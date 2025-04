Mauricio Macri pidió “ayudar a Javier Milei votando al PRO”

El expresidente Mauricio Macri aseguró este lunes que “la mejor forma de ayudar a Javier Milei es votando al PRO” y sostuvo que ya no tiene contacto con el Presidente desde agosto del año pasado. “Me invitaba a comer milanesas a Olivos, pero ya no lo veo”, lamentó. También volvió a apuntar contra Karina Milei y el entorno del mandatario en la Casa Rosada por haberlo “manipulado hacia un proyecto de poder”, y defendió la gestión de la seguridad porteña como un logro del partido que lidera.

Macri se refirió al armado de listas de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires y cuestionó con dureza la falta de coordinación: “La Libertad Avanza tuvo que haber puesto la energía en La Rioja, no en Buenos Aires donde las cosas funcionan hace mucho tiempo y seguimos queriendo mejorar”, afirmó. Y agregó: “No tengo idea por qué hacen esto. No he podido tener una conversación mano a mano con Karina Milei por decisión de ella. El Presidente siempre ha dicho que las cosas del partido las maneja su hermana”, dijo el líder del PRO durante una entrevista en Radio Rivadavia.

Sobre Milei y el rumbo del Gobierno

“Mi afecto a Milei sigue intacto, pero desde agosto del año pasado ya no lo veo”, expresó Macri, quien además reveló que en su momento el Presidente le pidió “sumar capacidad para abandonar el populismo”, pero que “nada de eso sucedió”. El exmandatario mantiene una relación tensa con el oficialismo y considera que “el entorno lo convenció y lo manipuló hacia un proyecto de poder, poniendo la energía donde no había que ponerla”.

Defensa de la gestión PRO en Buenos Aires

Además, de lleno a la campaña de las elecciones legislativas de este año, Macri aprovechó para reivindicar la presencia del PRO en la Ciudad y la Provincia: “Si hoy la seguridad de Buenos Aires es una de las mejores del mundo, a pesar de que a metros pasa lo que pasa, es gracias al esfuerzo del PRO creando su propia policía y organizándola de forma distinta”. También defendió las reformas realizadas durante su mandato: “Se requieren cambios en el sistema de higiene, todos esos procesos que se están llevando a cabo. No se puede improvisar”.

Economía y respaldo a Caputo

En materia económica, Macri afirmó que sigue creyendo en “las ideas económicas liberales” y respaldó al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo: “Le tengo afecto personal, fue mi Ministro y sufrimos juntos cuando Trump empezó la pelea con China. Toto sabe que tiene que sacar el cepo. Está desesperado con eso, con sacar las retenciones y todas las cosas que mientras no se puedan remover, no va a entrar en ritmo de crecimiento importante”.

Sobre su rol político

“No me siento opositor, me siento una persona que siempre ha tratado de construir. Lo que está mal, le guste a quien le guste, vamos a decir que está mal”, sostuvo. Y concluyó: “El PRO le puso un límite al populismo en Buenos Aires. Ahora hay que cambiar y cada vez más rápido. Somos los primeros en saberlo, estamos al tanto del desafío y tenemos el equipo. Los demás no han demostrado tener un equipo. No es cuestión de irse con una motosierra a la puerta de Uspallata”.

Críticas a la gestión de Riquelme en Boca

Sobre el final, Macri también se refirió al presente de Boca Juniors, el club del cual fue presidente: “Boca solamente me ha generado tristeza y dolor en los últimos años. A Boca lo agarró una oscuridad de la que no sé cuándo se va a salir”, dijo. Y apuntó directamente contra el actual presidente del club: “Espero que Riquelme reflexione acerca de cómo está dirigiendo el club, ese estilo tan personalista. Así le tuve que poner límites a mi ídolo Diego Armando Maradona.”

Con información de NA.

IG