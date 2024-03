Kicillof acusó al Gobierno de fomentar el “narco capitalismo” y de ser “los liberales más locos del mundo”

Después de la polémica generada en las últimas por el llamamiento del diputado libertario José Luis Espert, con el aval posterior del presidente Javier Milei, a no pagar los impuestos en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof cargó este lunes en conferencia de prensa contra el Gobierno al que acusó de llevar adelante un “ajuste criminal” y fue más allá al considerar que cuando el Estado “se ausenta, lo que se logra no es el anarco capitalismo, sino el narco capitalismo”. Además, anunció un incremento salarial del 13,5% en marzo para los trabajadores estatales de su distrito y una suba del 76% en las prestaciones de programas sociales.

De acuerdo al mandatario bonaerense, ante la ausencia del Estado nacional en ámbitos clave como la salud o la educación, “las organizaciones criminales empiezan a tomar ese lugar”, y advirtió que no se puede “gobernar por impulso. Si una persona gobierna por impulsos uno se pregunta cómo pretende gobernar a un país. Tal vez sea una respuesta o una venganza por lo que ocurrió con el DNU en el Senado”, reflexionó. Y fue más allá en su análisis el día en que se cumplen 100 días de gestión libertaria: “No sé por qué lo hace, no soy psicólogo. Hay que ponerle freno urgentemente a este desquicio”, pidió.

Para Kicillof, los miembros del Gobierno de Milei son “los liberales más locos del mundo”, al tiempo que los acusó de pedir “reprimir, controlar, limitar y regular un precio que es el de los ingresos de trabajadores y jubilados”. Y agregó: “Lo quiero dejar claramente establecido: es gravísimo y nunca ocurrió que un Presidente llame a incumplir la ley”.

Además, el mandatario invitó al Presidente “a que salga del encierro y recorra lo que pasa en nuestros barrios, producto de este plan económico que resulta criminal en sus resultados. Tal vez no se ve en Olivos ni tuiteando obsesivamente por la madrugada. No está viendo el daño del brutal ajuste que lleva adelante”, advirtió, al tiempo que acusó al Ejecutivo nacional de aplicar “una impresionante devaluación de la moneda, acompañada de una liberación total de precios de alimentos y productos de consumo básico, con el complemento que es la represión de salarios y jubilaciones”.

Para Kicillof, en el Gobierno de Milei “todo muy desquiciado. Es la primera vez en la historia que un presidente públicamente llama a incumplir una ley con una sarta de mentiras. Después de la ley ómnibus les cortó a las provincias muchísimos recursos, ya no le queda nada para cortar y después de la caída del DNU tomó la decisión de ahorcar a las provincias con este tipo de llamamientos”, sentenció.

En tanto, defendió el incremento de algunos tributos en la Provincia y consideró que no se trata de “un impuestazo. La noticia fue que subimos 25% los suelos en enero, 20% en febrero y 13,5% en marzo. Estamos subiendo jubilaciones, prestaciones sociales y ayuda alimentaria en las escuelas”, detalló.

Asimismo, explicó que con los impuestos de la provincia “se pagan los salarios de la policía, de los docentes, de los jubilados, reparamos más de 8.000 escuelas, proveemos a las fuerzas con más de 50.000 patrulleros y damos de comer a los chicos”.

“La provincia de Buenos Aires está trabajando en un programa económico para proteger a los bonaerenses de la inflación; es un alivio no solo a sus beneficiarios directos sino también para los comerciantes que ven caer sus ventas, porque hay una recesión criminal”, aseveró.

Haciendo referencia a los supuestos “despilfarros” que hace Buenos Aires, Kicillof quiso “desmentir” varios conceptos “instalados” por el presidente de la Nación: “Somos la provincia que menos gasta en Argentina. Tenemos el Estado más pequeño y más austero y los que menos recursos tienen por habitante”.

“No salgo de mi sorpresa y de mi horror y lo quiero dejar establecido: es gravísimo y nunca ocurrió que un presidente llame a incumplir la ley. No soy abogado, no sé dentro de qué figura se encuadra, pero lo que sí queda claro que, el que juró respetar la Constitución Nacional no lo está haciendo”, sentenció.

Haciendo referencia a los múltiples cierres (Telam, Inadi, INCAA) y al ya conocido enfrentamiento con la cantante Lali Espósito, Kicillof remarcó que “cada una de estas locuras está dirigida a una persona, en este caso está dirigido a mí y va rotando según el enojo del día”.

