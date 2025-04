Kicillof cree que el peronismo debe evitar la fragmentación si quiere tener una nueva oportunidad de gobernar

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dejó planteada su postura respecto de los errores que, en su opinión, llevaron al fracaso del Frente de Todos, ahora Unión por la Patria. Aunque no mencionó explícitamente a Cristina Fernández de Kirchner, sus críticas parecieron dirigirse a la exvicepresidenta y su estrategia de distanciamiento progresivo del gobierno de Alberto Fernández, cuando ambos fueron presidente y vicepresidenta de la Nación, entre 2019 y 2023.

“Esto que no se tome con una defensa de Alberto, que no pienso asumir, pero creo que hay muchos elementos y responsabilidades enormes ahí”, aclaró Kicillof, al encabezar el cierre de un plenario de Barrios de Pie en el Teatro Argentino de La Plata.

Fue contundente al señalar que “el gobierno que tuvimos fue un gobierno sin decisión, sin autoridad” y que, para él, esa falta de cohesión y conducción fue una de las principales razones por las que el peronismo perdió las elecciones presidenciales. Y sostuvo que el peronismo, si llegara de nuevo a ser gobierno, necesita de “una fuerza política que apoye las decisiones que va tomando el gobierno”.

“Logramos la unidad, y electoralmente le fue muy bien [al Frente de Todos], ganamos con el apoyo de todos los sectores. Pero después no pudimos gobernar con ese sistema. En el propio gobierno había posiciones distintas, no tenía unidad. ¿Qué unidad es esa?”, se preguntó.

El gobernador bonaerense, que mantiene una interna feroz precisamente con Fernández de Kirchner, sostuvo que en el gobierno del Frente de Todos se generó “un espectáculo bastante triste” con las divisiones internas. Según su análisis, el peronismo debe evitar esa fragmentación si quiere tener una nueva oportunidad de gobernar con éxito. “El programa que tengamos en la etapa que viene va a tener que tomar decisiones fuertes, y necesita autoridad. Va a necesitar decisión y un funcionamiento armónico, un funcionamiento coordinado”, explicó.

Kicillof reclamó “discutir para mejorar” y “no tachar al que no piensa igual de traidor”, aunque aclaró que su postura “no es contra nadie”. “Gobernó el antiperonismo, el macrismo, Juntos por el Cambio (JxC), que eran todos y les fue mal. Después, por mérito nuestro se le ganó la elección en unidad y estábamos con la construcción de una unidad que nos permitiera superar la experiencia del gobierno de (Mauricio) Macri”, reseñó.

El mandatario provincial sostuvo que la gestión del Frente de Todos “salió mal” y añadió: “Quiero tomarlo como una autocrítica.Después de esa experiencia fallida, lo que corresponde es deliberar, tener autocrítica y discutir. Por qué, ¿para pasar factura? No”, aclaró. “Creo que es un tema de futuro discutir qué nos pasó y que no anduvo bien para no repetirlo. Es lógico, evidente y no es contra nadie. Hay que discutir para mejorar. No se puede no dar un discusión después de lo que pasó”, insistió.

Y añadió: “Lo que no nos puede pasar es no tengamos una respuesta y algo que, además, entusiasme e interese, genere confianza y representación. Para eso tenemos que mostrar la capacidad de dar las discusiones. No tenemos remedio si no somos capaces de discutir en los lugares adecuados. Sin tachar al que no piensa igual de traidor”, subrayó.

Para Kicillof, la falta de cohesión se manifestó en la práctica cotidiana del gobierno de Alberto Fernández, al punto de que “había ministros que no tenían instrucciones o que no sabían lo que debían hacer”. También remarcó que “el gobierno tiene que funcionar en unidad” y que “no puede ser que uno haga una cosa y otro otra”.

El gobernador bonaerense consideró que la nueva etapa debe construirse con un verdadero apoyo político hacia la figura presidencial, algo que no ocurrió en la gestión anterior. “Gobernar bajo mucha presión, bajo ataque, con dificultad permanente, requiere el apoyo de toda la fuerza política”, insistió, en lo que pareció ser una alusión a su propia situación como gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Finalmente, dejó planteado un desafío para la reconstrucción del peronismo: “No puede ser que lleguemos al gobierno sin un equipo armado, sin saber quién va a ocupar cada ministerio o cómo vamos a funcionar ante condiciones adversas. Hay que construirlo antes, no después”.

Kicillof se manifestó en estos términos mientras la sesión de la Cámara de Diputados provincial para suspender las PASO permanecía en un cuarto intermedio.

La Legislatura bonaerense decidió después dilatar la discusión por la suspensión de las PASO para la semana próxima, por lo que se demora la reforma del calendario electoral en ese distrito. Luego de un cuarto intermedio que duró hasta pasadas las 17, los legisladores no llegaron a un acuerdo sobre la puesta en pausa de las primarias y el debate se postergó una semana más.