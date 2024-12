“Índice de Capital Humano”: Pettovello quiere capitalizar la baja de la pobreza con una estadística propia

El Gobierno busca capitalizar la política social en tiempos de crisis, luego de anunciar la semana pasada que la pobreza había bajada al 38%, tras el salto al 54,8% en el primer trimestre de 2024. Este lunes la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, adelantó que su cartera prepara el “Índice de Capital Humano”, una estadística propia que supuestamente utilizará otras variables más allá de los ingresos y coexistirá con la medición que hace el Indec.

La funcionaria destacó la reciente conocida caída de la pobreza, que fue avalada por expertos por fuera del oficialismo, a partir de que los salarios se recuperaron en el último tramo del año luego del salto inflacionario del primer trimestre. “Esta baja fue bastante sorpresiva, no pensábamos que iba a bajar tanto”, reconoció Pettovello en una charla con un grupo de periodistas acreditados en Casa Rosada durante el brindis que realizaron integrantes del Gobierno con los cronistas que se desempeñan allí.

Sobre el número de la semana pasada, Pettovello planteó: “El Consejo (Nacional de Coordinación de Políticas Sociales) va a analizar esos números, tenemos que ver por qué bajó tanto la pobreza. Nuestro objetivo es que la gente pueda autoabastecerse y tenga dignidad, con un empleo de calidad”. El festejo en la Rosada choca con el reclamo de los sectores populares. Este mismo lunes, en la previa a Navidad, organizaciones sociales entregaron pan dulce en la Plaza de Mayo en reclamo a Milei. También La Cámpora comenzó una campaña en distintas barriadas para exponer el ajuste oficial.

A pesar de los datos favorables que trajo la última medición del Indec al respecto de la pobreza, Pettovello adelantó la intención oficial de introducir una nueva manera de medirla. En ese marco, anticipó: “Estamos trabajando con el Consejo para medir la pobreza no por ingresos, estamos haciendo un Índice de Capital Humano. No puedo especificar cuáles son las variables (que empleará) porque todavía me tienen que presentar el trabajo”, esquivó en dar precisiones.

“No podemos cambiar el índice del Indec, lo va a seguir midiendo a su manera cada seis meses. Éste va a ser el Índice de Capital Humano específicamente. Lo queremos tener listo lo antes posible pero no sabemos el mes en que va a ser”, agregó.

Sorpresivamente, la pobreza ya bajó al nivel que el presidente Javier Milei heredó del peronismo. En julio-septiembre del año pasado el 38,6% de los argentinos era pobre. El ministerio que conduce Pettovello calcula a partir del informe de distribución del ingreso del Indec que, tras el salto al 54,8% en el primer trimestre de 2024, bajó al 51% en el segundo y al 38,9% en el tercero.

Leopoldo Tornarolli, uno de los investigadores más especializados en la materia, que trabaja en el Centro de Estudios Distributivos de la Universidad de La Plata (Cedlas), elabora un cálculo aún más positivo para el interés de Milei y a partir del mismo informe del Indec: llega al número del 38,5%, apenas mejor que con la gestión del Frente de Todos. El Gobierno y el Cedlas hicieron simulaciones sobre evolución de la pobreza a partir del reporte de distribución de los ingresos de cada decil social, desde el 10% más rico hasta el 10% más pobre. Eso permite identificar cuántas personas cubrieron o no la canasta básica. “Generalmente son bastante precisas”, explicó Tornarolli sobre las estadísticas.

El investigador de La Plata atribuye la baja de la cantidad de pobres al “ajuste diferido de los ingresos”. “Siempre se dice el latiguillo de que los precios suben por ascensor y los ingresos por escalera, pero en un proceso de desinflación los ingresos todavía se vienen ajustando mirando el pasado y así se van recuperando parcialmente lo que habían perdido en los meses anteriores, y eso obviamente te da una baja en la pobreza”, planteó Tornarolli.

Otro factor a tener en cuenta es que la pobreza se mide a partir de una canasta centrada en alimentos y otros bienes y servicios básicos, cuyos precios desde mayo pasado crecen muy por debajo de la inflación. Por ejemplo, vestimenta y transporte público. La “inflación de los pobres” –como la llamó Tornarolli– aumentó menos que el índice de precios al consumidor (IPC), que incluye, por ejemplo, las tarifas de luz, gas y agua, que sí dieron un salto.

Por último, el experto adviertió que quizá el aumento inicial de la pobreza en el gobierno de Milei no fue tan grande, sino que el salto inflacionario de arranque impactó más sobre ingresos que tardaron en reaccionar. Del mismo modo, la baja actual no fue tan mayúscula en la medida en que los bolsillos se fueron acomodando por una inflación pasada frente a otra nueva que fue menor a la esperada.

