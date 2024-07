La SIP expresó su preocupación por los ataques de Milei a la prensa y le pidió más tolerancia

Mas tolerancia y menos insultos por X. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) volvió a expresar hoy su preocupación por los continuos ataques del presidente Javier Milei contra periodistas y medios de comunicación críticos con sus políticas.

“La entidad continental exhorta al mandatario a mostrar tolerancia frente a la crítica y el disenso y cumplir así con los estándares internacionales en la materia”, señaló la SIP en un comunicado.

Además, la SIP reiteró que la cuenta en la red social X del presidente Milei se convirtió en el vehículo para descalificaciones e imputaciones contra periodistas.

Es la segunda vez que la SIP advierte sobre el uso que el Presidente hace de esa red social. En su informe de medio año, la entidad ya había advertido que “en Argentina la cuenta de X del presidente Javier Milei se ha convertido en el vehículo para reiteradas descalificaciones e imputaciones contra periodistas, y que a través de ella lanza sospechas de corrupción sobre la prensa”.

Según señala la SIP, desde que Javier Milei asumió como presidente en diciembre de 2023, acusó a distintos periodistas de “mentirosos”, “calumniadores”, “corruptos” e “imbéciles”.

La SIP toma también la preocupación que distintas organizaciones de defensa de la libertad de prensa nacionales e internacionales vienen expresando sobre el comportamiento del Presidente, tal como lo Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).

Según Adepa, “mostrar hechos no es insultar. Criticar no es agredir. Cuestionar no es atacar. Discutir no es hostigar. Informar y opinar no convierten a nadie en enemigo ni en mercenario”.

En las últimas semanas, medios denunciaron además demoras injustificadas y denegatorias para que periodistas que expresaron posiciones críticas puedan acceder a la sede de la Presidencia y otras oficinas del Estado.

“La estigmatización es una forma de apología de la violencia que, además de incitar a los violentos, profundiza los niveles de intolerancia, las divisiones y la polarización de la sociedad”, subrayó el presidente de la SIP, Roberto Rock.

Instó al gobierno del presidente Milei a no poner trabas para el trabajo de la prensa, facilitar el libre acceso a información pública y garantizar que el debate sobre los temas de interés ciudadano “se maneje con respeto, tolerancia”.

Rock reiteró la invitación al mandatario para que participe en la Asamblea de la SIP a realizarse en la ciudad argentina de Córdoba en octubre próximo y adherir a las declaraciones de Chapultepec y de Salta, aprobadas por la entidad en 1994 y 2018, respectivamente, con principios sobre libertad de expresión en la prensa tradicional y en la era digital.

“La metodología de descalificar y expresar desprecio por el trabajo periodístico solo sirve para exaltar el discurso público”, señaló Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

Agregó que la estigmatización,“uno de los principales instrumentos utilizados para deslegitimar y restar credibilidad al trabajo de medios y periodistas, tiene asimismo el potencial de incentivar el hostigamiento, las amenazas y los hechos de violencia”.

La SIP, una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, está compuesta por más de 1.300 publicaciones de la región.

La semana pasada, el Presidente apuntó contra María O'Donell, Andy Kusnetzoff, Matías Martin y Sofía Martínez, quienes habían viajado a Estados Unidos para cubrir la Copa América.

El mandatario utilizó una estrategia recurrente para cargar contra el viaje que hicieron los conductores para realizar la cobertura del torneo: primero compartió un mensaje en la red social “X” que realizó una cuenta afín a su Gobierno y después se manifestó citando la publicación.

“Aquí tenés críticos objetivos. Fijate de quien inexplicablemente hablan bien y descubrirás todo un mundo nuevo...”, escribió el líder de La Libertad Avanza, sumando el texto del usuario @MiltonFriedom5, que incluye una imagen de los periodistas de Radio Urbana Play 104.3 FM en el Hard Rock Stadium, donde Argentina derrotó a Perú.

Si bien son habituales los ataques del Presidente a la prensa, es con las mujeres periodistas a quienes más ataca. La propia María O'Donell fue blanco varias veces, pero a esa lista se suman también Romina Manguel, Luisa Corradini, Silvia Mercado, y Jessica Bossi.

CRM con información de la agencia EFE