El Gobierno pidió al Congreso no poner “palos en la rueda” y acompañar “una Argentina sin el peso del Estado”

A horas del inicio de las sesiones extraordinarias convocadas en las que diputados y senadores comenzarán a tratar los alcances del DNU del presidente Javier Milei con los puntos centrales que el mandatario envió para su tratamiento al Congreso, el vocero Manuel Adorni consideró este martes que la ley de Reforma del Estado “es parte de lo que los argentinos han votado” y pidió a los legisladores “acompañar lo que ha votado la gente” y no “obstruir este cambio con palos en la rueda”.

“Hay muchos argentinos de bien que quieren una Argentina distinta, terminar con la decadencia. Y hay otros que no quieren cambiar, cuando uno remite a las marchas y quienes anuncian protestas, uno entiende quién está del lado de una Argentina distinta y quién está en defensa de sus propios intereses”, sostuvo el portavoz en su habitual conferencia de prensa.

Para Adorni, “diputados y senadores deberán elegir entre acompañar o que ha votado la gente, la Argentina que queremos para la gente de bien y sin el peso del Estado, o seguir obstruyendo este cambio y poner palos en la rueda a esto que la mayoría queremos”. El proyecto de ley “ómnibus” que el Gobierno lleva al Congreso incluye la reversión del impuesto a las Ganancias, la Boleta Única de Papel, los cambios en la movilidad jubilatoria y otras reformas impositivas, y la eliminación de las PASO, entre otras cuestiones que la administración Milei considera claves.

Asimismo, el vocero presidencial se refirió a los demás temas que dominan la agenda del día, como los cambios en el sistema de importaciones, la finalización de miles de contratos de trabajadores en las esferas del Estado y la reducción del servicio de colectivos por el pedido de empresarios del transporte de un aumento en las tarifas o los subsidios.

Qué dijo Adorni

Importaciones: “Se establece un nuevo sistema de importación, el SEDI; con esto se termina que un burócrata o un funcionario de turno decida que se puede importar y qué no. Siempre vamos a confiar más en el que trabaja que en el burócrata de turno. Deja de existir la SIRA, pasa a existir el sistema SEDI, que es simplemente un sistema estadístico; no va a haber más licencias automáticas. El que quiera importar, va a poder hacerlo”.

Planes sociales: “El Estado inicia una auditoría en todos los planes sociales Potenciar trabajo para detectar irregularidades. El objetivo es que cobren el plan quienes lo necesiten y deje de ser un negocio para los intermediarios. Los planes están congelados. Administrados recursos escasos ante necesidades infinitas. Hay que esperar el resultado de la auditoría. Saludamos la investigación a cargo del fiscal Marijuan, en donde se acreditó la identidad de más de 8000 personas que, además de cobrar el plan, tienen alguna relación laboral con ministerios o dependencias. Estos 160 mil planes equivalen a cerca de 10 mil millones de pesos mensuales de los que los argentinos no tienen que hacerse cargo”.

Empleo público y reforma del Estado: “Todo contrato con alta 2023 que termina el 31 de diciembre no será renovado. Hay más de 5 mil contratos que son altas del 2023 y no serán renovados. El resto de los contratos del Estado entran en un proceso de revisión de 90 días. En Economía sobraban 600 autos, en Presidencia 100. Hay todo un trabajo de auditoría que se está haciendo, hay que entender que tenemos muchísimas décadas de decadencia, donde la política hizo mucho daño. Cambiar lleva tiempo, pero dimos el puntapié inicial, todo es un proceso”.

Subsidios transporte: “El subsidio a la oferta va camino a su extinción. Para ajustar tarifas hay que llamar a audiencia pública. El 1 de enero se van a empezar a conocer novedades en subsidios y en el sistema de las tarifas. En la tarde de hoy habrá una reunión para comenzar a solucionar el desacuerdo entre las empresas de transporte público y el Estado. El subsidio a la oferta va a ir camino a su extinción. Nuestro norte es que los subsidios los reciba directamente el usuario. El sistema de transporte sufre una gran distorsión, al margen de la inequidad que existe con quien paga el boleto en otros lados. A partir del 1 de enero se va a empezar a conocer novedades en el sistema de subsidios y, por supuesto, en el precio de las tarifas”.

Movilización de la CGT: “Estamos observando cómo evoluciona la organización de las marchas de mañana. Se va a seguir controlando el tema de la movilidad. Les recuerdo que funciona la línea anónima 134 para todos aquellos que se sientan extorsionados a concurrir. Vamos a iniciar una auditoría en todos los planes Potenciar Trabajo para detectar irregularidades o planes asignados que no tengan una justificación”.

Jubilaciones: “Lo que se va a hacer es recomponer los salarios a través de decreto. La fórmula jubilatoria iba a implicar una pérdida del poder adquisitivo del 40% y no lo íbamos a permitir. El haber echado por tierra la ley de movilidad no es en contra de los jubilados, sino a favor para evitar que el nivel de inflación les termine por despedazar el ingreso de los pasivos. Lo aclaré acá el día que anuncié las medidas tomadas por el ministro (Luis) Caputo. Se van a recomponer esos salarios a través de decretos. La ley jubilatoria iba a implicar una pérdida del poder adquisitiva en torno al 40% en los haberes, y no lo podíamos permitir. El jubilado venía perdiendo contra la inflación de manera muy contundente. Van a sufrir una recomposición. Lo estamos terminando de definir”.

Con información de agencias.

IG