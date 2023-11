Lilia Lemoine llegó a votar y anticipó sobre los resultados: “Pase lo que pase no podemos festejar”

Con críticas a las autoridades de mesa de las elecciones generales y un gesto de boca cerrada, Lilia Lemoine, contó por qué llegó a votar antes de que abrieran los comicios. “Porque saben que se mandaron una macana la vez pasada. No me querían dejar votar”, dijo en referencia al 22 de octubre cuando tuvo problemas por entrar a la escuela con la boleta de La Libertad Avanza en la mano, por lo que se discutió si se le anulaba el voto o no.

Apenas pasadas las 8 de la mañana, Lemoine ingresó al Instituto Santa Rita, situado en Paula Albarracín de Sarmiento 3.436, en el barrio Villa Santa Rita añadió que esperaba desde las 7:30. Le repartió barras de cereales a los miembros de la mesa, luego se las ofreció a la prensa. Contó que “todo estaba bien”, que “había boletas”, aunque reconoció que fue “la primera en votar”.

El día de Lemoine continuará, contó, con “un buen café”, “empezar a recibir mensajes” y una salida a recorrer para estar donde los necesiten. “Si vemos que tenemos que quedarnos en La Matanza hasta cualquier hora, nos quedamos. Si vemos que pasa algo en el Centro de Cómputos, nos quedamos”, explicó y evitó responder si irá al búnker libertario esta noche.

“Yo no creo que sea una situación para festejar. Pase lo que pase, no podemos festejar porque gane quien gane las cosas no se van a resolver enseguida. Hay que ser humilde y los argentinos no estamos bien. Soy vecina del barrio, no vivo en un yate y sé que a la gente no le alcanza para vivir así como a mí tampoco. Quemé bastantes ahorros”, contó.

El resultado de las elecciones en segunda vuelta de hoy definirá quién será el próximo presidente de la Argentina entre Sergio Massa, de Unión por la Patria, y Javier Milei, de La Libertad Avanza.