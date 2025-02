Milei reposteó un instructivo para comprar $LIBRA y la criptomoneda volvió a subir para después hundirse otra vez

El escándalo por la promoción de la criptomoneda $LIBRA sigue generando repercusiones en las redes sociales. En medio de este contexto, el presidente Javier Milei reposteó un instructivo en su cuenta de X (ex Twitter) sobre cómo comprar la moneda digital, generado por el fibancista Darío Epstein, que detallaba los pasos para adquirir $LIBRA en un proceso que involucraba varias plataformas y billeteras virtuales.

El reposteo del tuit de Epstein, quien luego aclaró que intentaba demostrar lo difícil que era adquirir la memecoin, hizo que la criptomoneda volviera a trepar, dado que estos activos se mueven por rumores y se interpretó como una señal, pero luego volvió a hundirse.

El post, que rápidamente alcanzó más de 317 mil de visualizaciones, también generó nuevas críticas hacia el mandatario, en especial por parte de quienes cuestionan la legalidad y transparencia del activo.

La acción se da en un momento de creciente controversia tras el escándalo conocido como “criptogate”, en el cual Milei fue acusado de promover un proyecto sin garantías y que fue percibido por muchos como un posible fraude.

Epstein explicó que para adquirir $LIBRA se debía contar con una billetera digital en Solana, como Phantom. Solana es una plataforma donde se pactan este tipo de activos de alta volatilidad.

Hace unas horas, Hayden Mark Davis, de Kelsen Ventures, uno de los principales impulsores del lanzamiento de la memecoin $LIBRA, habló con el periodista Stephen Findeisen, más conocido como Coffeezilla. Durante la charla, confesó que la operación de $LIBRA no se trató de un rug pull (proceso a través del que se infla artificialmente el precio del token para luego desplomarlo) y que no saca ningún beneficio con todo lo sucedido. “Es un plan que salió mal con 100 millones de dólares en el colchón esperando qué hacer”, dijo.

A continuación explicó que espera una señal para ceder la custodia del dinero: “Hasta que tenga respuestas de Javier Milei y tenga respuestas de su grupo, hasta que tenga un plan real y concreto. Hasta que alguien presente un gran plan, además de alguna basura que llevará seis meses. Si ese es el plan correcto, lo haré, sin problemas. No me importa en lo absoluto. Cederé la custodia del dinero. No me importa. No quiero tener nada que ver con esto en absoluto. Cero”.

Sobre sus intenciones detrás del proyecto, explicó: “Estaba haciendo esto en nombre de Milei. Soy su asesor. Quería hacer esto para avanzar en otras conversaciones. Avanzar en otras tecnologías blockchain, avanzar en otras iniciativas. No me importaba el dinero que esto pudiera generar para otros”.

“No tengo ningún deseo en ser el enemigo número uno. No me estoy beneficiando de esto. Mi vida está en riesgo”, afirmó. Y anticipó que el presidente Javier Milei dará hoy una entrevista televisiva en el que apoyará a la moneda meme, con lo que espera que la cotización vuelva a subir. La nota será a las 21 por el canal de noticias TN, con Jonatan Viale.

