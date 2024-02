Con dos meses de demora Diputados nombró a los integrantes de la comisión que analiza los decretos de Milei

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dio a conocer este lunes a través de una nota formal los nombres de los ocho representantes que integrarán la decisiva comisión de Trámite Legislativo que tendrá en sus manos el tratamiento de la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia de Javier Milei, como los de todo presidente de la Nación, con la diferencia de que estas designaciones en la Cámara baja se hicieron con más de dos meses de demora.

Serán parte de esta comisión los diputados Oscar Zago, presidente del bloque La Libertad Avanza, y Lisandro Almirón, por el oficialismo; Hernán Lombardi, por el PRO (espacio que es aliado incondicional del gobierno de Javier Milei); Francisco Monti, por el radicalismo; Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal; y Carolina Gaillard, Ramiro Gutiérrez y Vanesa Siley, de Unión por la Patria (UP). Es decir, tres apoyos seguros a los DNU de Milei, tres rechazos seguros y dos incógnitas.

Estos nombres se suman a los senadores nacionales Juan Carlos Pagotto (LLA); Víctor Zimmermann (UCR); Luis Juez (PRO); Juan Carlos Romero (CF); Carlos “Camau” Espínola (UF); y Anabel Fernández Sagasti, Mariano Recalde y María Teresa González, de UP.

En la Cámara alta la situación es más incierta que en Diputados, con tres rechazos seguros, dos apoyos seguros y tres incógnitas.

De los 16 integrantes se cuentan, entonces, seis rechazos seguros, cinco apoyos seguros y cinco incógnitas.

Como se indicó en esta nota, cuando el Presidente dicta un DNU entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y solamente pierde vigor cuando es rechazado por ambas cámaras, en sendas sesiones. Pero antes de llegar a los recintos, el DNU debe ser remitido por parte del jefe de Gabinete, dentro de un plazo de 10 días, a la llamada Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que la integran 8 senadores y 8 diputados y se encarga de evaluar la validez del instrumento sin juzgar su contenido: es decir, si no legisla sobre materia penal, electoral, tributaria ni del régimen de los partidos políticos, y si cumple con los requisitos de excepcionalidad para que esas modificaciones no hayan sido decididas por el Congreso.

Esa comisión debe pronunciarse por su validez, es decir por aprobación o por rechazo, en 10 días hábiles. Si no lo hace, deben tratarse en los recintos, sin poder realizarle modificaciones ni enmiendas ni nada: sólo pronunciarse por su validez, aprobándolo o rechazándolo. Pero pueden no tratarlo y, entonces, que el DNU siga vigente por tiempo indeterminado, o quede vigente para siempre.

Para que caiga tiene que ser rechazado por los plenos de las dos cámaras, lo que no ha ocurrido nunca en la historia institucional argentina. Inclusive, si el oficialismo tuviera el número, basta con que una de las dos cámaras lo convalide para que quede firme.

“Tarde y mal”

Menem realizó las designaciones sin tener en cuenta el reclamo de cupo por proporcionalidad que había realizado el kirchnerismo. El diputado de UP por Tucumán Pablo Yedlin se quejó tras conocerse la nota formal firmada por el presidente del cuerpo: “Se ha constituido la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Tarde y mal: tarde, porque esta bicameral debe estar operativa en forma permanente. Todos los efectos del DNU 70/23 que se hubieran generado hasta este momento tienen también responsables en esto. Mal, porque si el sistema 'proporcional' que se debe usar fuera el sistema D'Hont LLA debía tener un diputado. Con dos de LLA suman un 25% de representación en la comisión cuando en la cámara no llegan al 15%. Es una comisión de control del Ejecutivo, no de gobierno. Es otro escándalo y van…”, sostuvo el legislador opositor en X (Twitter).

JJD