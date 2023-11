Milei habló con la directora del FMI y prepara un viaje a Estados Unidos

El presidente electo, Javier Milei, se comunicó con la directora de Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva para dialogar sobre la deuda externa y la macroeconomía argentina. Así lo indicó en su cuenta de X (ex Twitter), donde indicó que le hizo llegar al organismo de crédito su plan de ajuste fiscal y su programa monetario. “El Fondo se mostró colaborativo para encontrar las soluciones estructurales que la Argentina necesita”, expresó.

Hoy mantuve una excelente conversación con la directora del FMI, @KGeorgieva, en la que dialogamos acerca del gran desafío económico que enfrenta nuestro país. Le conté sobre distintos aspectos de nuestro plan de ajuste fiscal y nuestro programa monetario. El Fondo se mostró… — Javier Milei (@JMilei) 25 de noviembre de 2023

El anuncio llega en medio de la vorágine por la definición de su equipo económico. A días de asumir, el dirigente libertario continúa negociando posiciones de su gabinete y manteniendo reuniones con funcionarios del oficialismo para organizar el traspaso de mando. Pese a las urgencias que involucran la transición, Milei viajará a Estados Unidos antes de asumir el próximo 10 de diciembre. La visita al país norteamericano, que estaba prevista para este fin de semana, podría realizarse el domingo, en caso de encontrar vuelos disponibles y pese a la vorágine por la definición de su gabinete.

Tal como había adelantado la futura ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, el viaje es por motivos “enteramente personales”. El dirigente de La Libertad Avanza irá a recorrer la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson por una “cuestión espiritual”.

Pese a esta intención inicial, el viaje también podría ser una oportunidad para que el presidente electo dialogue con funcionarios del gobierno norteamericano. De hecho, el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, confirmó en una rueda de prensa que está dispuesto a organizarle al economista una agenda de encuentros en Washington en el marco de su viaje.

Pese a no compartir algunas posiciones de Milei ─como su negacionismo frente al cambio climático─, el embajador aseguró que estará dispuesto a tender vínculos y facilitar contacto de dirigentes norteamericanos con el presidente libertario. “Nosotros elegimos un lugar, estar al lado de los 46 millones de argentinos. No elegimos a sus dirigentes, elegimos trabajar con sus dirigentes y me entusiasma trabajar con los líder que ustedes elijan”, explicó.

Y agregó: “Estas serían unas reuniones introductorias a nivel técnico para generar sinergias comunes y para entender cómo trabajaríamos a futuro. No es una reunión bilateral de dirigentes, es una serie de reuniones para conocerse, básicamente”.

Si bien especificó que no condicionará su relación con Argentina en base a la posición de La Libertad Avanza en torno al cambio climático, sí planteó que conversará con los equipos de Milei, como ya viene haciendo, sobre esta cuestión para que revea su posición y, así, poder trabajar en conjunto para mitigar sus efectos.

“Creo que la situación es más matizada de lo que hemos escuchado hasta ahora en la campaña. Nosotros tenemos una posición muy fuerte porque la realidad es que el clima está cambiando y está afectando a todo el mundo, incluida la Argentina. Y a nosotros nos importa la Argentina, nos importan los Estados Unidos, nos importa África y nos importa el mundo entero. Es una realidad que enfrentamos. Puede ser que tengamos diferentes ideas respecto de cómo abordar el cambio climático y lo podemos conversar, pero Estados Unidos y el gobierno de Biden están haciendo un esfuerzo muy importante para enfrentar el cambio climático y es un tema que voy a plantear frente al gobierno de Milei en nombre del pueblo estadounidense y el pueblo argentinos”, sostuvo.

ACM