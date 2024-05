El Gobierno volvió a criticar el paro de la CGT y confirmó que les descontarán el día a los estatales que adhieran

El vocero presidencial, Manuel Adorni, volvió a arremeter contra la CGT por el paro general que realizará este jueves y tildó a la central obrera como “los fundamentalistas del atraso”, además de ratificar que “a los trabajadores estatales que paren se les descuenta el día. Quien no va a trabajar y quien no cumpla con su actividad, no cobra”. Además, el portavoz indicó que el paro general “afectará a 6,5 millones de personas”.

“En cuatro meses dos paros de la CGT, dos de Educación, más de cientos de marcha. Mañana paran los fundamentalistas del atraso. A quienes piensan extorsionar a los argentinos, les informamos que solo se van a ganar el odio de los argentinos”, sostuvo el funcionario nacional.

En su conferencia de prensa diaria en Casa Rosada, el portavoz consideró que la medida de fuerza de la central obrera “no tiene una justificación aparente” y remarcó que “está habilitada la línea 134 para denunciar extorsiones” para adherir a la protesta.

Asimismo, el funcionario recordó que, al igual que en otras manifestaciones recientes, “las organizaciones que participen de la marcha deberán afrontar los gastos que esto ocasione”.

Según el vocero, por el paro convocado por la central obrera, este jueves “6.593.000 personas no van a tener a disposición el servicio esencial de transporte para ir a sus trabajos; 4 millones no van a poder viajar en colectivo en el AMBA; 1.5 millón no podrá hacerlo en el interior; y hay 93 mil personas que verán cancelados 703 vuelos”.

Además, el funcionario remarcó que desde que la gestión Milei asumió el 10 de diciembre pasado, tuvimos dos paros generales, dos de colectivos, dos de docentes, uno de trenes, uno de aeronáuticos y más de cien marchas e intentos de piquetes. Mientras que, en cuatro años, el gobierno de Alberto Fernández, que terminó con 211% de inflación, 50% de pobres y 130 mil muertos por COVID-19 bajo el lema ‘El Estado te cuida’, tuvo 0 paros“.

Empresarios, también contra el paro de la CGT

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su rechazo al paro que la CGT convocó para este jueves, por entender que se trata de una medida “injustificada y por demás inoportuna”.

“Resulta llamativo que a cinco meses de la asunción del actual Gobierno Nacional ya se lleve a cabo un segundo paro general, cuando durante los cuatro años del anterior período presidencial no hubo siquiera una sola protesta de estas características, cuando el panorama económico y social de entonces lejos estaba de ser idílico”, sostuvo la entidad empresaria.

La CAC señaló, además, en un comunicado, que “los padecimientos presentes tienen su origen en desaciertos previos, algunos de larga data –como las excesivas regulaciones y la presión tributaria desproporcionada– y otros que se magnificaron notablemente durante los últimos años, como el desorden en las cuentas públicas y la excesiva emisión monetaria”.

También cuestionó a los sindicalistas que rechazan la reforma laborol incluida en el proyecto de Ley Bases, al sostener que, en ese aspecto, la iniciativa oficial “prevé cambios bastante acotados, mucho menos ambiciosos que los planteados en el texto original, por lo que una oposición cerril es difícil de comprender”.

En consecuencia, consideró que “la ausencia de justificativos, conjugada con múltiples y perniciosas perturbaciones que todo paro general produce, lleva a expresar el pleno rechazo a la medida”.

Con información de agencias.

IG