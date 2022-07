Cristina reapareció en público y acusó a Guzmán de desestabilizar: “Fue una inmensa irresponsabilidad política”

En su primera aparición pública desde el nuevo cimbronazo del Gobierno, que terminó con el reemplazo de Martín Guzmán en el Ministerio de Economía y de buena parte de su equipo, con el desembarco de Silvina Batakis en su lugar, la vicepresidenta Cristina Kirchner participó este viernes de actos en El Calafate, provincia de Santa Cruz. La expresidenta pidió “responsabilidad política” y criticó la manera en la que el exministro presentó su renuncia.

“Fue un gran gesto de ingratitud con el Presidente, que había bancado a ese ministro como a nadie, que lo hizo enfrentar a fuerzas de su coalición... no se merecía eso. Fue un acto de desestabilización. Los argentinos tenemos que empezar a hablar claro entre nosotros. Cuando se habló del acuerdo con el FMI, todo el establishment, el periodismo y el arco político habló de la racionalidad del Ministro y de la irracionalidad de esta Vicepresidenta. No hay que discutir personas, hay que discutir políticas”, remarcó CFK.

En cuanto al comportamiento volátil de las cotizaciones del dólar, CFK sostuvo que existió “formación de activos en mi primer gobierno hasta la regulación cambiaria. La brecha cambiaria se produce siempre con la regulación cambiaria. No se les deja acceder a los dólares como se les da la gana en el Mercado Único y Libre de Cambios”, explicó y le apuntó al gobierno de Mauricio Macri: “No hubo brecha, pero sí formación de activos a nivel insospechados”. Para la vicepresidenta, “la diferencia entre la primera formación y la segunda es que la primera era con dólares genuinos que produjo la economía argentina y la sacaban del país, pero la tragedia de la segunda es que, para hacer esto, se endeudaron primero y se la llevaron después”, señaló, aunque aclaró: “Está mal el nuestro también, pero no es tan dañino”. “Cuando no los dejás sacar los dólares que quieren del país, se comportan como adictos. Si no sacan dólares, estallan el país. Hay que solucionar este problema estructural”, pidió.

La expresidenta, junto a la gobernadora Alicia Kirchner y el jefe comunal Javier Belloni, inauguraron el Cine Municipal de la villa turística que tiene la glaciar Perito Moreno como principal atracción. Además, se firmaron convenios entre el Centro de Universidades Nacionales de El Calafate (CUNEC), la UBA, la Universidad Tecnológica Nacional y La Universidad Nacional de la Patagonia Austral para la implementación de nuevas carreras y el programa UBA XXI para hacer el Ciclo Básico Común (CBC).

Acá te dejo algunos datos sobre obras y capacitación de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen ejecutados por el Ministerio de Desarrollo Social entre 2009 y 2015. pic.twitter.com/xUblfJYDAG — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 8 de julio de 2022

“No voy a revolear a ningún ministro, quédense tranquilos”, comenzó Cristina kirchner su intervención, al elogiar a Alicia Kirchner. “Cuando asume como ministra de Desarrollo Social, recibe 2,2 millones de planes Jefes y Jefas que le traspasó el Ministerio de Trabajo. Mientras el Ministerio de Economía resuelve lo macroeconómico, paralelamente está la tarea de Desarrollo Social de ir acomodando a ese universo que quedó fuera del mundo productivo mediante políticas que los vaya empoderando”, apuntó y recordó: “Al 2015, cuando entregamos el gobierno, de esos 2,2 millones de planes quedaba el 10% en dos programas: Argentina Trabaja y el Ellas Hacen”.

En su discurso, la Vicepresidenta pidió al Gobierno que “cuando se ponga el nuevo Previaje, convoque a las cámaras hoteleras y gastronómicas para que haya acuerdos de precios”. Y agregó: “No conozco empresario que no vea bien el impacto del Previaje, que es una política expansiva. Esta política del previaje, en términos fiscales, es expansiva, y en monetarias, emisiva”, remarcó, al tiempo que aconsejó “alejarse de los dogmas, no son buenos”.

Para la expresidenta, “si el Estado hace una inversión de la magnitud del Previaje, contribuyan con un acuerdo de precios. El que no quiera adherirse, sencillo, no se le liquida el Previaje”, sentenció.

