Gerardo Zamora: “La gobernabilidad está fuera de duda”

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, afirmó este martes tras una cumbre de mandatarios provinciales del peronismo y de espacios provinciales, como el suyo, el Frente Cívico por Santiago, que fueron aliados del gobierno de Alberto Fernández, que ellos van a contribuir a la gobernabilidad de la gestión de Javier Milei.

“Nosotros queremos gobernabilidad para el país, nosotros queremos que al Presidente le vaya bien, y habrá cosas que a lo mejor no estemos de acuerdo y las plantearemos, y habrá cosas que ojalá podamos hacerlas juntos”, dijo el mandatario santiagueño, en la vereda de la sede porteña del Banco Provincia (Bapro), adonde se realizó la reunión de los gobernadores del actual oficialismo.

Al ser consultado sobre si los gobernadores del peronismo y sus aliados, como Alberto Weretilneck (Juntos Somo Río Negro) o Hugo Passalacqua (Frente Renovador de la Concordia) van a colaborar con el gobierno de Milei, Zamora afirmó: “La gobernabilidad está fuera de duda, nosotros somos demócratas”.

Y puso de ejemplo la conducta de los mandatarios opositores durantes la presidencia de Mauricio Macri (Cambiemos): “Mire, a mí me tocó ser gobernador con el gobierno de Macri, y el Congreso, donde no tenía mayoría, le aprobó los cuatro presupuestos a Macri. Los cuatro presupuestos, en sus cuatro años. Ellos fueron oposición [durante el gobierno del Frente de Todos] y dos años no votaron el presupuesto. Así que a nosotros no nos van a hablar de gobernabilidad”.

Y continuó Zamora: “Y no nos van a hablar tampoco de equilibrio fiscal porque nosotros tenemos equilibrio fiscal en mi provincia, y creo que hablo por todos los gobernadores que hoy estuvieron presentes: tenemos equilibrio fiscal”.

JJD