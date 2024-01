Los repetidos maltratos de Javier Milei a mujeres periodistas

“Mentirosa”. Esa es una de las palabras que más ha utilizado Javier Milei para referirse a las mujeres periodistas con las que ha tenido desencuentros por información publicada. Con ese calificativo, el Presidente definió en las últimas horas a la corresponsal del diario La Nación, Luisa Corradini. Sin embargo, no es la primera vez que recurre a esa descripción para hablar de periodistas con cuya información no está de acuerdo. También lo hizo para hablar de Silvia Mercado, a la vez que protagonizó violentos episodios con María Laura Santillán, Jesica Bossi, Laura Serra y la salteña Teresa Frías.

Desde su cuenta personal de la red social X, en la tarde del jueves Javier Milei escribió: “Che...!!! Pero me contaron que la mentirosa de Luisa Corradini que trabaja para los operadores de La Nación dijo que en mi exposición la sala estaba vacía...Parece que tienen una obsesión para mentir, calumniar, difamar y decir todo tipo de barbaridad si se trata de mí” (sic).

La palabra del Presidente fue en reacción a la nota publicada por la periodista en ese diario sobre su discurso en el Foro de Davos. El artículo lleva como título “Estupor y sorpresa en la audiencia que escuchó el fuerte discurso de Javier Milei” y habla en su interior de “una audiencia que, contrariamente a lo esperado, no llenó el gran auditorio del Foro, donde la mitad de las banquetas quedaron vacías”.

Che...!!!

Pero me contaron que la mentirosa de Luisa Corradini que trabaja para los operadores de La Nación dijo que en mi exposición la sala estaba vacía...

Parece que tienen una obsesión para mentir, calumniar, difamar y decir todo tipo de barbaridad si se trata de mí. pic.twitter.com/jh7NX0WRq9 — Javier Milei (@JMilei) 18 de enero de 2024

La semana pasada, el presidente Milei también trató de “mentirosa” a otra periodista, Silvia Mercado, de LN+. Fue el martes 9, cuando Milei citó un corte audiovisual de un programa de la señal de noticias conducido por Laura Di Marco. En él se podía ver y escuchar a Mercado decir que los perros del Presidente ya estaban en la Quinta de Olivos. Milei desmintió eso, pero con agresión. “Aquí la mentirosa de 'la periodista' se aferra a su mentira, muestra el celular como si eso fuera prueba de algo y en simultáneo, sabiéndolo o no, pone en riesgo el trabajo del único vocero presidencial, Manuel Adorni” (sic), escribió.

Aquí la mentirosa de "la periodista" se aferra a su mentira, muestra el celular como si eso fuera prueba de algo y en simultáneo, sabiéndolo o no, pone en riesgo el trabajo del ÚNICO VOCERO PRESIDENCIAL @madorni .

Así de "serios" son algunos de estos mentirosos seriales... https://t.co/SyJ29hW4rV — Javier Milei (@JMilei) 9 de enero de 2024

“Javier Milei expresa con estas actitudes una violencia interna poderosa, pero la verdad que no me da miedo. Le tuve miedo a los milicos, incluso también al kirchnerismo. Pero Milei, la verdad, que no me da miedo, aunque es un tipo violento, no lo dudo. Lo peor de todo es que parece elegir la violencia contra periodistas mujeres. Aunque les hizo juicio penal a algunos periodistas hombres, la mayoría de las reacciones violentas fueron con periodistas mujeres. No sé si eso supone algo especial. Quizás supone que las mujeres somos más débiles. También debería tomar en cuenta que en general somos más audaces. O aprendimos a manejar mejor la agresión de los poderosos”, dijo al respecto Silvia Mercado en diálogo con este medio.

