Milagro Sala acusó a Massa y a Wado de Pedro de “ayudar políticamente” a Gerardo Morales

La dirigente de la Túpac Amaru Milagro Sala apuntó contra los ministros de Gobierno Eduardo “Wado” de Pedro (Interior) y Sergio Massa (Economía) a los que acusó de haber “ayudado muchísimo” al gobernador Gerardo Morales. Lo hizo luego de que la Corte Suprema reafirmara su condena a 13 años de prisión en el marco de la causa conocida como “Pibes Villeros”.

“Wado de Pedro y Sergio Massa ayudaron muchísimo a Gerardo Morales con acuerdos políticos. Pero él no respeta nada, a pesar de eso, Morales acusó a todo el kirchnerismo”, afirmó la líder jujeña en declaraciones radiales.

En la misma línea, amplió: “¿Cómo es que Sergio Massa es amigo directo del Frente de Todos y se maneja como íntimo amigo de Morales? Alguien me dijo que Morales y Sergio Massa cambiaron, y ahora somos aliados, pero no van a cambiar. Después de que asumió como ministro de Economía se fue a Estados Unidos a acordar con el FMI”

A Sala se la acusa de “asociación ilícita” y “defraudación al Estado”, y al momento ningún miembro del Gabinete ni siquiera el Alberto Fernández se ha expresado sobre el tema. “Hubo silencio de radio. Después de lo que le pasó a Cristina (Fernández de Kirchner), a muchos les agarró miedo”, subrayó Sala.

Cuando escuché que la Corte Suprema dejaba firme mi condena, pensé: 'Era lo que tenía que pasar'. Eso le decía a los compañeros que venían a abrazarme llorando“, reveló.

Asimismo, la dirigente sostuvo que se trata de una pena injusta dado que representa “a cinco mil compañeros que enfrentaron a las grandes empresas” y contó que el gobernador de Jujuy presentó un proyecto para expropiar los inmuebles de la Túpac Amaru.

“Estoy presa porque no me perdonan que le enseñamos a nuestros compañeros que mientras nosotros tengamos razón, tenemos que discutir”, indicó.

Por otra parte, Sala aseguró que sintió bronca al escuchar la condena a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y se mostró crítica con la decisión oficialista de no movilizar esa jornada.

“Sentí más bronca de lo que sentí ayer porque por debajo de la mesa algunos decían 'dijo la jefa que no hay que movilizar', y algunos decíamos que sí había que hacerlo”, manifestó, y agregó: “Pasaron por encima de las órdenes de Perón y Evita, había que salir a la calle a defender a Cristina y a los 12 años de kirchnerismo”.

Por último, la militante social declaró que la organización que lidera trasciende su nombre, y garantizó que sus compañeros “siguen luchando en las calles”. “La Túpac Amaru es mucho más que Milagro Sala”, concluyó.

Más tarde, a través de un video en redes sociales alertó que en las próximas horas podría ser trasladada nuevamente a un complejo penitenciario: “La orden ya está lista para que me vengan a detener y hoy, mañana o pasado me van a llevar nuevamente a la cárcel. No están respetando la resolución de la Corte Interamericana. Me llevan a la cárcel: se cumple el sueño de Gerardo Morales”.

