El Gobierno declaró organización terrorista a la RAM y apunta a Jones Huala por los incendios en la Patagonia

El Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina incorporó a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La medida se fundamenta en un informe técnico-jurídico pedido por el Gobierno de Javier Milei que detalla supuestas actividades de la organización en el país y su impacto en la seguridad nacional.

De acuerdo a la resolución 210/2025 que se publica este viernes en el Boletín Oficial, “conforme surge del informe técnico jurídico que justifica la presente resolución, la organización RESISTENCIA ANCESTRAL MAPUCHE (RAM), a su vez vinculada con la COORDINADORA ARAUCO MALLECO (CAM), representa una amenaza seria y multifacética para la seguridad nacional”.

Y detalla que desde “el 2010 hasta el presente, cuando los incendios intencionales reivindicados por los líderes de la RAM arrasan los milenarios bosques patagónicos, se han producido cientos de hechos con características terroristas, que surgen, simplemente, de fuentes abiertas, tales como diarios o canales de televisión, que han dado cuenta de numerosos atentados incendiarios contra viviendas, establecimientos, vehículos o maquinarias; así como ataques a las personas, de manera selectiva o indiscriminadamente, con el ostensible y a veces declarado propósito de sembrar el terror. Todos ellos por separado y, más aun, analizados en su conjunto, reúnen las características...para que sus autores sean pasibles del agravante previsto por terrorismo”.

Otros argumentos de la resolución

“Desde que se derogó el Decreto Nº 805/21, que había prorrogado los plazos establecidos en la Ley Nº 26.160 que impedía los desalojos de tierras usurpadas, una situación que se extendió de manera inconcebible durante 18 años, los incendios en los bosques del sur argentino, especialmente en las provincias del NEUQUÉN, RÍO NEGRO y CHUBUT, fueron en aumento, en diversos casos se probó que se iniciaron de manera intencional y, por otro lado, abundan las denuncias en tal sentido. Recientemente el incendio, como herramienta de presión, fue reivindicado públicamente por el líder de la RAM, Facundo Jones Huala”.

“La RAM actúa en coordinación con otras agrupaciones con nombres de fantasía, pero que sin duda responden a su coordinación y al alcance de los mismos objetivos”.

“La complejidad y el alcance del abordaje de las conductas criminales vinculadas con el crimen organizado demandan un esfuerzo a nivel nacional para concebir estrategias de intervención adecuadas que permitan la optimización en la asignación de recursos y contribuyan a la mejora de los resultados de las investigaciones”.

“El crimen organizado constituye una amenaza grave para la seguridad nacional y el orden público que demanda respuestas urgentes y contundentes por parte de los distintos actores del Estado involucrados en la prevención, la investigación y la represión de la criminalidad organizada”.

“Es necesario cortar todo tipo de financiación con la que puedan contar estos grupos violentos para llevar a cabo sus perversos fines”.

Jones Huala, el apuntado

La semana pasada, la cartera que conduce Patricia Bullrich presentó una denuncia penal contra el líder mapuche Facundo Jones Huala, por intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal, luego de declaraciones del líder de la RAM en las que, de acuerdo al Gobiierno, reivindica los atentados incendiarios en la Patagonia y convoca a la lucha armada.

En las imágenes, se escucha a Huala decir: “Reivindico los atentados incendiarios y los sabotajes a la infraestructura del sistema capitalista de las transnacionales, de los terratenientes”.

La presentación, pedida por Patricia Bullrich y que hizo Fernando Oscar Soto, Director Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad Nacional, menciona que el Ejecutivo tomó conocimiento “por difusión en diversos medios periodísticos que el sr. Facundo Jones Huala ha reivindicado atentados incendiarios en la Patagonia y convocó a la lucha armada públicamente, actuando con intimidación pública e incitando a la violencia colectiva. Sus expresiones, además, permiten vincularlo a una organización que, aun cuando pueda no estar comprendida en el artículo 210 del Código Penal, tendría por objeto principal o accesorio, imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”.

Poco antes, el gobierno de la provincia de Chubut, comandado por Ignacio Torres, también presentó una acusación formal contra el ex convicto por instigación a cometer delitos.

Además, el último martes, durante la sesión en Diputados para tratar Ficha Limpia, entre las cuestiones de privilegio previo al debate, el jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, le hizo fuertes reclamos al Gobierno por los incendios en la Patagonia, con pedidos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que se detenga a Jones Huala por hacer “declaraciones públicas instigando al incendio, diciendo que era bueno incendiar parques nacionales. ¿Cuándo se lo va a detener?”, preguntó el legislador. Y agregó: “Sé que hay almas buenas y bellas a las que les gustan los indios, los mapuches. Hemos hecho una ley que reconoce el derecho a la tierra, pero acá hubo ocupaciones violentas y usan el fuego como mecanismo de destrucción masiva de los parques nacionales, del patrimonio argentino”.

