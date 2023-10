Patricia Bullrich denunciará penalmente a Javier Milei por llamarla “montonera tira bombas”

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich denunciará penalmente al postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei, por haberla catalogado de “montonera tira bombas”. “Veinticuatro horas después de haberme dicho que aceptaba que yo podía 'haber cambiado' para justificar lo de Barrionuevo, sale a decir en un programa televisivo que yo había 'puesto bombas en un jardín de infantes'. No solamente le contesté, sino que le voy a hacer una denuncia penal”, aclaró la ex ministra de Seguridad durante una visita al partido bonaerense de San Isidro.

Tras el cruce en la primera edición del debate presidencial 2023 del pasado domingo ─en el que el diputado nacional libertario le dijo a Bullrich “si vos cambiaste, te acepto que hayas cambiado, asunto terminado”─, el economista la acusó en una entrevista de A24 de haber puesto “bombas en jardines de infantes” en el marco de su presunta participación la “organización terrorista” Montoneros. En el debate, la ex ministra de Seguridad volvió a aclarar que, si bien perteneció a la Juventud Peronista, jamás integró la agrupación por la que se la señala.

Con esta decisión de iniciar acciones judiciales contra Milei, la candidata de Juntos por el Cambio ratifica el viraje de su estrategia electoral en el marco de la campaña para los comicios del 22 de octubre: ahora buscará confrontar más abiertamente con el postulante de ultraderecha.

Ya este lunes, la ex ministra del gobierno de Mauricio Macri se refirió a los dichos del economista y los atribuyó a su “inestabilidad emocional”. “Hasta hace poco tiempo Javier Milei hablaba muy bien de mí. No sé qué le pasó que dejó de hacerlo. Pero acá el problema no soy yo ni las mentiras y calumnias sobre mí. Me preocupa que, con esa misma inestabilidad emocional que Milei tiene a la hora de emitir juicios y falsas acusaciones sobre otros, haya diseñado su programa y sus propuestas”, expresó en la red social X.

Además, aprovechó la ocasión para volver a subrayar, como lo hizo con mayor templanza en el debate, las dificultades de aplicación que enfrentan algunas políticas propuestas por el candidato de La Libertad Avanza. “De esa inestabilidad surgen proyectos que dañan a los argentinos o son lisa y llanamente insostenibles, como la dolarización, la libre portación de armas o la privatización de la educación pública. De esa inestabilidad surge la idea de prometer reformas profundas sin poder político, sin tener gobernadores ni legisladores. Está claro que con más inestabilidad e incertidumbre los argentinos no salimos adelante”, continúa el texto del tuit.

Me preocupa… pic.twitter.com/2XJHv4p2Co — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 3 de octubre de 2023

Las reacciones de Juntos por el Cambio a las acusaciones de Javier Milei

Más allá de la decisión de Bullrich de llevar la discusión al terreno judicial, las reacciones de dirigentes de su partido político no se hicieron esperar. El sucesor de Patricia Bullrich como titular del PRO y diputado nacional, Federico Angelini, cuestionó la candidato libertario y aseguró que sus dichos revelan que “no está preparado para gobernar la Argentina”. “Hace pocos meses Milei hablaba maravillas de Bullrich y de golpe empezó con inventos y ataques hasta la barbaridad que cruzó todos los límites que fue decir que tiraba bombas en jardines de infantes. Eso marca un vaivén en sus ideas y en su cabeza que es preocupante”, indicó en comunicación con Radio 10.

En la misma línea, la diputada nacional de Juntos por el Cambio, Silvana Giudici, cuestionó “la mentira, la agresión constante, la misoginia y los delirios recientes” del candidato libertario. “Demuestran que no puede con ella. Es inaceptable la acusación de Milei a Patricia Bullrich, la próxima presidente de los argentinos”, concluyó.

Su par, Hernán Lombardi, también planteó hoy, a través de la red social X, cierta complicidad entre La Libertad Avanza y el candidato de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa. “En el debate, Milei se olvidó de Insaurralde. No mencionó al delito y al bochorno que nos escandaliza. Ni una vez. Milei nunca critica al kirchnerismo, se dedica a insultar a Patricia. Oportunista o cómplice”, señaló.

Cristian Ritondo, titular del bloque PRO en la Cámara Baja, también apuntó contra el dirigente libertario, pero con un tono más moderado. “Javier, ¿en qué te han transformado? No vale decir cualquier cosa por un voto. Una lástima”

Por su lado, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se enfocó en la poca gobernabilidad y ausencia de estructura nacional que tiene enfrentaría el economista ante un eventual triunfo en los comicios presidenciales. En este sentido, advirtió que, a diferencia que Juntos por el Cambio que hoy cuenta con 116 diputados y podría alcanzar la mayoría en los próximos comicios, La Libertad Avanza “en el mejor de los casos va a tener 40 diputados”, lo cual restringe su capacidad para poner en marcha las reformas que promete a su electorado.

“Lo mismo con los gobernadores, él quiere hacer reformas educativas, la educación hoy es una responsabilidad de las provincias, si no te ponés de acuerdo con los gobernadores la educación no cambia, porque las escuelas dependen de los gobiernos provinciales, él no tiene un solo gobernador”, recordó.

ACM con información de agencias.