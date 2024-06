Milei tuvo una reunión “exprés” con el canciller alemán Scholz, con el ruido de fondo de fuertes protestas en Berlín

En el marco de una nueva gira por Europa, el presidente Javier Milei pasó ayer por Hamburgo, donde fue premiado por la Sociedad Hayek, ocasión en la que ofreció un discurso defendiendo el programa económico que está implementando desde el 10 de diciembre. “Se empieza a ver una recuperación en los primeros indicadores que tienen que ver con los meses de abril y mayo”, aseguró el presidente argentino.

Además, Milei destacó que los “índices de difusión”, que miden la cantidad de sectores que están “empujando positivamente”, superaron el 50% en los últimos dos meses. “Van dos meses seguidos donde el indicador líder, que anticipa lo que va a pasar con la actividad económica, está recuperándose”, añadió.

El mandatario también se refirió a la “batalla cultural” que su gobierno está llevando a cabo contra el “socialismo”. Según Milei, el motivo por el cual los socialistas están “tan violentos” es porque las políticas del gobierno están funcionando y desmantelando lo que él considera una “mentira socialista”.

Acompañado por su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y el resto de la comitiva, el presidente se trasladó en una limusina negra al hotel Empire Riverside, ubicado cerca del Hotel Hafen Hamburgo, donde recibió una medalla. Posteriormente, se dirigió a Berlín para mantener un encuentro con el canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz.

En Berlín, el presidente argentino y el canciller alemán mantuvieron una reunión que comenzó puntualmente al mediodía. El encuentro se desarrolló en un formato reducido, sin honores militares ni rueda de prensa. “Es una reunión de trabajo muy corta, por deseo del presidente argentino”, explicó el portavoz del Ejecutivo germano, Steffen Hebestreit.

Durante su visita a Alemania, Milei enfrentó manifestaciones de protesta, tanto en Berlín como en los muelles de Landungsbrücken, en Hamburgo.

En ambas ciudades, grupos de argentinos junto a manifestantes de izquierda y antifascistas alemanes se pronunciaron en contra del mandatario libertario. “¡Nain fur Milei in Hamburg, no a Milei en Hamburgo, no a Milei en Alemania! ¡No los queremos!”, gritaban desde el muelle de Landungsbrücken, a los pies del hotel Hafen donde Milei recibirá la distinción.

“¡Fuera Milei! ¡No pasarán, no pasarán!”; “¡Milei, basura, vos sos la dictadura!”; “¡Milei fascista, vos sos el terrorista!”; “¡Libertad, libertad a los presos por luchar!”; “¡No a Milei! ¡No a Milei!”, fueron otros de los cánticos.

La visita a Alemania se considera un paso importante en la gira europea de Milei debido a la relevancia de Alemania en la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Club de París, entre otros organismos. La reunión con Scholz es la primera oficial que Milei tiene con un jefe de gobierno socialdemócrata desde que asumió la presidencia hace seis meses.

Antes de llegar a Alemania, Milei estuvo en España, donde fue premiado con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid por la presidenta comunitaria, Isabel Díaz Ayuso. En esa ocasión, Milei aprovechó para criticar al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, calificándolo de ignorante en temas económicos a pesar de su formación en economía. “Le gusta mucho el Estado para llevarse puesto a los españoles”, afirmó Milei.

En su discurso, el presidente argentino citó a economistas como von Mises y Hayek para respaldar sus argumentos contra el socialismo. “La de Mises dice que el conocimiento en economía lleva al liberalismo y la de Hayek dice que, si los socialistas entendieran de economía, no serían socialistas”, expresó Milei. Añadió que Pedro Sánchez parece ser una excepción a esta regla, dado que, a pesar de haber estudiado economía, “parece que no entendió, o le gusta mucho el Estado para llevarse puesto a los españoles”.

DM con información de agencia NA