Según Pichetto, “estos grupos amparados por el montonerismo, cuyo jefe, Roberto Perdía, fue el asesor legal todo el tiempo en Bariloche... Se radicaron en Bariloche, se fueron a vivir a Bariloche y asesoraban con una mutual de abogados a los mapuches. Perdía muere contradiciendo el pensamiento nacional de Montoneros, la tacuara, la boleadora... Terminaron defendiendo mapuches que quieren la secesión, no avalan el himno y el Estado nacional”.

Asimismo, cuando el pasado 19 de enero, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la detención del activista mapuche Facundo Jones Huala en la ciudad rionegrina de El Bolsón, reveló que la Policía de Río Negro lo interceptó cuando intentaba abrir autos de la zona limítrofe a los incendios forestales de Chubut. La funicionaria posteó en redes sociales: “La Policía de Río Negro intervino, fue agredida y, al detenerlo, descubrieron que era ¡el terrorista Facundo Jones Huala! Si la ley de reiterancia estuviera aprobada, ¡volvería a estar preso inmediatamente!. A estos violentos que quieren imponer el caos atacando la propiedad, la seguridad y la vida de los argentinos, les digo claro: ¡PRESOS VAN A TERMINAR!”, dejando claro que el objetivo central del Gobierno es Huala.

En el mismo sentido, el gobernador chubutense, Nacho Torres, mostró en X un video con declaraciones del líder del grupo mapuche y escribió: “Acá podemos ver a Jones Huala mostrándose como lo que realmente es: un delincuente, un chanta y un terrorista. Un miserable con delirios revolucionarios de café. Un delirante que no representa ninguna causa justa, y encima llama al levantamiento en armas, desconociendo al Estado Argentino y reivindicando atentados que se cobraron ya una vida, y que provocaron que más de 170 familias de nuestra Cordillera lo perdieran todo. Lo advertimos antes y lo repetimos ahora: este Gobierno no va avalar ningún llamado a la violencia, y no vamos a permitir que nadie intente intimidarnos, amenazando y poniendo en riesgo la vida de los chubutenses. Y a vos, Jones Huala, te lo digo bien claro: no representás ninguna causa, no te respalda ninguna comunidad Mapuche Tehuelche y los únicos que te siguen son los delincuentes y delirantes como vos. No te tenemos miedo y te vamos a caer con todo el peso de la ley”.

Así describe el Gobierno a la RAM

“PERFIL DE LA AGRUPACIÓN RESISTENCIA ANCESTRAL MAPUCHE (RAM)”

La agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) constituye un movimiento etno-nacionalista violento que opera en territorio argentino desde hace más de quince años. Su accionar se concentra en las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. No obstante, se han registrado hechos en otros lugares del país y mantiene estrechos vínculos con la organización que opera en territorio chileno denominada Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

Los activistas de la RAM cometen delitos contra la propiedad, contra la seguridad pública, contra el orden público y contra las personas. Los diversos delitos que cometen los individuos que se identifican con la RAM tienen como objetivo promover la lucha insurreccional contra el Estado argentino y la propiedad privada de la tierra. La organización desconoce la soberanía del Estado Argentino y proclama que la República Argentina y sus leyes son ilegítimas.

En las acciones violentas de la RAM se distinguen algunos patrones. Sus integrantes suelen actuar en zonas alejadas a los centros urbanos, aunque no siempre, actúan encapuchados, cometen robos, incendios, ataques con armas y asumen la autoridad territorial -detienen a personas en las rutas, secuestran ciudadanos, les aplican castigos y torturas si no obedecen sus reglas, etc. Para el ejercicio de la violencia se valen fundamentalmente de armas de fabricación casera: hondas, armas blancas, bombas molotov e, incluso, armas de fuego.

Recientemente, han provocado y continúan provocando en la Argentina una catástrofe ecológica mediante el incendio de decenas de miles de hectáreas de bosques milenarios cuya recuperación resultará imposible por un número incalculable de generaciones. Así lo hicieron en las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut, donde iniciaron y propagaron el fuego mediante la utilización de combustibles y aceleradores de las llamas en diversos focos al mismo tiempo, de modo que resulte imposible la tarea de sofocamiento de los incendios. Muchas personas han perdido sus casas e incluso, algunas murieron.

Estas acciones criminales replican las que llevaron a cabo en la República de Chile, donde incendiaron numerosas viviendas y templos, tanto de la Iglesia Católica como de las comunidades evangélicas.

Recientemente se han encontrado en allanamiento y detenciones practicados por orden de la Justicia, además de los combustibles y propulsores del fuego, armas largas, equipos de comunicación por radiofrecuencia, computadoras, pendrives, municiones, etc.

La principal fuente de identificación son los volantes impresos, manuscritos o flyers, los cuales son dejados en los lugares donde cometen los ilícitos a modo de reivindicación de la autoría o bien los difunden a través de comunicados en páginas web.

También cortan rutas e interrumpen el suministro del servicio eléctrico, amenazan a vecinos, intimidan y apedrean transeúntes, no permiten la libre circulación, balean, incluso matan.

