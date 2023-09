Ocaña denunció a Batakis por contratar en el Banco Nación a su ex pareja y una numeróloga

La diputada nacional y candidata a legisladora porteña, Graciela Ocaña, denunció a Silvina Batakis por las irregularidades en su gestión al frente del Banco Nación, que incluyen la contratación de su ex marido Héctor Javier Silva y la reconocida numeróloga “Pitty”. Tales designaciones se realizaron sin el consentimiento del directorio de la entidad que preside.

“El kirchnerismo sigue armando guaridas para los suyos. Las contrataciones son inmorales; por eso pedí un acceso a la información que nunca contestaron. Voy a presentar una denuncia penal para que se investigue. Estas irregularidades con Patricia Bullrich se terminan. Argentina necesita orden”, había adelantado la referente de Juntos por el Cambio con marcado tono electoral.

La denuncia realizada recayó en el juzgado criminal y correccional federal 9, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti. Guillermo Marijuan será el fiscal encargado de llevar adelante este caso, que adquirió visibilidad pública gracias a un informe periodístico del programa de Jorge Lanata, Periodismo para Todos (PPT).

Silva, ex marido de la presidenta del Banco Nación, habría sido contratado para la gerencia en Sistemas, un nombramiento que le permitiría mantenerse en su cargo más allá de las eventuales renovaciones que podrían tener lugar pasadas las elecciones generales del 22 de octubre.

Por su parte, se cree que Verónica Laura Asad ─popularmente conocida como “Pitty”─ también habría sido nombrada por la ex ministra de economía con bastante discrecionalidad para brindar servicios de asesoría. Según explicó en diálogo con Radio Mitre, trabajó por un plazo de seis meses, por los cuales cobró $1.800.000, y obtuvo el empleo bajo condiciones de contratación típicas. “Me pagaron poco (...) Tuve una entrevista como cualquier hijo de vecino, tuve que presentar mi CV, hablé con gente del banco y presenté el presupuesto y me lo bajaron a la mitad”, detalló.

Si bien no se explayaron sobre las condiciones de contratación, en comunicación con elDiarioAR, fuentes cercanas a la presidenta de la entidad la desligaron de este proceso. “No es Silvina, para nada, la que contrató. La que dicen que contrató es María Barros y la verdad que no sé si eso es cierto o no. Pero sé que Silvina no es”, explicaron.

María del Carmen Barros ─gerenta general del Banco Nación─ también fue vinculada por la investigación de PPT a otras irregularidades cometidas al interior de la entidad financiera. En particular, se la acusa se haber aceptado un sueldo de alrededor de $9 millones que habría sido aprobado por Batakis. Dicha cifra se alcanza gracias al otorgamiento de múltiples premios y bonos, igualmente asignados con considerable discrecionalidad.

Cecilia Boufflet, periodista del programa que se emite todos los domingos por la noche, además, acusó a la actual pareja de la gerenta, Juan Manuel Romero, de haber malversado los fondos de la entidad. Romero se desempeña como jefe de Servicios en el área de Choferes de Blindados del Banco Nación y, según el informe de PPT, habría utilizado de forma indebida la tarjeta corporativa para comprar combustible. Se la acusa, a su vez, de haber realizado un viaje a Bariloche en un camión de caudales perteneciente a la institución financiera. Por estos dos delitos, ya cuenta con dos sumarios abiertos.