Cine a sala llena

De acuerdo a la información de La Opinión Austral, en la primera fila de las butacas del cine se acomodaron la senadora del Frente de Todos, Ana Ianni, junto al diputado nacional Gustavo “Kaky” González y al legislador de la Cuenca Carbonífera Jorge Verón y el subsecretario de Ejecución de Obra Pública, Edgardo De Petri, quien fue dirigente de ATE en YCRT, la mina de carbón de Río Turbio.

La sala fue colmada por el gabinete de Alicia Kirchner y los intendentes, con el vicegobernador Eugenio Quiroga y los titulares de cada una de las carteras también a la cabeza: Leandro Zuliani, ministro de Gobierno, Ignacio Perincioli, de Economía; Claudia Martínez, de la Secretaría General; María Cecilia “Chachi” Velázquez, de Educación; Claudio García, de Salud; Lisandro de La Torre, de Seguridad; Jorge Ferreira, de Desarrollo Social; y Agostina Mora, de la nueva cartera de la Igualdad e Integración.

Entre los jefes comunales de Santa cruz estuvieron Tomas Cabral de Koluel Kaike, Julio Bellomo de Los Antiguos, Néstor Tico de El Chaltén, Mónica Sánchez de Lago Posadas, Mónica Vila de Puerto deseado, Federico Bodlovic de Piedra Buena, Héctor Vidal de Gobernador Gregores, Ana María Urricelqui de Fitz Roy, Pablo Grasso de Río Gallegos, Fernando Cotillo de Caleta Olivia, Darío Menna de Río Turbio y Darío Godoy de Tres Lagos.

También estuvo presente el exgobernador de Santa Cruz Daniel Peralta, junto a su esposa Gabriela Peralta, diputada nacional mandato cumplido, quienes se acercaron otra vez al Frente de Todos luego de que el ex mandatario provincial se reuniera con Máximo Kirchner el 13 de agosto de 2021.

Entre los diputados de la provincia de Santa Cruz del Frente de Todos estuvieron Karina Nieto, Leonardo Paradis, Liliana Toro, Carlos Santis, Claudio Barría, Matías Mazú, Cesar Ormeño, Guillermo Bilardo, Laura Hindie, Martín Chávez, Fabio Oyarzún, Juan Miñones, José “Pepe” Bodlovic, Eloy Echazú y Rocío García.

Convenios con Universidades

El Centro de Universidades Nacionales de El Calafate (CUNEC) formalizó, con la presencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner y del ministro de educación de la Nación, Jaime Perczyk, la oferta educativa que tendrá a partir de agosto, tras la firma de convenios de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) con la Municipalidad de El Calafate.

La UNPA ofrecerá las carreras de:

Enfermería

Licenciatura en Comunicación Audiovisual

Profesorado en Educación Inicial

Licenciatura en Psicopedagogía

Complemento de la Licenciatura en Turismo

La UTN dictará:

Tecnicatura en Operación y Mantenimiento de Redes Eléctricas

Tecnicatura en Seguridad e Higiene, y Bromatología

Tecnicatura en Desarrollo Local y Regional

Además, la UBA implementará su programa UBA21 que es el Ciclo Básico Común en modalidad virtual, lo que permitirá a los y las estudiantes quedarse un año más en El Calafate.

Algunas de estas carreras podrán comenzar a dictarse a partir de agosto, en el segundo cuatrimestre. A su vez, El Intendente local, Javier Belloni anunció que el Licenciado en Ciencias Jurídicas y Contables, Daniel Ibarra, asumirá en el cargo municipal de Director de Coordinación del Centro de Universidades.

Arranca el cine

El cine inaugurado en El Calafate comenzará a funcionar de manera oficial este sábado 9 de julio.

De acuerdo al alcalde local, Belloni, la primera función será de acceso sólo para “antiguos pobladores”. Además, se adelantó que tendrán prioridad los establecimientos educativos: “Los alumnos y alumnas de todos los niveles se irán enterando por parte de los propios colegios día y horario asignado”, explicó el funcionario.

Por lo pronto, este sábado se comenzarán a vender entradas para el público en general. Las películas en cartelera serán “Minions, nace un villano” y “Thor: love and thunder”.

Con información de agencias.

IG