Francisco Facundo JONES HUALA ha sido la “cara visible” de la RAM, siendo condenado por la justicia chilena por cometer delitos en este territorio integrando organizaciones radicalizadas. Él mismo ha anunciado, a través de video-conferencias que fueron ampliamente difundidas, que la Patagonia iba a arder; y la Patagonia ardió por obra de las acciones criminales de sus seguidores.

La existencia real y cierta para la seguridad interior del Estado argentino y para la vida, bienes y patrimonio de sus nacionales y habitantes frente al accionar de los activistas enrolados en la RAM es manifiesta, y de extrema gravedad y relevancia institucional.

El Estado argentino se encuentra frente a un grupo de individuos organizados que recurre a la violencia extrema para alcanzar sus objetivos. Los hechos delictivos promovidos por la RAM no constituyen hechos aislados, sino que se enmarcan en el conjunto de acciones llevados a cabo por parte de una organización de carácter ilícito que intenta solaparse en reclamos de algunas comunidades indígenas presentes en territorio argentino.

La perspectiva penal debe ser acorde a la amenaza que representa este grupo violento para la sociedad y que afecta la seguridad, la producción de energía, el comercio, las economías locales, el turismo y la libre circulación tanto de argentinos como de extranjeros que se encuentran en nuestro país. Clara ilustración de lo señalado lo constituye el conjunto de incendios forestales iniciados de manera deliberada y coordinada en la Comarca Andina del Paralelo 42, que está generando una catástrofe ambiental junto a un profundo daño a la economía local, dado que atenta de manera directa contra la industria del turismo, genera daños graves a los bienes de los habitantes, causa fallecidos, atenta contra la infraestructura local y sobre todo logra generar temor e inseguridad en la población frente a un agresor difuso.

Lo expuesto a lo largo de los párrafos previos robustece las apreciaciones expuestas en cuanto a que la organización denominada RESISTENCIA ANCESTRAL MAPUCHE (RAM) constituye un grupo etno-nacionalista que actúa con extrema violencia, cuyos activistas cometen delitos contra la propiedad, contra la seguridad pública, contra la naturaleza, contra el orden público, contra las personas y contra la infraestructura crítica, infundiendo el temor en las zonas territoriales donde actúan, con el objetivo de promover la lucha insurreccional contra el Estado argentino y la propiedad privada de la tierra.

Listado de hechos atribuidos a la RAM (2010-2025) realizado por el Gobierno

2010

- 14 de julio - Cipolletti: Atentado con bomba molotov en la Policía de Cipolletti, que provocó la muerte de un barrendero municipal.

2012

- 7 de marzo - Pilo Lil, Neuquén: Homicidio del sargento de la Policía de Neuquén José Aigo.

2013

- Septiembre - Bariloche: Ataque con bomba molotov contra el Consulado de Chile.

- 15 de diciembre - Epuyén: Incendio intencional en plantaciones forestales de una empresa privada.

2014

- 12 de octubre - Bariloche: Incendio del refugio Neumeyer.

- 30 de diciembre - Chubut: Ataques a vehículos en la Ruta Nacional 40.

2015

- 13 de marzo - Leleque: Usurpación de tierras.

- 18 de abril - Esquel: Corte de la Ruta 40 y enfrentamiento con la Policía de Chubut.

- 11 de junio - Chubut: Incendio de casillas forestales.

- 31 de octubre - Bariloche: Secuestro, robo e incendio de un puesto rural.

2016

- 3 de julio - Chubut: Impedimento de tareas en la red de gas Camuzzi.

- 31 de agosto - Epuyén: Emboscada con armas de fuego a la Policía de Chubut.

2017

- 6 de julio - Bariloche: Incendio del refugio San Martín.

- 21 de julio - Epuyén: Incendio en un puesto rural, con reducción y amenazas al puestero.

- 1 de agosto - Chubut: Lesiones graves a personal de Gendarmería Nacional.

- 1 de agosto - El Maitén: Incendio de la estación ferroviaria “La Trochita”.

2018

- Enero - Villa Mascardi: Incendio de la cabaña “La Escondida”.

2019

- 10 de agosto - Villa Mascardi: Incendio de tres cabañas en un complejo vacacional.

2020

- 11 de febrero - Villa Mascardi: Ataque a turistas con aceite hirviendo.

- 20 de mayo - Villa Mascardi: Incendio de una vivienda habitada por policías.

2021

- 4 de octubre - Bariloche: Incendio de un galpón de Vialidad Nacional.

- 20 de octubre - El Bolsón: Incendio del Club Andino Piltriquitrón.

2022

- 21 de julio - El Bolsón: Ataque a un matrimonio e incendio de un complejo de cabañas.

- 4 de octubre - Villa Mascardi: Desalojo de tierras y represalias con ataques en Esquel y El Bolsón.

2023

- 16 de enero - Cerro Currumahuida, Chubut: Incendio forestal de grandes dimensiones.

2024

- 28 de enero - Parque Nacional Los Alerces: Incendio que consumió 1.000 hectáreas.

2025

- 5 de febrero - El Maitén y El Pedregoso: Ocho focos de incendio en la Patagonia tras declaraciones de Jones Huala.

