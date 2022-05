Horacio Rodríguez Larreta: “Si la Corte nos devuelve la plata que nos sacó el Gobierno Nacional, bajo los impuestos”

En septiembre de 2020 el Gobierno Nacional anunció la quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires y desde entonces la disputa entre Nación y gobierno porteño es cada vez más grande y pareciera no tener solución. Por eso quedó a merced del máximo tribunal de Justicia, que deberá definir el caso. En ese marco, Horacio Rodríguez Larreta dijo: “Si la Corte Suprema nos devuelve la plata de la coparticipación que nos sacó el Gobierno Nacional, yo automáticamente bajo los impuestos”.

El jefe de Gobierno porteño realizó esa promesa en momentos en que se espera que la máxima autoridad judicial tome una decisión definitiva sobre un conflicto que marcó un quiebre entre Alberto Fernández y la administración porteña. “En medio de la pandemia, nos sacaron fondos de un día para el otro y hubo que compensar eso... Bajamos los gastos, bajamos obras. Nos hicieron un recorte en el medio del año, cuando el presupuesto ya estaba votado...”, se quejó Rodríguez Larreta en una entrevista con la radio FutuRöck.

Larreta insistió sobre la necesidad de aliviar la presión fiscal a los contribuyentes: “Hay que ser creativos, pero eso no te tiene que llevar a aumentar impuestos, que es la típica, la fácil. Nosotros votamos en contra de todos los aumentos tributarios, independientemente de para quien sea”.

Sobre el debate que genera la figura de Milei puertas adentro de JxC, el jefe de Gobierno optó por eludir la pregunta sobre una posible alianza: “No se plantea, no es una realidad hoy ni lo plantean ellos tampoco. Nosotros hemos sumado mucha gente, el espacio se ha ampliado y la mejor manera de consolidarlo es con un plan que el Gobierno actual no tiene”.

En cuanto a la dolarización que impulsa el mismo espacio libertario, y que también avaló Patricia Bullrich, respondió: “El problema no se soluciona con un eslogan como una receta mágica, es mucho más complejo, no tenés dólares en el Banco Central... Hablamos de qué receta aplicar en diciembre de 2023 y no sabemos como va a estar la economía del país ni el mundo”.

NB