Cita de gobernadores del FdT: del enigma Massa a la tensión por la boleta de síntesis

El martes al atardecer, el texto saltó de celular en celular, vía WhatsApp o por mail. Tuvo un derrotero sinuoso el documento que este miércoles, post cumbre en el CFI, los gobernadores del PJ esperan difundir cuando faltan 17 días para el cierre de listas. Pero el borrador no lograba ni la unicidad política deseada ni el tono adecuado para decir lo que los jefes territoriales quieren decir.

Cristina delega la táctica en una mesa K y los gobernadores tironean por la fórmula

Con más de diez gobernadores confirmados y varios en veremos, la reunión tiene fecha, hora y lugar desde hace más de una semana. Cuando se puso en agenda, los mandatarios especulaban con que el panorama político y electoral estaría más claro. Pero no: en el Frente de Todos (FdT) hay todavía un puñado macizo de intrigas en danza. “El enemigo no está al lado, está enfrente. Ellos se están matando y eso nos da una oportunidad”, apuntó un gobernador.

Una de esas oportunidades, operativa, tiene que ver con la táctica electoral en el tramo presidente. Las variables zigagean entre el planteo de una fórmula de síntesis y una PASO para resolver, con dos o tres postulantes en el ring, la mejor oferta del oficialismo. Este martes, en la previa de un encuentro organizado por Gabriel Katopodis en el CCK, el riojano Ricardo Quintela fue uno de los pocos que anticipó su posición: dijo que prefería lista de unidad.

La posición no es unívoca. Existe, de hecho, una sospecha bastante extendida entre los mandatarios respecto a si la unidad es posible. Son varios los que deslizan que la síntesis, aunque pueda ser deseada por varios, no es fácil de llevar a la práctica. La prioridad, ante eso, se enfoca a que si hay PASO eso no derrame en una crisis en los armados de cada provincia. Excusa o no, ese planteo se nutre de lo que pasa en Juntos por el Cambio (JxC) donde escaló la interna y el panorama se presenta incierto.

En espejo con el armado cambiemita, enroscado en una interna venenosa entre los dos principales candidatos que tienen decidido competir en una primaria, el peronismo tiene un problema cronológicamente anterior: no está claro, siquiera, quiénes serán candidatos. Perdura, todavía, la bruma sobre si Daniel Scioli soportará la presión para que se baje y, sobre todo, cuál será la oferta, a priori unificada, que presentará el dispositivo Cristina en sociedad con Sergio Massa.

Al menos dos gobernadores plantearon ante elDiarioAR su duda sobre qué ocurrirá con el ministro de Economía. Entre los mandatarios son varios los que entienden que su postulación está en suspenso. El propio Sergio Massa, a través de algunos voceros, reactivó ese clima luego de una semana en la que se instaló, casi como proceso inevitable, que el candidato de ese bloque sería Eduardo “Wado” De Pedro. Cuando, este martes, Cecilia Moreau dijo que Masssa está “harto” porque mientras él trabajo para lograr la estabilidad otros juegan a las internas, se tradujo como un misil contra Scioli. Sin embargo, el dirigente que tuvo mayor despliegue en estos días fue De Pedro y es ese sector la usina de planteos sobre las pocas chances de Massa de ser candidato. El ministro de Transporte, el massista Diego Giuliano, hizo un planteo similar: sugirió que el Frente Renovador pondrá condiciones para seguir en el FDT.

Parece una exageración porque el sábado, en el DirecTV Arena de Tortuguitas, el congreso del massismo ratificará su pertenencia al FDT pero las menciones deben leerse en otro plano: que, candidato o no, Massa necesita un lugar relevante para seguir en la trinchera más allá del 24 de junio. Con esa lógica, más otras razones, hay mandatarios que empujan la postulación del ministro mientras el propio ministro manda a avisar que nadie se apure en sacarlo de la cancha.

“La síntesis debería ser con el que más mide: y ese, por los números que vemos nosotros, es Massa”, le dijo un gobernador a elDiarioAR.

-¿Es determinante que los gobernadores tengan representación en la fórmula? -se le preguntó.

-No es determinante. Pero si el candidato es Wado, será importante que desde la vice se sume más peronismo.

Para otros, el ministro del Interior es la figura indicada porque tiene lo que nadie: el apoyo explícito de Cristina Kirchner. Luego de la apertura de la jornada que encabezó Katopodis, hubo un encuentro informal del ministro con los gobernadores de Sergio Uñac (San Juan), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Omar Perotti (Santa Fe), que compartieron que no hay unanimidad respecto a las candidaturas pero que ven necesario que el peronismo esté sentado en la mesa de definiciones.

En 2015, tras la derrota de Daniel Scioli, Cristina Fernández de Kirchner le reprochó a los gobernadores, en un almuerzo de despedida en Casa Rosada, que habían sido ellos los que le habían pedido que el candidato sea el entonces gobernador bonaerense. ¿Se va a repetir esa película? En aquel momento, aparecían dos postulantes con juego: Scioli y Florencio Randazzo. El ahora embajador le propuso a Carlos Zannini que lo acompañe como vice. Eso hizo que el ministro del Interior entendiera que Cristina apoyaría a Scioli-Zannini como fórmula oficial y desistiera de anotarse como candidato presidencial. Tenía, en carpeta, ofrecerle la vice a Claudia Ledesma de Zamora, por entonces gobernadora de Santiago del Estero.

La cumbre está convocada para las 12:30 en el CFI. Están confirmados Axel Kicillof (Buenos Aires), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Raúl Jalil (Catamarca), el santiagueño Gerardo Zamora, Gustavo Bordet (Entre Ríos), Mariano Arcioni (Chubut) y Jorge Capitanich (Chaco), además de Ziliotto, Quintela y Uñac. Podrían sumarse, además, Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y el misionero Oscar Herrera Ahuad. Había dudas sobre la presencia de Juan Manzur, porque Tucumán vota el domingo próximo, al igual que de Alberto Rodríguez Saá, que en el último tiempo tomó distancia del resto de los mandatarios. No está claro, entre los organizadores, qué hará Perotti.

