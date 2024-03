La militante de HIJOS abusada reveló su identidad: “Me dijeron que no hablara nunca más”

La militante de la organización HIJOS regional Buenos Aires Sabrina Bölke habló hoy por primera vez del ataque que sufrió el pasado 5 de marzo en su casa en el que la golpearon y abusaron sexualmente de ella.

“Me dijeron que no hablara nunca más”, dijo en diálogo con El Destape y confirmó que los agresores pintaron en la pared la sigla VLLC (Viva la libertad, carajo).

La mujer contó que cuando llegó a su casa ese día después de trabajar y había dos personas esperándola. “Me tomaron del cuello, me estuvieron torturando entre 15 y 20 minutos, me ataron y me apuntaron con un arma y me dijeron que me iban a matar. Hay una sensación de shock en ese momento que sigue. Me dijeron que no hablara nunca más”, relató. “Pensé que efectivamente mi vida iba a terminar ahí”.

Más adelante, señaló: “Me dijeron que si hablaba iban a volver y a pegarme un tiro”.

“Nosotros no vinimos a robarte, vinimos a matarte. Sabemos todo de vos. Sabemos que estás en derechos humanos”, le dijeron los agresores.

“Mi vida quedó suspendida. Le quiero pedir disculpas a mis seres queridos, porque desde el 5 de marzo no puedo ser la misma persona”, añadió. “Yo tenía una vida normal. Tocaba el piano, trabajaba (...) En este momento trato de pensar cómo voy a salir adelante”.

Bölke contó después cómo encontró las pintadas, que decían en concreto “VLLC ñoqui” y las atribuyó a los discursos de odio del Gobierno de Javier Milei. “Estoy volviendo a mi casa del Hospital Pirovano (donde fue asistida tras el ataque) y encuentro la pintada en mi habitación. Ellos estuvieron dentro del departamento mucho tiempo porque cuando nosotros volvimos vimos que habían roto muebles, cosas de valor”.

“Hay un caldo de cultivo de odio y violencia que habilita esto”, sostuvo. La mujer también confirmó que la causa ya está en manos de la Justicia.

En otro tramo de la charla, señaló: “¿Qué puedo esperar (de este Gobierno) si toda la vida negaron los desaparecidos, la dictadura, los 30.000, las madres, a los nietos, los casos de gatillo fácil, la pobreza y el hambre de los trabajadores y las ama de casas que no llegan a fin de mes? ¿Qué puedo esperar que tengan empatía? Si no tienen y encima no han demostrado ni han dado un solo signo de empatía con tantas causas que nos duelen a todos y a todas que tienen que ver con el hambre, con el sufrimiento de los chicos y de las chicas en un país que es productor de alimentos y hay chicos que tienen hambre”.

“HIJOS es una agrupación que lucha contra el olvido y el silencio. Nunca fuimos de los que se callaron”, afirmó.

