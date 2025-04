Tensión en el puente Pueyrredón: la policía bloquea una protesta de piqueteros

El puente Pueyrredón se convirtió en un foco de tensión durante el paro general de la CGT de este jueves. Un fuerte despliegue de efectivos de fuerzas federales intentaba impedir esta mañana que agrupaciones sociales se manifiesten sobre el puente que conecta el sur del conurbano bonaerense con la ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno recurrió a la Policía Federal para obturar el avance de militantes de La Dignidad sobre la calle Mitre, en Avellaneda, que buscaban profundizar con un piquete al tránsito la medida de huelga de la central obrera.

“La policía nos está amedrentando pero la convicción es estar aquí en el marco del paro general, marcando el camino para los movimientos populares. Le perdimos el miedo a la policía, a toda la política”, denunció ante los medios que tranmistían en vivo la situación del corto el referente de La Dignidad, Rafael Klejzer.

El jefe del operativo de la Federal, quien no se identificó públicamente, le exigió a los manifestantes que no prendan fuego neumáticos durante la protesta. “Nuestro objetivo es intentar cruzar, evidentemente no se pudo. Nos vamos a quedar acá. La política represiva de este gobierno intenta tapar el sol con las manos, pero cada vez se vive peor en la Argentina”, dijo Klejzer, que alertó sobre el despliegue de las fuerzas que conduce Patricia Bullrich en el marco de su protocolo antipiquetes: “Tememos un acto represivo”.

