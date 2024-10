Milei defendió el veto en la previa a la sesión en el Congreso: “El aumento a las universidades sería ceder a la vieja forma de hacer política”

El presidente Javier Milei expuso este miércoles en la XXXV Asamblea Plenaria CEAL que se realiza en el Hotel Four Seasons, ante empresarios, ante los que insistió con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario que se tratará este mediodía en la Cámara de Diputados. “No hay mucho más que discutir”, sostuvo. Y argumentó: “¿De qué estamos hablando? Si el reclamo fuera genuino, si en el medio consideramos que es un mero eufemismo para defender los curros de tres o cuatro delincuentes que utilizan una causa noble y la prostituyen para ganar dinero a costa de robárselos a los alumnos y a los profesores y a lo que tiene que ver con los edificios y demás, me parece que no hay mucho más que discutir”, disparó.

El mandatario reclamó las auditorias en las universidades, y planteó que “si estuvieran limpios, el principio de revelación diría que deberían mostrar los números”. “Volver a las andadas no es gratis, es perder un tercio del PBI”, sostuvo.

“Lo que implicaría el aumento para las universidades que, en el fondo, sería ceder a la vieja política, de ignorar la restricción de presupuesto, implicaría volver a las andadas y volver a los niveles de Riesgo País que teníamos con el kirchnerismo”, planteó.

En la misma línea, amplió: “Con lo cual, pasaríamos de un PBI de 600.000 millones de dólares a uno de 400 mil millones de dólares. Es decir, estaríamos perdiendo un tercio del PBI”.

El Presidente no dio mayores precisiones sobre esos números ni a quien se refería con “un curro de cuatro delincuentes”. Su discurso suma más tensión en un día clave para el futuro de la ley ya que el Congreso debatirá hoy si acepta o no el veto de Milei. Desde ayer, varias universidades permanecen tomadas a la espera de una definición mientras alumnos y docentes ya se estaban movilizando hacia el Congreso donde aún no hay un panorama cierto sobre como terminará la votación: El arco opositor necesita acercarse lo más posible a unos 169 votos para quebrar la voluntad presidencial, mientras los libertarios y sus aliados con un piso de 80 u 81 votos tendría la victoria asegurada.

A su vez, los gremios universitarios rechazaron ayer el aumento del 6,8% para el personal docente y no docente que Capital Humano la noche del lunes. Como jugada de último momento, la cartera de Sandra Pettovello anunció que garantizará un piso de aumento retroactivo a abril pasado.

En otro tramo de su discurso ante empresarios de la región, Milei desestimó “la opinión pública” y defendió su programa de gobierno al plantear que su tarea es “terminar con los curros”. “Hace casi 10 años que no hacen una auditoría, lo único que estamos pidiendo es auditarlos, pero parece que eso es poner en riesgo la educación pública”, ironizó. Y agregó: “Nosotros vinimos a hacer las cosas que están bien independientemente de lo que diga la opinión pública. Vinimos a terminar los curros. Si estuvieran limpios, ¿cuál sería el problema de que los auditaran? No quieren mostrar los números y por algo debe ser”.

Asimismo, destacó la baja del Riesgo País al asegurar que permite pasar de “un PBI de 400 mil millones de dólares a uno de 600 mil millones de dólares”, e hizo eco de las críticas del expresidente Mauricio Macri, sin hacer mención, al ironizar: “Qué numerito, eh, no hay gestión…”.

Además, sostuvo que en diciembre “el índice mayorista de inflación era 54%, implicaba 17.000% anualizado. Estaban todas las condiciones monetarias dadas para eso si había validación. Ese dato se anticipa a la inflación minorista. El último registro del mayorista fue del 2,1%, miren si no hicimos una tarea titánica”, expresó.

Con respecto a las inversiones, el mandatario valoró al RIGI, que, según sostuvo, “sigue sembrando anuncios, con proyecciones muy positivas”. También ponderó el primer tramo del blanqueo de capitales: “Superó todas las expectativas, superando incluso el primer tramo del blanqueo de Macri que ya había sido un éxito. Es estremecedor lo que está pasando con los depósitos en dólares”“, remarcó.

En otro pasaje de su exposición a modo stand up, planteó: “Hice todo para que la gente me odiara, pero me salió mal y terminé siendo el presidente más votado de la historia”.

Con información de agencias.

IG