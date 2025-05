Fernando Gray advierte que el peronismo “está al borde de la fractura”

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, alertó este martes que el Peronismo “está al borde de la fractura”, en el marco del Congreso Nacional del Partido Justicialista (PJ), que por primera vez se realizó de manera virtual y no presencial, como tradicionalmente se había hecho.

Durante su intervención en la reunión por Zoom, Gray criticó duramente la modalidad elegida por la conducción partidaria y advirtió: “El peronismo será revolucionario o no será nada, y no me imagino haciendo una revolución por Zoom. En vez de abrirnos y escucharnos, para cumplir como simples burócratas, nos encerramos en un Zoom”.

La cita había sido convocada inicialmente para el 25 de abril en el microestadio de Ferro Carril Oeste, pero fue postergada por decisión de las autoridades del Consejo Nacional Federal del PJ.

Gray explicó que había solicitado formalmente al presidente del Congreso Nacional del partido, Gildo Insfrán, que se garantizara una reunión presencial con participación plena de congresales, pero su reclamo no fue atendido.

En ese contexto, el jefe comunal bonaerense expresó: “Hoy deberíamos estar debatiendo cómo defender al pueblo argentino de los permanentes abusos de este gobierno, pero nos encontramos viendo cómo intervenimos distritos para, en algún caso, meter listas por la ventana y, después, esas mismas listas salen últimas, pero no importa, hacemos perder la elección”.

“El cierre del partido, la digitalización de las decisiones y el silenciamiento de voces disidentes nos empujan peligrosamente al borde de la fractura en la provincia de Buenos Aires”, advirtió.

Gray también señaló que se está frente a una “antesala de querer repetir la misma historia: hacer las listas a dedo”, y sostuvo que esos “caprichos” están alejando al peronismo de sus bases y de la realidad del país.

Finalmente, concluyó su exposición con una definición política contundente: “Yo no estoy para calentar sillas, estoy para dar la discusión. A mí no me vengan con que esto es peronismo. El peronismo es otra cosa, y voy a luchar toda mi vida por el peronismo de Perón, de Eva Perón, de Néstor, de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política”.

Con información de NA.

