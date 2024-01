La masacre en la toma de tierras en La Matanza: Espinoza apuntó a Bullrich, Macri, Vidal y Ritondo

El municipio bonaerense de La Matanza que es conducido por Fernando Espinoza y que en las últimas fue el epicentro de la furia desatada entre vecinos por la toma de tierras en la localidad de González Catán, en un enfrentamiento que terminó en una brutal pelea a tiros con cinco muertos y cerca de una decena de heridos, a través de un comunicado, dio su primera versión oficial de los hechos del pasado fin de semana y apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el expresidente mauricio Macri.

En la carta que se difundió en las últimas horas, el municipio de la provincia que gobierna Axel Kicillof apuntó que Bullrich “hizo acusaciones maliciosas, absolutamente falsas y con una clara intencionalidad política en relación con la actuación del Municipio de La Matanza en una problemática de honda conmoción social como son las tomas de tierra”.

De acuerdo al comunicado, la funcionaria del gobierno de Javier Milei busca “sacar un rédito ideológico a dos días de la trágica muerte de cinco personas e ignorando su responsabilidad por su inacción en algunas ocupaciones clandestinas de predios, ocurridas en nuestro distrito durante su actuación como ministra de Seguridad de Mauricio Macri”.

Para el distrito que conduce Espinoza, Bullrich “falta a la verdad de un modo alarmante y lo hace para esconder aquellos hechos de público conocimiento ocurridos en La Matanza”.

Con respecto a los sucesos del fin de semana donde se pudo ver una violencia extrema y tiros a quemarropa que terminaron con la vida de cinco personas, el comunicado argumentó que hay responsabilidades que provienen del pasado reciente, durante la gestión anterior de Bullrich, la gobernación de María Eugenia Vidal y la presidencia de Macri: “En efecto, sucedieron algunas usurpaciones de terrenos entre 2016 y 2019 en nuestra comuna con Bullrich a cargo de la seguridad del gobierno de Macri, cuando eligió no actuar, en una absoluta sintonía con su par de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, quien, así como ella seguía las indicaciones de Macri, respondía a la conducción política de la gobernadora María Eugenia Vidal”, dice la comunicación dada a conocer a la prensa.

Y continúa: “Como parte del castigo al que el macrismo sometió a los vecinos de La Matanza por no haberlo votado, nunca en ninguno de esos episodios Bullrich mandó a las fuerzas federales para que intervinieran frente a la inacción de la policía bonaerense de aquel momento, a la que Ritondo y Vidal mantenían inmovilizada, pese a las denuncias y reclamos realizados en todos los casos en tiempo y forma por nuestro municipio y los vecinos”.

Para el intendente Espinoza, “la mayoría de aquellas ocupaciones clandestinas en La Matanza durante el macri-vidalismo tuvo una característica llamativa: fueron llevadas adelante por vecinos de CABA que se trasladaron para usurpar tierras en nuestra comuna, como quedó claramente establecido en las actuaciones judiciales. Y en la gran mayoría de esas usurpaciones Ritondo y Bullrich se quedaron de brazos cruzados (uno, incumpliendo con la actuación policial; otra, no respondiendo con las fuerzas federales) siguiendo las directivas políticas de la gobernadora y del presidente”, acusa el escrito.

Además, el distrito bonaerense asegura que la ministra Patricia Bullrich “miente, porque el secretario de Seguridad de La Matanza es el doctor Eduardo Barcat, un prestigioso profesional que proviene de la Justicia con una carrera intachable, doctorado en Ciencias Jurídicas, profesor universitario y especialista en derecho público y seguridad”.

La gestión de Espinoza también denunció a quienes promueven “este tipo de politiquería barata frente al dolor de las familias que sufrieron las pérdidas de seres queridos califica a quien lo hace”, al tiempo que sostiene que en La Matanza “nada ni nadie impedirá que sigamos trabajando por el bienestar de nuestras vecinas y vecinos”.

