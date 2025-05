Choque de acusaciones por ficha limpia: Milei denunció un pacto Macri-Cristina, pero Adorni vinculó a la expresidenta con Rovira

El Gobierno no puede terminar de resolver el intríngulis en el que se metió por el fracaso de la ley de ficha limpia la semana pasada en el Senado. Este lunes quedó en evidencia un choque en la narrativa libertaria. Mientras el presidente Javier Milei denunció un pacto entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner, su vocero Manuel Adorni vinculó a la expresidenta con el líder misionero Carlos Rovira.

El jefe de Estado negó que el ex gobernador de Misiones y mandamás provinciales lo llamara para cambiar los votos de los dos senadores misioneros durante la sesión para aprobar el proyecto de ficha limpia. Aprovechó una aparición televisiva grabada el fin de semana para mostrar su celular como prueba irrefutable de su palabra.

“Para mí hicieron un acuerdo entre (Mauricio) Macri y Cristina (Kirchner) para ir en contra mío. No estaban los votos, (lo de Rovira) es una burda mentira. Los periodistas son una máquina de mentir. ¿Voltearon Ficha Limpia? Está bien...Yo voy a volver a la carga”, afirmó.

Milei, asimismo, apuntó contra Silvia Lospennato y el PRO y sostuvo que esa iniciativa “llevaba su nombre”: “Tomé el proyecto lleno de errores de Lospennato y lo corregí. El proyecto que fue al Senado es mío. Yo le puse el cuerpo”, dijo el mandatario en una entrevista que difundió este lunes Telefé.

“El problema son los chorros del kirchnerismo, son los 35 que votaron esto. Cada vez que tranzaban Juntos por el Cambio con los kirchneristas me echaban la culpa a mí. Revisá mi teléfono (a la periodista Mariana Brey), yo no tengo problema. Revisá todo lo que quieras. Vos podés dar testimonio de lo que estás viendo. No hay ningún llamado de Rovira. Estos mentirosos de Clarín me tienen podrido. Son impresentables, lo ponen en tapa y se ponen en línea con los amarillos”, manifestó.

Además, sostuvo que Clarín “le inventa cualquier tipo de barbaridad” porque lo están “apretando” para que le entregue las comunicaciones de Argentina y “hagan lo que se les dé la gana”: Están con los periodistas “ensobrados”.

Tras la publicación de la entrevista de Milei, el vocero Adorni dio su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada. Allí no nombró a Macri y sí vinculó a CFK con Rovira. Trató de ser enfático cuando un periodista le preguntó porqué el Presidente no cuestionó directamente a Rovira y a sus senadores: “Todos los que votaron en contra de ficha limpia son parte del problema”, dijo Adorni.

Al instante agregó: “Habría un pacto entre el partido de Cristina Kirchner y Rovira”. Lo dijo en el sentido de que el PJ no presenta lista propia en las próximas elecciones locales, que son el 8 de junio. En esa contienda La Libertad Avanza sí tiene una boleta propia, pero en la lista del oficialismo local de la Renovación hay también dirigentes libertarios referenciados en Milei.

Para exulpar al Gobierno, Adorni afirmó que “el Presidente no miente y Francos tampoco miente”, debido a que Milei dijo que se sabía de antemano que “los votos no estaban”, a la vez que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había anticipado que los apoyos para la sanción de la ficha limpia sí estaban.

Con información de agencias.

IG