El Gobierno ratificó que “reprimirá” la violencia en manifestaciones como las del Congreso

El vocero presidencial, Manuel Adorni, advirtió hoy que el Gobierno reprimirá “cada vez que se pueda” los actos de violencia que se cometan durante manifestaciones como las ocurridas días atrás con motivo del debate en el Congreso de la llamada ley “Bases” y que pueden repetirse cuando este martes comience la discusión artículo por artículo.

“Efectivamente muchos de los conocidos los hemos visto por televisión y por supuesto que el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Gobierno de la Ciudad están tomando cartas en el asunto y avanzando. Nosotros siempre vamos a condenar este tipo de episodios. A nosotros la violencia ni nos gusta ni la queremos y la vamos a reprimir cada vez que se pueda porque no podemos permitir que un grupo de inadaptados rompa, lastime, agreda y esté en contra del proceso democrático”, dijo Adorni.

En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial advirtió que “nos acusan de ser antidemocráticos cuando lo que estaba pasando dentro del Congreso era una discusión parlamentaria ajena al Poder Ejecutivo, así que no nos van a encontrar jamás del lado de los violentos y no lo vamos a permitir”.

Al respecto insistió: “No lo permitimos antes, no lo vamos a permitirlo ahora y no lo vamos a permitir en lo que nos queda de Gobierno, y ojalá que vayan todos presos, porque la verdad es que las agresiones que hemos vistos para con compañeros de ustedes, el destrozo del mobiliario público, que es de todos nosotros, y además la cantidad de policías heridos en el cumplimiento del deber nos dan cuenta de dos cosas”.

Y puntualizó: “Primero, que efectivamente estamos en el camino correcto, y después que reafirmamos nuestra convicción de no querer permitirlo, y me parece que esto es bastante transversal a toda la sociedad argentina que está cansada de este tipo de hechos violentos, que además no suman absolutamente nada ni a la discusión parlamentaria ni a la vida en democracia”.

Por otra parte, acerca de la gira presidencial que encarará hoy el presidente Javier Milei, detalló que la partida hacia Roma será a las 13.45 con arribo a la capital italiana a las 6.40 (hora local), donde hará una escala, para abordar otro avión de línea a las 10.10 y llegar a Tel Aviv a las 14.40 (hora local).

Mañana, en el primer día de la gira, Milei tiene previsto una visita al Muro de los Lamentos y una reunión con el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, a la vez que el miércoles tiene agendado un encuentro con empresarios y, además, una reunión con el primer ministro de ese país, Benjamin Netanyahu, así como también una visita al Museo del Holocausto.

La comitiva presidencial a Israel está compuesta por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la canciller Diana Mondino y el embajador designado en Israel, rabino Axel Wahnish.

Luego, el viernes, el presidente viajará a Roma para entrevistarse con la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, y el lunes próximo con el papa Francisco.

A la comitiva presidencial original se le sumarán los ministros del Interior, Guillermo Francos; y de Capital Humano, Sandra Pettovello, como así también el secretario de Culto, Francisco Sánchez.

CRM con información de la agencia Télam