Pichetto se lanzó en CABA con miras a la presidencia

En el emblemático Vedra Café del barrio de Caballito se presentaron los candidatos de Encuentro Republicano Federal, el partido por el que es candidato a presidente Miguel Ángel Pichetto. El actual Auditor General de La Nación estuvo junto a Lucas Jazsewski, su candidato a jefe de Gobierno por CABA y la candidata a vicejefa también por la Ciudad, la dirigente y ex diputada Claudia Calciano.

“JuntosxelCambio tiene que hacer un análisis de conciencia ya que hay mucha gente preocupada por estas peleas internas, y yo desde mi espacio y la gente de mi espacio se pelea con nadie”, dijo Pichetto durante la reunión. “Desde la Fundación Encuentro pensamos ante todo en la generación joven que merece un espacio, y en los graves problemas humanos y sociales que tenemos en el país. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, parece que todo esta bien, ¡y nos encontramos con que la gente no puede ni alquilar con esta Ley!”, explicó.

“Lucas Jaszewski siempre dice 'Más verde y menos cemento en la Ciudad' y es verdad, la Ciudad siempre está de obra en obra, obras que no entendemos, ya que CABA está lleno de barrios de emergencia, donde luego ahí construyen complejos de calidad, pero esa gente se va a vivir a la calle. No necesitamos grandes encuestas, vemos lo que pasa en la calle, y a esta gente ni se las atiende para poder dormir en un lugar digno”, insistió Pichetto.

Pichetto también habló de dos temas clave: drogas y la situación de la Justicia. “La Ciudad necesita autonomía plena para trabajar contra la trata y el narcomenudeo. Hay barrios tomados, donde la falta de presencia policial es terrible. Por eso Encuentro Republicano Federal es el único partido que habla de apoyar a las Fuerzas Armadas. La seguridad ante el narcotráfico no pude estar en manos de la policía local porque es un delito federal”, enfatizó.

Por su parte, Jazsweski declaró que: “Encuentro Repubicano Federal apoya y trabaja en todos los ámbitos de los grandes problemas del país, y en el caso de CABA para tener la Ciudad que todos merecemos. Con la reconstrucción de la clase media que fue destruida y que es la que apuntala a la Argentina. Por eso, y no solamente por su gran trayectoria política, sino que ante todo por sus proyectos, ideas y palabra, Miguel Ángel Pichetto será el próximo presidente en el 2023”.

La dirigente sindical de trayectoria en la lucha por los derechos laborales y el desarrollo de la producción nacional, la ex diputada Claudia Calciano, explicó que “hay un deterioro tremendo de trabajo y producción nacional, pero la pregunta es ¿qué modelo de país queremos? La clase media expulsó a 1, 2 millones de personas que pasaron a ser pobres, ¡habiendo sido formados! Hay 22 millones de planes en Nación, y somos 45 millones de habitantes: ¿cuántos trabajamos para mantener al resto?”.

Calciano insistió que la clase media sostiene todo. “Hay 57 asentamientos en CABA y 5 unicornios, de mil a dos mil PYMES, y mini PYMES, o sea que el 70% del trabajo lo da la PYME, y que les ofrece la Ciudad a estos emprendedores: nada”.

El acto que también contó con la presencia de referentes peronista y liberales, cerró si mesa con Luis Bolomo, histórico empresario y dirigente y político nacional, que hace años se especializa en energías renovables, y el futuro del desarrollo laboral. A su turno remarcó “datos urgentes” como cuando explicó que el gas natural licuado existe en Argentina y no se utiliza a pesar de las terribles crisis energéticas que siguen sucediéndose en CABA todos los veranos, y que son totalmente evitables. También Cristina Olmedo, experta en mercado inmobiliario, explicó que la Ciudad no tiene un plan de vivienda inclusiva o una línea de vivienda para jóvenes porque la planificación nunca estuvo. “La UCA publica que hay 10 mil personas en situación de calle y se sabe que hay 80 mil personas viviendo en complejos que sufren abandono, 200 mil personas que viven en barrios carenciados y la mayoría esta en zona sur, que hay un 70% de viviendas deficitarias sin cloacas, y que el 56% viven en hacinamiento”. Agregó un dato “muy grave: hay 40% de inquilinos en CABA que en el mejor de los casos destinan el 50% de sus ingresos al alquiler. Entre los presentes estaba el abogado Rodrigo Balbuena, referente del Partido Liberal, quien se refirió al artículo 129 de la Constitución Nacional que le da facultades propias para CABA, ”aunque esto no se aplica“, dijo.

Pichetto finalizó el encuentro diciendo que en “Encuentro Republicano Federal nos reencontramos en un justicialismo cercano al general Perón que tal como decía: sin empresas no hay trabajadores. Tenemos que estar lejos de la cultura del pobrismo. Hay 6 millones de argentinos que en 6 meses aun no consiguen empleo y los sindicatos no se dan cuenta. Los bancos están echando a gente de clase media. Lo mas probable es que las cosas terminen mal, pero mi deber es hablar como lo hice siempre, antes de la tormenta y dando propuesta y soluciones”.

