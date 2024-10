Sofía Pacchi contradijo a Fabiola Yañez y dijo que no presenció actos de violencia física

Sofía Pacchi, la ex asistente de Fabiola Yañez, afirmó hoy que no presenció actos de violencia física y que la ex primera dama, su entonces amiga, nunca le comentó nada al respecto, informaron fuentes judiciales.

Pacchi se presentó esta mañana en los tribunales federales de Retiro donde declaró frente al fiscal Ramiro González como testigo en la causa que investiga al ex presidente Alberto Fernández por violencia de género contra Yañez.

La modelo ingresó junto a Fernando Burlando a la fiscalía de González en el quinto piso de Comodoro Py 2002 para declarar bajo juramento de verdad en relación a si vio agresiones durante su paso laboral o privado por la residencia de Olivos.

La declaración se concretó luego de una primera postergación a pedido de la testigo y luego de que en la investigación la querella de Yañez entregó nuevas copias de chats certificadas y extraídas de su teléfono celular con conversaciones entre ella y Fernández.

“A Fabiola la conocí primero, fuimos amigas por mucho tiempo, nos conocimos en una escuela de teatro”, comenzó afirmando en su delaración Sofía Pacchi, según consta en las actas a las que pudo acceder elDiarioAR. “Durante toda nuestra amistad seguimos estudiando actuación. Aproximadamente, fue en el año 2011. Conozco la relación de ellos fue cuando Fabiola estaba haciendo la tesis, aproximadamente en 2014. Lo conocí a Alberto por Fabiola”.

Preguntada por el fiscal, afirmó luego que: “Con Fabiola no tengo trato hace muchos años. Esto fue en marzo de 2021 cuando terminó mi relación laboral. Después de ahí hablamos solo cosas puntuales un par de veces”.

“Jamás fui amante de Alberto Fernández. Que se diga eso me lastima a mi y a mi familia. Soy víctima de que se diga eso como la filtración de la foto de la fiesta de olivos”, precisó cuando se le preguntó sobre su relación con el ex presidente.

Ante la consulta de si recordaba conversaciones en las que Fabiola Yáñez le hubiera mencionado situaciones específicas que le causaran preocupación o malestar, afirmó que: “mientras fuimos amigas, que fue mas o menos desde que comenzó su relación con Alberto a mi nunca me habló de golpes. Si tenían una relación complicada/tóxica. Yo nunca presencié agresiones físicas”

“Cuando digo tóxica me refiero al modo en el que se manejaban. Muchas peleas, desacuerdos, bloquearse en el teléfono. Separarse, irse de la casa. Era una dinámica bastante normal en toda su relación”, explicó.

El ex presidente sufrió un revés ayer en la causa ya que el juez federal Julián Ercolini, a cargo del caso, aceptó un planteo de la fiscalía y excluyó como testigos a tres ex empleadas de la quinta de Olivos que había presentado la defensa de Fernández.

Se trata de ex niñeras y mucamas que primero declararon en una escribanía y luego fueron convocadas a la fiscalía, pero González recibió un informe del Gobierno que advirtió que en el contrato laboral de los empleados de la residencia presidencial hay una cláusula de confidencialidad.

Ante ello se resolvió no tener en cuenta sus dichos en la causa que, en todos los casos, fueron favorables a Fernández, ya que negaron la existencia de agresiones de su parte hacia Fabiola.

DM con información de agencia NA