país"

“No tuve un perfil tan bajo estos meses. Cuando decidí no ser candidato decidí apoyar a Sergio. Estoy convencido de que Sergio es el mejor candidato para Argentina a futuro. Pero también tengo que gobernar hasta el 10 de diciembre. Teníamos problemas pendientes que me obligaban a encerrarme a trabajar. Hay toda una especulación sobre cómo es mi agenda, pero ahí no están todas mis reuniones de trabajo”, explicó el mandatario en declaraciones a Net TV y Radio Perfil acerca de su lejanía de los micrófonos durante los últimos días, más allá de su presencia en diferentes actos de Gobierno.

Acerca de los resultados de la PASO del 13 de agosto, Fernández dijo tener “la sensación de que mucha gente no ha logrado en estos cuatro años, por múltiples motivos, encontrar satisfechas las necesidades que tenían. La pandemia afectó psicológicamente mucho y desanimó mucho a la sociedad. Deuda heredada, más pandemia, más guerra, más sequía es un combo de cosas que hace mucho más fácil sembrar desánimo en la sociedad”, sentenció.

“Con un discurso de antisistema y de antipolítica, Milei logró captar a un tercio de la ciudadanía. No se ha consagrado presidente. Tampoco se ha prestado mucha atención a las cosas de fondo que dice. Entiendo el malestar, pero Argentina en los últimos dos años creció un 16%”, defendió su gestión el Presidente.

Sobre el crecimiento de la figura del líder de LLA, Fernández aseguró que “el mayor defensor de la casta en Argentina es Milei. Por ahí la gente no advierte que cuando habla de dolarizar la economía y de abrir las importaciones, de eliminar el Estado y terminar con la vivienda social y la obra pública, capaz no advierte que así se defiende a los sectores poderosos de Argentina que son la verdadera casta”. Y agregó: “No sé si la gente vota por derecha o por izquierda, no sé si esas tipificaciones de la política están vigentes. Hoy en día Macri es Milei y Milei es Macri”, advirtió.

De acuerdo al mandatario, “están en riesgo los derechos de la comunidad gay, están en juego los derechos de la mujer y de los trabajadores, de los que estudian. Estamos en presencia de alguien que, después de la pandemia, dice que no le interesa que el Estado intervenga en la salud pública. Hay una decepción en mucha gente que cree que puede encaminar votando a un anti sistema sin medir las consecuencias”, dijo.

Sobre Cristina Kirchner

“Cristina es una persona que siempre es el resultado e la democracia, no tuvo ningún cargo que no haya sido votación de la gente. No creo que ella celebre poner en riesgo la vida democrática argentina, que es lo que verdaderamente está en riesgo: la convivencia democrática”.

“Me hubiera gustado tener un mejor entendimiento con Cristina, pero eso ya es parte de la historia. Le tengo respeto más allá de las diferencias que tenemos. Es una persona que es víctima de una persecución imperdonable. Trato de generar vínculos duraderos”.

El ingreso a los BRICS

“Hoy dimos un paso muy importante, por ahí no se tiene en cuenta que con el ingreso de los 5 países a los BRICS representamos el 76% del producto bruto global. Representamos más de lo que representa el G7, que es el 31%. Además, BRICS como está hoy, representa el 40% de la población mundial. Es un paso realmente trascendental”.

“Más de 67 países pidieron ingresar a los BRICS. Yo hablé con cada uno de los presidentes del bloque y también Lula me ayudó mucho para ingresar. También destaco el rol de Sabino Vaca Narvaja para lograr la integración”.

Inflación

“Soy consciente de que la gente tiene dificultades para llegar a fin de mes y que la inflación come el salario de la gente. ¿Por qué Estados Unidos paga la tasa más alta de su historia? Porque trata de bajar la inflación. Eso pasa en todo el mundo, lo que pasa es que es como mucho de 5% y cuando yo llegué ya era de 54%”.

“No pienso en la competitividad del candidato del gobierno, pienso en la gente, que es lo que más me preocupa. Tenemos que resolver los ingresos, por la devaluación y la inflación, y tenemos que hacerlo rápido. Me reuní con Sergio y con Tolosa Paz, con Kelly Olmos y Raúl Rigo para ordenar cuentas y llevar adelante todas las medidas. Espero que esas medidas mañana empiecen a dar un poco de alivio a los que están complicados”.

Devaluación, dólar y FMI

“El FMI quería una devaluación de mucha mayor magnitud. Nosotros esperamos con esta devaluación cortarla brecha de los dólares. Lo que pasa es que después está el dólar blue, que es inmanejable. En 48 horas por la devaluación llevaron el dólar de 600 a 800 pesos y en dos días bajó a 720. Alguien hizo un gran negocio y muchos perdieron con esa jugada. Es todo especulación. No hay que mirar el blue, hay que mirar la brecha entre los oficiales, ahí se acortaron”.

Los saqueos

“Algunos agitaron los robos a supermercados aprovechando un momento difícil y el resultado electoral. Muchos de los que están detenidos tienen antecedentes penales. Algunos se montaron para generar desestabilización. Es grave que un candidato a presidente diga que estamos ante un nuevo 2001”.

