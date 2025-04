Procesan y embargan a la diputada y candidata Vanina Biasi, quien cuestionó que existe un “poder judicial manipulador”

El juez federal Daniel Rafecas procesó este lunes a la diputada del Partido Obrero Vanina Biasi por supuesta violación a la Ley Antidiscriminatoria 23.592, a raíz de una serie de mensajes canalizados por la red social X, en los que comparaba al Estado de Israel con el régimen nazi.

Según informaron fuentes judiciales, en el procesamiento se remarcó que Biasi “asignaba a dicho Estado democrático el rol de genocida, al tiempo que comparaba las resultas del conflicto armado en esa región con el Holocausto”.

En los fundamentos de su decisión, Rafecas entendió que “la sumatoria de tuits agraviantes hacia la comunidad judía superaban con creces los límites de la libertad de expresión”.

A Biasi “no se le puede escapar la particular circunstancia de que nuestro país sufrió dos atentados guiados por el odio antisemita”, agregó el juez. La decisión incluye un embargo por diez millones de pesos.

El procesamiento podrá ser apelado ante la Cámara Federal porteña. Se trata de una denuncia que presentó el fiscal federal Carlos Stornelli, a raíz de posteos de Biasi en la red social X el 27 de noviembre de 2023.

Estas “manifestaciones (...) tuvieron por posible objeto la justificación o promoción de la discriminación religiosa, alentando y/o incitando a la persecución o el odio contra un grupo de personas a causa de su religión, nacionalidad o ideas políticas”, sostuvo en la denuncia.

Las manifestaciones vertidas por Biasi tuvieron relación con la liberación de la niña Emily Hand, quien se encontraba cautiva en manos de la organización Hamas.

El procesamiento tuvo en cuenta seis posteos de la diputada realizados durante esa jornada y se dictó sin prisión preventiva por el delito de “incitación a la discriminación”.

La diputada y candidata respondió al procesamiento señalando en X: “Me procesan por estar en contra de un Estado genocida. Lo supo la operadora de la embajada antes que yo, obvio. Lo hace un juez que tendrá que explicar cómo es que vio (correctamente) un genocidio en Argentina y no lo ve en Gaza y Cisjordania. No importa, el lobby sionista es más fuerte”.

Añadió que apelará el fallo, que, en su opinión, coarta la libertad de expresión: “Por supuesto que estoy presentando la apelación correspondiente. Es un fallo que coarta la libertad de expresión (me procesan por dos tuits, en uno explico por qué es nazi el supremacismo, siempre y en otro cuento que el gobierno de Netanyahu mintió frente al caso Emily) y que banaliza el antisemitismo. Es el discurso del criminal Netanyahu. Lo enfrentaremos siempre. Abajo el apartheid y exterminio del pueblo palestino. Viva el movimiento internacional que lucha contra los genocidas israelíes. Sionismo no es judaísmo”.

También destacó el momento en que se da el fallo, en la previa de elecciones en las que ella es candidata: “La DAIA y el Estado de Israel tienen sus jueces. Rafecas, que tenía que resolver en 10 días, desde la indagatoria del 15 de Octubre del 2024, se guardó su fallo para esta etapa electoral para ver si puede darle una mano mayor a sus amigos del poder político y económico. Haber sido anfitrión de eventos de la DAIA en muchas oportunidades no le hizo ponerse colorado a la hora de aceptar su querella y ahora darles el procesamiento que querían. 'Justicia independiente' es lo que no hay en nuestro país y no lo digo ahora que me toca vivirlo a mi”.

En otro posteo, en respuesta al candidato derechista Ramiro Marra, sostuvo: “Que un legislador como Marra que violenta día a día y discrimina y genera odio, festeje al poder judicial manipulador, es obra de la lógica impecable que me da la razón: no hay poder judicial independiente, solo operaciones. No hay ”ley antidiscriminatoria“ contra los que discriminan, solo un uso político de ella para satisfacer los apetitos de poder del Estado de Israel”.

Biasi encabeza la lista del Frente de Izquierda para las elecciones legislativas del 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires.

Con información de la agencia NA y X