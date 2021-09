Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre: "Nos hemos convertido en un servicio esencial en pandemia"

"Nos hemos convertido en un servicio esencial", dijo esta mañana Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre, sobre el rol que su empresa tuvo durante la pandemia de coronavirus. Según detalló en un evento virtual organizado por la compañía, en el último año 170.000 pymes de la región comenzaron a vender por esta vía, lo que lleva a un total de medio millón. "Si no hubiese estado la plataforma, muchas habrían tenido que cerrar", aseguró.

En el marco del evento "Impactos que importan" se exhibieron datos de un relevamiento realizado por Euromonitor International en las cinco principales economías de la América Latina (Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia) que muestra que 900.000 familias "tienen a Mercado Libre como su principal fuente de ingresos". Además, asegura que la firma generó 6.000 empleos directos para hacer frente a la demanda de pandemia (la mitad destinados al área de envíos) y más de 200.000 puestos de manera indirecta.

Todavía hay mucho camino por delante", dijo Galperin, que además de en el comercio electrónico piensa en los servicios financieros digitales (concentrados en la división "Mercado Pago") como la clave de expansión de la empresa en la región. "Hay un espacio enorme para la democratización de los servicios financieros; para que todo el mundo pueda ahorrar, pagar y acceder a un crédito digitalmente, independientemente si tiene una cuenta bancaria o no", sostuvo. El empresario tocó así uno de los puntos de tensión con la banca tradicional, que puja para no ser sustituida por los servicios de empresas digitales.

Según señaló, hoy en Latinoamérica la mitad de la población no tiene acceso a servicios financieros como tarjeta de crédito, créditos o no tiene la posibilidad de ahorrar. "Eso ha sido así históricamente en la región, con algunas excepciones como Chile, y creemos que a través de la digitalización de la economía, de los servicios financieros, de herramientas modernas como la inteligencia artificial, se puede generar por primera vez la capacidad de crear una historia crediticia para cualquier persona, independientemente de sus ingresos, su ubicación geográfica o si tiene un ingreso formal o no", insistió.

Actualmente, la empresa tiene a 5,5 millones de personas "con crédito en cartera" y "cientos e millones de pymes" que utilizaron herramientas de financiamiento. "Esos créditos los usan para crecer, contratar mas personas, generar más ventas. Es un círculo virtuoso para las pymes y la economía", sumó.

Galperin aseguró que "el uso del efectivo está bajando fuertemente en América Latina". "Cuando hace tres o cuatro años lanzamos el (sistema de pago con) QR pensaban que estábamos locos cuando decíamos que íbamos a hacer desaparecer el efectivo. La mayoría de la gente pensaba que era una frase para tener un título en los medios, no más que eso, pero fue nuestro objetivo y estamos viendo un cambio", dijo.

Respecto de las criptomonedas, el creador de Mercado Libre —que hace pocas semanas anunció la inversión de parte de su fortuna personal en empresas del sector— consideró que "llegaron para quedarse" y mencionó que "ya tienen un rol muy importante, no tanto como medio de pago pero sí como reserva de valor". "Para convertirse en un medio de pago todavía hay muchos desafíos que tienen que superar, sobre todo de escalabilidad y de generación de energía, para tener un planeta sustentable", apuntó.

Galperin evitó entrar en polémicas y respondió superficialmente a las preguntas por la situación económica y política de la región, a la que consideró "muy amplia". "Políticamente en estos 22 años (de existencia de Mercado Libre) vimos que varía mucho; algún país tiene políticos con ideologías más liberales, otros con ideologías más conservadoras, pero nos parece muy importante que se mantenga un fortalecimiento de las instituciones de la democracia republicana, la independencia de la prensa, de la Justicia", dijo.

Por otro lado, destacó la recuperación económica de países como Chile y Uruguay, donde se "ha logrado superar los valores previos" a la crisis. "Esperamos que el resto de los países puedan estar ahí también pronto", señaló.

DT