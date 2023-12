Javier Milei asume como Presidente de la Argentina

10:05 h

A poco del inicio de la asamblea legislativa que consagrará a Javier Milei como Presidente desde este 10 diciembre, políticos, funcionarios y asesores del oficialismo saliente y entrante dieron sus primeras impresiones, antes de ingresar al Congreso, sobre la nueva etapa que se abre paso en el país. Qué dijeron.

Daniel Arroyo, diputado y exministro de Desarrollo Social: “Le deseo a Javier Milei el mejor de los éxitos, independientemente que yo creo en otro tipo de país. No hemos resuelto el problema de la inflación, mucha gente no llega a fin de mes, ese fue el problema central de nuestro gobierno. Creo que hay que tomar distancia y en algunos años analizar la situación de Alberto Fernández. La idea de shock y ajuste a lo bestia, creo que es riesgosa y no creo que es lo que haya que hacer”.

Germán Martinez, diputado y presidente del bloque de Unión por la Patria: “Hay que poner en valor que hoy se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida. El Presidente electo lamentablemente no le va a hablar a la Asamblea Legislativa, vengo a acompañar en términos institucionales. Lo primero que tiene que hacer el nuevo oficialismo es buscar nuevas alianzas. No me parece que algunos funcionarios de nuestro gobierno se queden en esta nueva gestión”.

Juan Nápoli, asesor de Javier Milei y excandidato a Senador: “Con o sin cargo voy a acompañar al Presidente cuando el lo desee. El descalabro es tan grande que hay que aplicar medidas de shock muy fuerte. El Presidente tiene clarísimo que hay que ir hacia el equilibrio fiscal”.

Eduardo Valdés, diputado: “Vamos a un nuevo mandato presidencial en el tiempo más largo que tiene la historia argentina en periodo democrático. La transición la vi muy bien, hemos llegado al día de hoy en donde no ha habido ninguna queja de ningún sector respecto de que no hubo dialogo. Es tiempo de hacer autocriticas entre nosotros”.

Bertie Benegas Lynch, diputado de La Libertad Avanza: “No hay que discutir colores políticos ni caras, sino ideas. Hay integrantes del Congreso que no converge con el ideario liberal al 100% pero cree que hay que bajar el gasto. El político tradicional que cree en el Estado presente tiene que tener la lectura de lo que le dijo el electorado”.

Lilia Lemoine, diputada: “Tenemos afinidad con toda la gente que quiera gobernar para un país y no para un partido político. A mí no me importa que Javier Milei no hable en la Asamblea Legislativa. Estamos preparados para los momentos difíciles que se vienen”.

Nicolás del Caño, diputado: “En la campaña Javier Milei dijo que el ajuste lo iba a pagar la dirigencia política. Todo lo que está anunciando como la devaluación, tarifazos y estanflación, afecta al pueblo. Dicen que no hay plata, pero la plata la tiene el FMI, los grandes grupos empresarios y especuladores financieros”.

Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia: “La relación con la Corte Suprema de Justicia va a ser conforme a la Constitución. Para la corte respeto, cordialidad e independencia, que trabajen. Estamos muy mal, vamos a hacer el mayor esfuerzo para sacar adelante el país”.