Horacio Rodríguez Larreta le respondió a Cristina Kirchner por los dólares que produce CABA: “El dato está mal”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró este sábado que “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) genera 7.000 millones dólares por año en servicios” al cuestionar los dichos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien criticó este viernes que ese distrito es el que gasta más divisas estadounidenses y no produce “ni una” durante la inauguración del cine municipal en la localidad de El Calafate.

“El dato de Cristina Kirchner está mal. La Ciudad genera 7.000 millones dólares por año en servicios que no tomó en cuenta”, dijo esta mañana el mandatario durante el acto por el Día de la Independencia en una escuela porteña. “Más allá de discutir los números, seguir peleándonos, buscando diferencias, tratando de enfrentar a la Capital con el interior, eso ya está superado hace más de un siglo. No podemos volver a eso. La discusión, en todo caso, es entre el Gobierno central y las provincias”, agregó Rodríguez Larreta.

Y concluyó: “El kirchnerismo ha concentrado recursos en el Gobierno nacional e hizo de la Argentina un país unitario. La Constitución es federal donde las provincias tienen mucha más autonomía que manejan sus recursos”.

Los dichos de Cristina Kirchner desde El Calafate

“No es nada contra los hombres y mujeres que viven en la Ciudad de Buenos Aires, por favor, pero yo dije que la primera era Santa Fe con 12 mil millones de dólares, averigüen quién es la que más gasta dólares y no produce dólares. ¿Quién? Sí, no te han mentido, CABA, más de 7 mil millones de dólares”, afirmó la vicepresidenta desde El Calafate, donde participó este viernes de actos junto a la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

En cuanto al comportamiento volátil de las cotizaciones del dólar, CFK sostuvo que existió “formación de activos en mi primer gobierno hasta la regulación cambiaria. La brecha cambiaria se produce siempre con la regulación cambiaria. No se les deja acceder a los dólares como se les da la gana en el Mercado Único y Libre de Cambios”, explicó y le apuntó al gobierno de Mauricio Macri: “No hubo brecha, pero sí formación de activos a nivel insospechados”.

Para la vicepresidenta, “la diferencia entre la primera formación y la segunda es que la primera era con dólares genuinos que produjo la economía argentina y la sacaban del país, pero la tragedia de la segunda es que, para hacer esto, se endeudaron primero y se la llevaron después”, señaló, aunque aclaró: “Está mal el nuestro también, pero no es tan dañino”. “Cuando no los dejás sacar los dólares que quieren del país, se comportan como adictos. Si no sacan dólares, estallan el país. Hay que solucionar este problema estructural”, pidió.

MB