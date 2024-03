El PJ bonaerense cruzó a Espert por llamar a una “rebelión fiscal” contra Kicillof

Insisto. No hay que pagarle ningún aumento de impuestos a @Kicillofok (hizo explotar patentes, inmobiliario residencial y rural) porque no nos da nada a cambio a los bonaerenses. Y la única manera de protestar que tiene el contribuyente frente al robo impositivo es no pagar. https://t.co/aFOuT7fCS7