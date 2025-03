Ordenan a Servini aceptar como querellantes a compradores de la criptomoneda $LIBRA

La Cámara Federal porteña aceptó hoy como querellantes a tres inversores que dicen haber sido estafados con la criptomoneda $LIBRA y revocó una decisión contraria que había tomado la jueza María Servini.

La decisión fue adoptada por los jueces de la sala dos del Tribunal de Apelaciones Roberto Boico, Martín Iruruzun y Eduardo Farah, quienes por unanimidad revocaron el fallo de Servini y resolvieron tener por querellantes a los inversores, con lo cual podrán tener acceso a la causa judicial que investiga al presidente Javier Milei.

Según la resolución, el Tribunal de Apelaciones entendió que una posible línea de investigación es el delito de estafa y, en ese marco, quienes compraron la criptomoneda fallida la tarde del 14 de febrero pasado pueden ser considerados posibles víctimas.

“Una de esas versiones –se insiste, sea a la postre corroborada o no- es la de una posible estafa o, independientemente del encuadre que se elija, de una operación que -según se alega- habría provocado un perjuicio de tenor económico a los adquirentes del criptoactivo”, explica la resolución.

Los tres inversores patrocinados por Juan Grabois “han invocado ese estatus” y “desde un principio y después aportaron elementos específicos (links informáticos, capturas de pantalla e incluso a través de una filmación que se exhibió en la audiencia oral ante esta Sala, mostrando el procedimiento de adquisición del criptoactivo y cómo queda constancia de aquél) que demostrarían su carácter de compradores”.

“Con ese panorama, dentro de los límites que fija la discusión y la función revisora del Tribunal, la pretensión debe ser receptada favorablemente”, concluyeron los jueces.

El mismo Grabois posteó en sus redes: “Aceptaron a los tres damnificados que defendemos desde Argentina Humana como querellantes en la causa por la criptoestafa de Javier Milei. Estafa que además se logró enlodando la investidura presidencial. Estafa que hubiera sido imposible sin el tráfico de influencias de Karina Milei y el resto de los imputados. Los vamos a meter presos y van a tener que pagar centavo por centavo lo que le robaron a los argentinos”.

Y añadió: “Por si no te diste cuenta, no son gente de bien. Son estafadores al servicio de los multimillonarios de aquí y sobre todo de EEUU. No son la Libertad, son la Plutocracia”.

En el caso a cargo de Servini con investigación delegada en la fiscalía de Eduardo Taiano se “impulsó investigar distintas hipótesis jurídicas sobre los hechos. Hechos que se habrían producido en diferentes ámbitos (públicos o privados), con eje medular en el desempeño de altas autoridades del poder central, con sede en esta Capital Federal”.

Y en ese marco se deben “determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación, lanzamiento y promoción del token denominado $LIBRA…”.

Con información de la agencia NA