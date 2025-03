Francos admite que Milei no interviene la provincia de Buenos Aires porque “no tiene mayoría en el Congreso”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se metió este jueves en la disputa entre el oficialismo y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y explicó la postura del presidente Javier Milei respecto a la seguridad en la provincia de Buenos Aires. El funcionario descartó que el mandatario esté evaluando una intervención, aunque dejó entrever que, en caso de contar con la mayoría parlamentaria necesaria, la situación podría ser distinta.

“El Presidente conoce perfectamente lo que establece la Constitución y sabe que eso es una decisión que requiere el apoyo del Congreso de la Nación. Obviamente, cuando uno habla de relaciones parlamentarias, sabe que de ninguna manera el Gobierno nacional está en condiciones numéricas de obtener una norma de ese tipo”, sostuvo Francos en diálogo con Radio Rivadavia. Milei había pedido el último día de febrero, a través de un posteo en X, que Kicillof deje su cargo: “Si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia”, escribió.

El contrapunto entre el mandatario bonaerense y el Presidente surgió luego de que Milei calificara a la provincia de Buenos Aires como un 'baño de sangre' y sugiriera que Kicillof podría hacerle “un favor a los bonaerenses” y dejara el manejo de la seguridad en manos de la Nación. Estas declaraciones generaron una fuerte respuesta del gobernador bonaerense, quien acusó a la Casa Rosada de querer echarlo por las redes sociales: “Parece irreal, parece una distopía tragicómica, pero es lo que sucedió hace unos pocos días. Tal como ocurrió también hace poco con una criptomoneda, el Presidente ahora dice que no quiso decir lo que dijo, peor, que lo dijo, pero que no estaba interiorizado en el tema. No sé qué es peor, si haber realizado la amenaza, o hacerla, y luego recular. No se puede, Presidente, ser impune, cínico, e irresponsable. Le toma el pelo a toda la provincia y a todo el pueblo con un tema tan grave, delicado y cargado de historia como una intervención federal”, dijo Kicillof este miércoles, en el arranque de su discurso en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense.

“Debería hablar de lo que hizo y no solo de lo que promete”

Francos insistió en que la inseguridad en la provincia es un problema estructural que Kicillof no ha logrado resolver en sus cinco años de gestión. “Después de tanto tiempo, ya debería hablar de lo que hizo y no solo de lo que promete”, remarcó el jefe de Gabinete.

Además, defendió la postura del gobierno nacional en relación con la coparticipación, asegurando que lo único que se hizo fue cumplir con un fallo de la Corte Suprema, que ordenó restituir fondos a la Ciudad de Buenos Aires tras la decisión de Alberto Fernández de quitárselos y destinarlos a la provincia de Buenos Aires.

“Lo que hizo el Gobierno nacional fue cumplir con un fallo de la Corte. El dinero que se había transferido a la Provincia no correspondía. Kicillof quiere aprovechar políticamente la situación y victimizarse”, sentenció Francos.

“De repente se encariñaron con el Papa”

En otro pasaje de la entrevista, Francos criticó la actitud del peronismo respecto al papa Francisco, al señalar que, mientras durante su etapa como arzobispo de Buenos Aires había una relación conflictiva, tras su designación como sumo pontífice “de repente se encariñaron con él”.

Francos, quien cursó estudios en el Colegio del Salvador y fue alumno de Jorge Bergoglio, recordó cómo “el kirchnerismo no sabía cómo reaccionar” cuando en 2013 se anunció que el cardenal argentino sería el nuevo Papa.

“El kirchnerismo se encariñó con el Papa el día después de que fue designado, ¿no? Porque antes, la relación con Bergoglio no era buena”, sostuvo Francos.

Además, recordó el rechazo inicial que algunos sectores del oficialismo mostraron en ese momento. “Tenían una posición contraria a Bergoglio. Me acuerdo que fue Guillermo Moreno el que salió a decir: 'Esto es una locura, ¿cómo se van a oponer a la designación de Francisco, un Papa argentino?'”.

Respecto a la preocupación del Gobierno por el estado de salud del pontífice, Francos aseguró que el presidente Javier Milei mantiene un gran respeto y afecto por Francisco, a pesar de sus diferencias ideológicas.

“El Gobierno tiene una enorme preocupación por la salud del Papa. El presidente estuvo reunido con él y tiene afecto por Francisco. Es cierto que hay algunas diferencias con su visión, y eso es natural, pero tiene un enorme respeto”, afirmó.

Consultado sobre si hubo comunicación con el Vaticano, Francos aseguró que el Gobierno sigue de cerca la situación. “El canciller está en contacto y siempre está averiguando sobre la salud y el estado del Papa”, concluyó.

