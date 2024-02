Ignacio Torres contra Javier Milei: “Ni el kirchnerismo se animó a hacer lo que están haciendo, es extorsivo e ilegal”

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, acusó al presidente Javier Milei de actuar de manera “extorsiva e ilegal”, por lo que remarcó que “ni el kirchnerismo se animó a hacer lo que está haciendo el Gobierno”. Lo hizo esta mañana en declaraciones a Radio Rivadavia. “Ni el kirchnerismo se animó a hacer lo que están haciendo, es extorsivo y es ilegal. El presidente elige todos los días un enemigo distinto. El Gobierno tiene mucho más casta de los que meten en la bolsa”, sostuvo.

Luego de protagonizar un fuerte cruce en redes sociales por el recorte de fondos de coparticipación para saldar una deuda de Chubut, el dirigente del PRO consideró que “es peligrosa la imagen que está dando Milei frente al mundo” y agregó: “No veo al presidente peleándose con el kirchnerismo ni contra el narcotráfico. Es frustrante para quienes vimos en este gobierno la posibilidad de tener un gobierno reformista. Es un gobierno que no distingue a los aliados de los no aliados y se maneja de manera caótica”.

Más tarde, en una entrevista con Radio Con Vos, ratificó: “Somos una provincia chica, pero que se va a defender” y calificó lo que sucede como “cinismo”.

“Lo dijo el ministro del Interior. La relación con las provincias cayó después de que se votó la ley ómnibus. Paradójicamente mis diputados votaron a favor, pero si hubiesen votado en contra igual está mal lo que están haciendo. Nosotros no podemos naturalizar la extorsión”, dijo Torres y aseguró que en su provincia “a escala” hicieron “un ajuste mucho más grande que el que hizo el gobierno nacional”.

“Hoy me tocó a mí, antes le tocó a Pullaro y a Lali, después le va a tocar a López Murphy. (Milei) busca enemigos imaginarios para no hacerse cargo de lo que tiene que hacer que es gobernar, ni más ni menos que eso”, disparó el gobernador y aseguró: “Chubut pide respeto, nada más. No pedimos ni un peso. Los recursos son de las provincias y esto no es una interpretación o algo que opino, es algo que dice la Constitución”.

Con enojo, Torres agregó que él no toma decisiones para “cómo quedan en las redes sociales” y que la situación lo llevó “al límite del hartazgo”. Pese a que el cruce que protagoniza es con el presidente, consideró que “la idea de los enemigos imaginarios es de Santiago Caputo”.

Presidente, quiero decirle que, a diferencia de otros, yo no le tengo miedo. No vamos a ceder ante sus insultos, amenazas o aprietes. No creo en la violencia y voy a defender a los chubutenses hasta las últimas consecuencias.

Usted tiene que gobernar para todos los argentinos,… https://t.co/jYKW8pahFG — Nacho Torres (@NachoTorresCH) 24 de febrero de 2024

MM con información de agencias.