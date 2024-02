Bullrich justificó la represión a manifestantes y periodistas en Congreso y dijo no estar “dispuesta a quedar a mitad de camino”

“Todo el tiempo nos prueban, quieren que nos pasemos de límite, pero habrán visto que todo fue ordenado. Sí había bastante fuerza porque lo que termina pasando, si no, es que viene el desorden total y no hay posibilidad de alcanzar el objetivo”, justificó este viernes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la represión llevada a cabo este jueves por las fuerzas federales en las inmediaciones del Congreso mientras manifestantes de diferentes sectores protestaban contra la ley ómnibus que por estas horas el oficialismo intenta que se apruebe en la cámara de Diputados y obtenga media sanción.

Mientras la violencia de las fuerzas de seguridad que comanda el ministerio de Bullrich recrudecía en las afueras del parlamento cuando avanzaba la noche, más de 30 periodistas y reporteros gráficos fueron víctimas de golpes y balas de goma por parte de efectivos del operativo. Al respecto, la funcionaria apuntó a los mismos trabajadores de prensa, al asegurar que hay “muchos países” en los que los cronistas trabajan lejos de los lugares conflictivos. “Nunca se avanzó en ese sentido, en poner a los periodistas fuera de la escena, porque quizá lo analizan como una falta a la libertad de prensa, pero es lo recomendable. En muchos momentos la Policía les dijo ‘córranse, tengan cuidado, vamos a actuar frente a esta situación de desorden’”, manifestó Bullrich en declaraciones al programa que conduce Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

Al analizar la represión policial, la ministra admitió que decidió enviar a los efectivos motorizados de dos en dos sobre los manifestantes porque “al ver la escena de cerca, volaban botellas y palos, y había situaciones de permanente agresión” hacia las fuerzas federales. “Esto hace que las fuerzas de seguridad tengan que hacer un movimiento de dispersión para que la gente que quiere volver a tomar la calle de manera violenta vuelva para atrás, eso fue lo que se logró”, sostuvo Bullrich, quien justificó también que el gas pimienta “está autorizado y no quema la piel”.

Además, la funcionaria dijo que, por su cargo, le “toca una parte, que es que en una sesión de Diputados no sea un momento en el que hay un sector organizado políticamente que intente tomar el Congreso, rompa los vidrios, destruya todo, genere caos, como ya lo hemos visto en muchas oportunidades, desde las famosas 14 toneladas de piedra a otros momentos. Inclusive ayer Máximo Kirchner recordó que le habían tirado vidrios al despacho de su madre. Con nosotros no hubiera sucedido. No hubieran podido si ellos que eran gobierno hubieran hecho las cosas bien, protegiendo las instituciones de la República y a quienes están adentro sesionando”, remarcó Bullrich.

Asimismo, defendió la detención de cuatro manifestantes en la noche del miércoles, mientras cantaban estrofas del Himno Nacional: “Entre un manifestante y un policía está la ley y nosotros la vamos a hacer cumplir ¿Las mujeres tenemos condición de igualdad hasta que somos víctimas en una situación? Si somos iguales, somos iguales. Usan el término ‘mujeres’ como si fuera un símbolo de debilidad”. Decir que son mujeres o varones es lo mismo. Estas cuatro chicas impedían el tránsito“, explicó.

También, Bullrich acusó al diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Toniolli, de “meterle una trompada a un agente, volarle los anteojos y dejarlo con un diente roto”. Según la funcionaria, “la Justicia catalogó ese episodio como lesiones graves. No se lo detuvo porque gritaba ‘soy diputado, soy diputado’, y las fuerzas en ese momento pensaron que podían tener un problema mayor”.

De acuerdo a la ministra de la gestión Milei, “cuando uno toma una decisión, la tiene que llevar a fondo. El país no va a cambiar si lo hacemos a medias. Veo a muchos que en campaña dicen que van a ser firmes, pero después a la hora de hacerlo se asustan. Hay dos mil, tres mil personas que quieren ser violentas, impedir el tratamiento de la ley. Bueno, hay que ir para adelante. Yo no estoy dispuesta a quedar a mitad de camino”, concluyó.

