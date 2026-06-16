Milei mostrará respaldo a Adorni en el acto por el Día de la Bandera mientras Villarruel vuelve a quedar afuera

Javier Milei volverá a Rosario el próximo 20 de junio para participar del acto central por el Día de la Bandera en el Monumento Nacional a la Bandera. El presidente compartirá la ceremonia con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, en una actividad que también contará con la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La participación de Adorni aparece como uno de los datos políticos más relevantes de la jornada. El funcionario acompañará al mandatario en medio de los cuestionamientos que enfrentó en las últimas semanas por rectificaciones realizadas en sus declaraciones juradas patrimoniales y las explicaciones públicas que brindó sobre el origen de parte de sus bienes.

Según trascendió desde el Gobierno, el acto comenzará a las 10 de la mañana y reunirá a autoridades nacionales, provinciales y municipales, además de ciudadanos que cada año participan de la conmemoración en homenaje a Manuel Belgrano y a la creación de la bandera argentina.

Adorni, respaldado por Milei

La presencia del jefe de Gabinete en Rosario se producirá en un contexto de fuerte respaldo político por parte del presidente y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Pese a las críticas que despertaron las correcciones en sus declaraciones patrimoniales, el mandatario ratificó públicamente su confianza en el funcionario. La participación de Adorni en una actividad de alta visibilidad institucional aparece así como una señal de apoyo de la Casa Rosada en un momento de cuestionamientos hacia su gestión.

El viaje a Rosario formará parte de una agenda federal que el Gobierno busca retomar durante las próximas semanas. Fuentes oficiales señalaron además que Milei prevé encabezar los actos por el 9 de Julio en la provincia de Tucumán, tras una nueva visita a Estados Unidos.

La nueva exclusión de Villarruel

En paralelo, el Gobierno volverá a excluir de un acto oficial a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien hasta el momento no recibió una invitación formal para participar de la ceremonia en Rosario.

De confirmarse su ausencia, se repetirá una situación similar a la ocurrida durante el Tedeum del 25 de Mayo, cuando la titular del Senado quedó al margen de una de las principales actividades institucionales encabezadas por el Presidente.

Fuentes cercanas a Villarruel indicaron que la vicepresidenta mantiene una agenda legislativa intensa en el Senado, aunque remarcaron que no había recibido ninguna convocatoria por parte de la Presidencia. Desde Santa Fe, en tanto, señalaron que la organización de las invitaciones depende exclusivamente de la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei.

Con información de NA