La periodista agregó sobre lo ocurrido: “No creo que tenga que ver con un gaje del oficio. Realmente me parece que se sale de las reglas de la democracia y, sobre todo, de las reglas del respeto a las personas. Por último, quiero decir que la que me alertó de este asunto es Viviana Canosa. Me dijo que esto iba a suceder. Y la verdad que me pareció que exageraba, que ella hacia general algo que era personal, que generalizó un problema que ella tuvo con Milei. Pero me equivoqué”.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) se manifestó en contra de la agresión y criticó al Presidente. “Si un funcionario busca desmentir o confrontar una información puede hacerlo con datos y sin descalificaciones personales”. Lo mismo hizo el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que expresó preocupación. La última organización, además, ya se había expresado en repudio de estas acciones del economista en marzo de 2023 cuando protagonizó un fuerte cruce televisivo en la señal de noticias TN con Jesica Bossi.

Si un funcionario busca desmentir o confrontar una información puede hacerlo con datos y sin descalificaciones personales. — ADEPA (@Adepargentina) 9 de enero de 2024

“Vos querés que los delincuentes maten como ratas a los argentinos de bien”, le dijo Milei a Bossi a raíz de un spot de Ricardo Bussi, su aliado en Tucumán, que en ese video proponía la libre portación de armas. Al respecto, la periodista dijo que no adhería a la propuesta, pero fue duramente increpada, a los gritos y con interrupciones que en ningún momento la dejaron responder su punto de vista: “¿Vos estás a favor de que los delincuentes te revienten la vida? Entonces, ¿por qué viven promoviendo el zafaronismo? ¿Por qué estás vos a favor de que los argentinos de bien padezcan como ratas frente a los delincuentes? ¿Por qué vos querés que los delincuentes maten como ratas a los delincuentes de bien? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre, dale?”, lanzó Milei.

Como en ese caso, este tipo de episodios ocurren desde antes que Milei fuera presidente. El 5 de abril de 2022, tuvo una fuerte discusión en LN+ con María Laura Santillán a quien también trató de mentirosa. Por aquel entonces, el conflicto tuvo que ver con las condiciones bajo la que él decía que lo habían invitado al programa. Según el libertario había sido invitado a un “mano a mano” y sobre la marcha cambiaron las reglas del juego. Del programa también participaba como invitada la senadora Carolina Losada que quiso hacerle una pregunta y eso tensó más la situación. “Te quiere hablar Carolina, ¿puede?”, le dijo Santillán. Milei insistió con enojo: “No, no tengo nada que hablar. Si yo determino la condiciones, las tenés que cumplir, no podés mentir”.

En septiembre del 2022, desde su banca de diputados, protagonizó otro hecho violento con la periodista Laura Serra. Ella, que escribe para el diario LA NACION, intentó entrevistarlo a la salida del recinto, en ocasión de una sesión especial que había sido convocada por el Frente de Todos para repudiar el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. “No voy a dar declaraciones y menos a La Nación porque falsea siempre mis dichos”, dijeron quienes estaban en diputados que respondió él. Luego, cuando se conoció el suceso, Milei lo negó y, además, culpó a ella del malestar.

Pero todo esto quedó en episodios mediáticos, violentos, agresivos, que generaron dolor, pero que no trascendieron más allá de la arena de las redes sociales y las luces de los estudios de televisión. Sin embargo, hubo un ataque anterior que marcó un precedente y hasta llegó a la Justicia. Ocurrió en 2018, en la sede del Colegio de Abogados de Metán, en la provincia de Salta cuando Milei daba una conferencia para explicar la situación económica argentina. En ese contexto, la periodista Teresa Frías le preguntó si podía explicar por qué el keynesianismo funcionó en los Estados Unidos desde el New Deal, pero no tuvo el mismo éxito en este país. Esto desató la ira de Milei que le respondió: “¿Vos sabés entre qué años fue la Gran Depresión? (...)¿Y sabés en qué año se publicó la mierda (sic) esa de la Teoría General? En 1936” (...) Vos me querés explicar cómo hizo Roosevelt para aplicar las políticas de un libro que todavía no había sido escrito. Sería bueno que lo estudies si querés hacer preguntas sobre keynesianismo“, le dijo y agregó: ”Estás diciendo una burrada y yo estoy tratando de desasnarte“, ”me parece que hasta tenés problemas de comprensión“ y ”tu problema es de soberbia porque no sabés un carajo y opinás de lo que no sabés“.

