María Eugenia Vidal criticó a Karina Milei y lamentó la salida de Larreta del PRO

La jefa de campaña del PRO, María Eugenia Vidal le envió un mensaje a La Libertad Avanza (LLA), en especial a su titular, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al plantear que “debería haber priorizado a los porteños”, de cara a las elecciones legislativas del 18 de mayo, como el PRO priorizó “a los argentinos en el Congreso”.

“Creo que LLA y en particular Karina Milei, que es la presidenta y armadora, debería haber priorizado a los porteños como nosotros priorizamos a los argentinos en el Congreso”, sostuvo Vidal en Radio Rivadavia, en referencia al apoyo de su partido al oficialismo, tanto en Diputados como en Senadores.

“El PRO ha sido garantía de gobernabilidad. No tengo ninguna duda que la inflación, la estabilidad y la paz que recuperamos no hubiera sido posible sin el PRO”, insistió la exgobernadora, y completó en referencia al cruce entre las legisladoras libertarias Lilia Lemoine, Rocío Bonacci y Marcela Pagano: “Quiero diputados en la legislatura de la Ciudad como Lospennato, no quiero diputadas que se tiran agua entre sí”.

Por su parte, argumentó que no quiso ser candidata dado que escuchó el mensaje de las urnas del 2023, y buscó darle lugar a las nuevas generaciones. “No podemos ser siempre los mismos. Parte de mi tarea es dejar crecer a otros”, sentenció.

Consultada sobre la lista que encabeza ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, planteó: “Es una lástima desde lo personal porque es mi amigo. Tendrá que a lo largo de la campaña decir qué es lo que hará desde la legislatura para mejorar todo lo que critica, de un equipo del PRO del que formó parte hace poco más de un año”.

Y en contrapunto con las ideas libertarias, defendió las instituciones. “Las instituciones importan en el desarrollo económico de los países. Es un hecho en el mundo. Macri lo dijo siempre. Es una convicción del PRO desde siempre”, aseveró, y concluyó: “Las instituciones no son edificios, son garantías de libertad”.

De la vereda de enfrente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desestimó los dichos del ex presidente Mauricio Macri contra la administración libertaria, y los adjudicó al enojo del titular del PRO por la elección del vocero presidencial, Manuel Adorni, para encabezar la lista de La Libertad Avanza en la elección legislativa en la Ciudad de Buenos Aires del próximo 18 de mayo. “A Macri le molestó que lanzáramos un candidato como Adorni, con llegada muy fuerte, y lo que hace es reaccionar ante esta acción en la Ciudad”, afirmó.

Al igual que planteó el presidente Javier Milei, Francos consideró que el punto de ruptura entre los espacios de cara a los comicios porteños fue la decisión del Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, de desdoblar las elecciones. “El PRO, un partido que maneja la Ciudad desde hace muchos años, es la primera vez que adelanta una elección de legisladores antes de la nacional. En esta oportunidad pareciera que no las quisieron hacer conjuntas porque tenían temor que la influencia de los candidatos de Milei tuvieran más relevancia”, expresó.

Francos no le cerró la puerta a una alianza futura en la provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones de medio término que tendrán lugar el 26 octubre. “Nos hemos sentido muy cómodos trabajando con el PRO en el Congreso, con los dirigentes y el presidente de su bloque. Hay un espacio de posibilidades de trabajo en común que no se dio en la Ciudad de Buenos Aires, en el resto tenemos grandes posibilidades de acordar”, afirmó.

