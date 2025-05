Lospennato, directo contra Milei: “Un pacto entre Macri y Cristina es lo menos creíble que los argentinos escuchamos en años”

En un mensaje grabado que difundió en sus redes, la diputada del PRO Silvia Lospennato respondió con dureza a las declaraciones de Javier Milei sobre supuestos acuerdos entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Lospennato, referente del ya extinto Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, aprovechó para remarcar su distancia del presidente de la Nación, a seis días de las elecciones porteñas, en las que encabeza la lista de candidatos a legisladores de la Ciudad por el partido amarillo, y defender la iniciativa de Ficha Limpia, uno de los proyectos que ella impulsó con mayor intensidad en los últimos años.

“Señor Presidente, la ficha limpia no era un proyecto suyo, tampoco era un proyecto mío, aunque yo lo haya presentado por primera vez en la Argentina en el año 2016 y lo haya representado ininterrumpidamente desde ese momento. La Ficha Limpia era y es un proyecto ciudadano, respaldado por un movimiento de ciudadanos independientes y por una mayoría social que hoy se siente frustrada y decepcionada”, comenzó Lospennato, en un tono que reflejó tanto su compromiso con la iniciativa como su crítica al gobierno de Milei, al que acompañó con su voto en la Cámara baja en numerosas oportunidades pero que en tiempos electorales se endurece.

En el video, la diputada fue aún más enfática al cuestionar las recientes declaraciones del mandatario libertario, quien sugirió que detrás de la caída de Ficha Limpia en el Senado existía un supuesto acuerdo entre Macri y Fernández de Kirchner. “Un pacto entre el presidente Macri y Cristina es lo menos creíble que los argentinos escuchamos en años. No lo creen los kirchneristas, no lo creen los macristas y no lo cree ningún argentino”, sentenció, refutando las insinuaciones de Milei y destacando la falta de fundamento de esas afirmaciones.

Más adelante en su discurso, Lospennato reforzó su postura sobre la importancia de luchar contra la corrupción en el país. “Somos una mayoría los argentinos que queremos vivir en un país sin corrupción, porque somos una mayoría los argentinos que le decimos que no a los pactos de impunidad”, declaró.

Después, el propio Macri citó el tuit de Lospennato, también dirigiéndose a Milei, y dijo: “Javier, tus declaraciones sobre la votación de Ficha Limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conocés. La desilusión que tengo es infinita”.

JJD