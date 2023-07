Martín Lousteau: “Es una pena que Jorge Macri no quiera debatir y ni siquiera dialogar”

Martín Lousteau, precandidato a jefe de Gobierno porteño por Juntos por el Cambio, afirmó este viernes que le “preocupa” que su contrincante en la interna Jorge Macri “no quiera debatir ni dialogar”. Consideró que existe un sector de la coalición opositora “que se encierra cada vez más en torno al PRO y además tiene un tono agresivo”.

“Es una pena que Jorge Macri no quiera debatir y ni siquiera dialogar. Necesitamos escucharnos y poder contrastar propuestas para después de las PASO ver que es lo mejor de las propuestas para llevarlo adelante. Es el método para mejorar en política, no dialogar no conduce a nada”, dijo el senador en declaraciones a C5N de cara a las PASO del 13 de agosto.

Según el radical, “hay un sector de la coalición que se está encerrando y esta siendo cada vez más sectario y eso se traduce a nivel nacional”. “Veo con preocupación que hay una parte de la coalición que se encierra cada vez más en torno del PRO y además tiene un tono agresivo y descalificativo en esto de no querer dialogar y no aceptar la mirada del otro”, insistió.

Esta semana, Macri ratificó su decisión de no debatir públicamente con su rival, por considerar que Lousteau “no es alguien con quien vaya a levantar el teléfono para dialogar”. El exintendente de Vicente López analizó que la gente espera que la coalición resuelva “las internas lo mejor posible, o sea, con un buen nivel de convivencia”, ya que no le gusta “que le impongan candidatos a dedo”.

“Que él hable de lo que quiera”, dijo Macri en referencia a su oponente, y añadió: “Yo voy a hablar de lo que tengo ganas, que son propuestas para los porteños”.

“Me lo cruzo ocasionalmente. No es una persona con la que tenga relación. No hemos compartido ámbitos comunes de trabajo. Hemos hecho algunas acciones en la Ciudad, pero no es alguien con quien tenga relación. Por lo tanto, no es alguien con quien voy a levantar el teléfono para dialogar”, insistió el también ministro de Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Además, Macri disparó: “Soy muy diferente, él fue parte del kirchnerismo”, en referencia al rol de Lousteau como ministro de Economía entre 2007 y 2008; y agregó que “él es el candidato de la UCR”.

LC con información de agencia Télam