“Ya le tocó al gobernador de Chubut, al de Santa Fe, a artistas y a diferentes figuras públicas, porque ya ni siquiera son dirigentes políticos. No sé por qué lo hace, no soy psicólogo, soy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, elegido por la gente”, concluyó.

Aumentos a estatales y en prestaciones

Al anunciar un aumento salarial del 13,5% en marzo para los trabajadores estatales bonaerenses, y una suba del 76% en el monto de becas y prestaciones de programas sociales, y del 118,7 % en las becas del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), el gobernador explicó que su gestión intenta “desde el comienzo, devolverles a los bonaerenses algo de los que Milei les viene quitando, con la licuadora, la motosierra; esta medida lleva algo de alivio entre los sectores que sufren esta recesión enorme, infernal, criminal. En enero se dispuso un incremento del 25% de los salarios, en febrero fue del 20%, y para marzo dispusimos un incremento del 13,5%. Eso implica a los estatales en general, a la policía, a los jubilados que tienen atado su haber a los ingresos de sus trabajadores y a los docentes”, destacó.

En sus argumentos, el mandatario provincial aseguró que estos incrementos “explican qué hacemos con los impuestos”.

La respuesta del Gobierno

El Gobierno retrucó los dichos Axel Kicillof luego de que presidente Javier Milei alertara a una rebelión fiscal y el vocero Manuel Adorni ironizó al señalar que “es difícil entenderlo al gobernador”.

“Criminal nos parece lo que han hecho con la Argentina durante tantos años. Lo único que hacemos es corregir lo que nos han dejado. Si ha sido un acto criminal, los que lo han cometido han sido ellos”, señaló en la habitual conferencia de prensa.

Sus dichos hacen referencia a las palabras de Kicillof, quien pidió “ponerle freno urgentemente al desquicio con el que se toman las decisiones”.

En la misma línea, el funcionario nacional dijo que le “sorprende cómo el gobernador se desentiende del despilfarro público que han hecho en el gobierno y en la provincia” y, amparado en la defensa de la propiedad privada presente en el Pacto de Mayo, el vocero argumentó que Milei “siempre se va a manifestar en contra de lo que considere una situación que se vulnere los derechos de propiedad”.

“No hay más para aclarar”, subrayó, al tiempo que desestimó que se haya tratado de una incitación a incumplir con las obligaciones luego de que el mandatario respaldó el pedido del diputado José Luis Espert. “Fue simplemente para que tengamos bien en claro que la propiedad privada es un derecho que se debe respetar”, aseveró.

Por último, Adorni se encargó de remarcar que la provincia de Buenos Aires paga alrededor de 170 mil millones en programas con perspectiva de género entre los que se destacan “Mar Para Todas”, “Masculinidades para la Igualdad”, “Haceme Tuyo”, “Plazas por la Igualdad”, “Ciencias sin Estereotipas”, “Juguemos Piola”, “Programa Buen Vivir” y en viajes de fin de curso.

“Estamos en contra de que se use dinero del contribuyente de una manera, tal vez, confiscatoria”, concluyó.

Una denuncia contra Espert

El diputado de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert fue denunciado penalmente por su llamado a no pagar impuestos en la Provincia de Buenos Aires.

Espert dijo durante entrevistas periodísticas en los últimos días: “No hay que pagar los impuestos que ahora quiere (Axel) Kicillof, porque no nos da nada. Yo no los voy a pagar. Ni inmobiliario ni rural, porque también soy producto rural”.

La denuncia fue formulada por la abogada Valeria Carreras, quien le reprochó al diputado que “no trepida en empujar a los ciudadanos a cometer delito, sea vía la desobediencia vía la evasión vía algún tipo de delito fiscal”.

La presentación apunta al delito contemplado en el artículo 209 del Código Penal, que establece penas de entre dos y seis años de prisión para “el que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución”.

“Los dichos del diputado Espert no son inocentes, por el contrario, apunta a incitar en una población golpeada por el ahogo económico, a que no paguen los tributos de la Provincia de Buenos Aires”, subrayó la denunciante.

“Es innegable que los dichos del denunciado Diputado José Luis Espert, afectan al orden público económico del Estado provincial directamente y a la posibilidad de cumplir con sus deberes esenciales, de manera indirecta terminan por atravesar el plano netamente comercial y merecen de una mayor protección por parte del Estado”, insistió.

IG