Como conclusión, el comunicado dice: “La verdad nunca puede ser ocultada por una mentira. El Papa Francisco expuso con sabiduría las consecuencias de lo contrario cuando dijo: ‘Vivir de comunicaciones que no son auténticas es grave, porque impide las relaciones y, por lo tanto, el amor. Donde hay mentira no hay amor. No puede haber amor’. El amor siempre va a vencer al odio”.

Qué pasó en La Matanza

Cinco personas fueron asesinadas este domingo a balazos y al menos otras seis resultaron heridas en un enfrentamiento vinculado a la toma de unos terrenos de la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza, informaron fuentes judiciales.

El hecho se produjo por la tarde, pasadas las 15.30, en inmediaciones de una tosquera abandonada del barrio 8 de Diciembre, cuando se llevaba adelante una reunión barrial y al menos cuatro personas comenzaron a disparar contra el grupo de participantes, de acuerdo con lo narrado por testigos.

Alertados del hecho, efectivos del Comando de Patrullas de La Matanza y de la subcomisaria 20 de Junio acudieron al cruce de las calles Vega y Debussy, donde fueron agredidos por un grupo de personas que, en medio del caos de la situación, procuraban auxilio para los heridos.

En base a los dichos de los vecinos, los efectivos supieron que varias personas habían sido baleadas en una disputa por terrenos de ese sector y que habían sido derivadas a distintos centros de salud de La Matanza.

Cuatro de los hombres baleados murieron los hospitales Ballestrini, Favaloro y Paroissien, a los que habían sido trasladados con lesiones en la cabeza y el abdomen, mientras que al menos otros heridos derivados para su atención al hospital Simplemente Evita.

Los dos detenidos

Los dos detenidos en las últimas horas en la causa por la balacera que derivó en el crimen de cinco personas durante una disputa por el loteo de una plaza para la venta en un predio de tierras tomadas en la localidad bonaerense de González Catán, serán indagados este miércoles por el fiscal del caso, mientras que se despliegan operativos para dar con otros dos acusados que se encuentran prófugos y con pedido de captura nacional e internacional, informaron fuentes judiciales.

Las indagatorias, previstas para las próximas horas, estarán a cargo del fiscal Carlos Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidio del Departamento Judicial de La Matanza.

Los detenidos son un hombre de 40 años identificado como Walter Escobar y otro llamado Wilson Escobar, apodado “El Chino”, de 36.

El primero de ellos fue aprehendido ayer en el hospital Paroissien, donde quedó internado tras sufrir heridas en una pierna durante la balacera registrada el domingo en el barrio 8 de Diciembre, de González Catán.

De acuerdo a la información policial, Walter Escobar fue señalado como uno de los agresores por uno de los heridos en ese ataque, que se encuentra internado en el mismo centro asistencial, y quien relató a los pesquisas que se hacía pasar por víctima cuando en realidad fue un atacante.

El otro aprehendido, en tanto, fue localizado en una de las casas del predio donde se produjo la balacera, por policías que estaban tras sus pasos.

Los voceros consultados dijeron que cuando los efectivos recorrían ayer la zona en busca de testimonios, los lugareños les advirtieron que un hombre apodado “El Chino” y vinculado al hecho estaba en una de las precarias construcciones cercanas al lugar de la balacera.

Al ir hasta el lugar, los policías vieron a un hombre que tenía en su poder una mochila gris y que, al advertir la presencia policial, entró a una vivienda tomándose la cintura.

Allí, fue reducido y detenido y en su poder se secuestró un revólver calibre 32 con la numeración suprimida, municiones y efectos personales.

En tanto, a pedido del fiscal Arribas, el Juzgado de Garantías de La Matanza ordenó este martes la captura nacional e internacional, con código rojo de Interpol, de otros dos imputados, ambos de nacionalidad paraguaya.

Con información de agencias.

IG