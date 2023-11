“No se puede hacer historia con miedo”: el empresario Marcos Galperín manifestó su apoyo a Milei en el balotaje

“El domingo, sin miedo”, dice el final de un video que compartió en sus historias de Instagram esta tarde el empresario Marcos Galperin. Es un mensaje sobre las elecciones que se disputarán el próximo domingo, entre Sergio Massa, de Unión por la Patria (UxP), y Javier Milei, de La Libertad Avanza (LLA), en el que sin nombrar a ninguno de los dos se pliega al libertario, que durante toda su campaña, y especialmente durante el último tramo, denunció que su opositor lleva adelante “la campaña del miedo”.

“No podés ir a probarte a un club con miedo, no podés debutar en primera con miedo, no podés pedir la pelota con miedo, no podés jugar un clásico con miedo, no podés ir a agarrar una pelota con miedo, no podés ponerte la camiseta de tu país con miedo, no podés jugar un mundial con miedo y no podés patear ese último penal con miedo. No se puede hacer historia con miedo. Este domingo se juega un partido importante, a jugarlo sin miedo. El domingo, sin miedo”, dice el video que muestra imágenes de la Selección durante el último Mundial.

Ya después de las PASO había expresado su opinión en la red social X sobre el resultado. Sin nombrar a ninguno, escribió: “Democracia + Capitalismo + 20 años. Eso es lo que necesita la Argentina. Ojalá se dé”.

Marcos Galperin es fundador y CEO de Mercado Libre y, según un ranking que publicó la revista Forbes en abril de este año, está entre los empresarios más ricos de la Argentina. Ocupa el puesto 552 de la nómina general, con una fortuna valuada en US$4.900 millones. El año pasado ocupaba el puesto 764.

En una entrevista con Financial Times, también en abril de este año, dijo sobre la Argentina: “Para mi lo más triste de lo que está pasando en la Argentina es que muchos empresarios se están yendo del país”, dijo y lo calificó como “muy formal y altamente regulado”.

Galperin, quien está radicado en Uruguay, agregó: “La gente está cansada de que cambien las reglas” y explicó que su decisión de mudarse fue absolutamente personal.

MM/MG