Un día después, la fiscal penal de Violencia Familiar y de Género de Metán, Susana Redondo Torino, inició una actuación de oficio. Consideró que el por aquel entonces economista había “destratado, humillado y ridiculizado” a Frías. Luego intervino el juez del fuero, Carmelo Paz, que siguió las pautas fijadas por las leyes provinciales 7403 y 7888, dispuso medidas preventivas y prohibió a Milei “la participación en calidad de disertante y/o panelista de cualquier charla y/o reunión pública que efectúen las organizaciones estatales y no estatales en la ciudad de San José de Metán, bajo apercibimiento de ley”. El proceso no terminó ahí, luego hubo algunas instancias más que incluyeron evaluaciones y audiencias.

Quiénes son las periodistas agredidas por Javier Milei

Luisa Corradini es corresponsal en Francia para el diario LA NACION. Es periodista desde 1980, franco-italo-argentina, tiene una extensa experiencia internacional en el mundo audiovisual y la prensa escrita, donde ocupó puestos de responsabilidad. Su biografía en el diario donde trabaja actualmente dice que es “políglota, socióloga, doctorada en Historia y especialista en geopolítica”. Como corresponsal de LA NACION en Francia, cubre además la Unión Europea y los grandes conflictos regionales. Fue jefa de redacción adjunta en Radio France Internacional (RFI) (1984-2010) y jefa de redacción de El Correo de la UNESCO (París). Trabajó para Latin American Newsletters (Londres), George Magazine (New York), CBC (Canadian Broadcasting Corp.) y ABC (American Broadcasting Corp.). También colabora con CNN, Deutche Welle TV y la televisión francesa. En el terreno de la enseñanza y la formación, trabajó para el ministerio francés de Relaciones Exteriores formando periodistas de América Latina, Africa y Medio Oriente y para el Sistema de Naciones Unidas (BIT, F.A.O., UNESCO, IPEC), y fue profesora en la École de Journalisme de Lille.

Silvia Mercado se desempeña como periodista desde el inicio de la democracia. Fue periodista parlamentaria de Página/12, entre varios trabajos. Durante varios años se dedicó a la comunicación corporativa y estratégica, incluso dirigió una consultora. Fue docente de grado y posgrado de comunicación estratégica de la Universidad de Lomas de Zamora. Antes, de periodismo en Ciencias de la Comunicación de la UBA. Además publicó varios libros, la biografía de Raúl Apold, el secretario de medios de Perón, entre otros.

Laura Serra es cronista, periodista parlamentaria y especialista en temas políticos. Granó el premio ADEPA Periodismo Político 2013. Habla inglés y francés.

María Laura Santillán estudió en el Iser (Instituto Superior de Radiodifusión) y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En 1983 empezó a trabajar como cronista de los servicios informativos de Radio Splendid y Radio Rivadavia. Al año siguiente, se sumó al programa Rapidísimo de Héctor Larrea en Radio Rivadavia. Luego empezó su carrera en televisión, que continúa hasta hoy. Pasó por Canal 13, Canal 11, Radio Mitre, Radio América y TN, entre otros.

Jésica Bossi es periodista de El Trece, donde participa del ciclo Sólo una vuelta más, que conduce Diego Sehinkman, y en Periodismo Para Todos, el programa de Jorge Lanata. También es integrante de Lanata Sin Filtro, en Radio Mitre.

Teresa Frías es periodista, miembro de InfoSalta y radio Caput. Estudió la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Salta. Trabajó como conductora, productora y editora periodística. Tiene experiencia en radio, televisión y medios gráficos.

Una pena que @jmilei grite y no responda sobre el spot de su candidato Bussi. ¿Por qué la libre portación de armas bajaría el delito? ¿Cuál es su plan para combatir la inseguridad? ¿Quiénes son sus referentes? Si reacciona así como candidato, ¿qué haría con poder? pic.twitter.com/PeyZRVDQgJ — Jesica Bossi (@jebossi) 16 de marzo de 2023

MM/JJD